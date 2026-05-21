Внучката на Сталин обича пънк и антики, но не и руснаци

Крис Евънс (родена като Олга Питърс), най-малката дъщеря на Светлана Алилуева и внучка на Йосиф Сталин, днес живее изцяло извън светлината на прожекторите в Портланд, щат Орегон (САЩ).
Тя води бохемски и независим начин на живот, изповядва будизма и притежава малък антикварен магазин за стари предмети, винтидж дрехи и нестандартни аксесоари в Портланд. Избира този път пред корпоративна кариера, въпреки че има диплома по счетоводство и данъчно право.
Евънс е известна с ексцентричния си външен вид — има множество татуировки, пиърсинги и често експериментира с прически в ярък пънк стил. Тя категорично отказва да бъде свързвана с наследството на дядо си, когото публично осъжда заради престъпленията на режима му. Не говори руски език и се определя като „100% американка“.
Родена е през 1971 г. в САЩ. Баща ѝ е американският архитект Уилям Питърс. Майка ѝ я възпитава с името Олга, но по-късно тя го променя на Крис Евънс, за да заличи връзката със семейството си.
Медийна популярност:
През 2016 г. Крис предизвика огромен фурор в интернет и руските медии с фотосесия, в която позира с разкъсан чорапогащник, къси панталони и играчка автомат (вдъхновена от комиксовия персонаж Tank Girl)
Коментаторите написаха: „Не мога да повярвам“, „Тя не прилича на дядо си“, „Сталин го няма у нея".
„Мисля, че веднъж прави тема за Сталин в училище, но никога не сме го обсъждали“, спомня си бавачката на Олга, Памела Стефансон.
Семейството се местило често и майка и дъщеря се карали. Всяко малко нещо можеше да предизвика конфликт: момчета, дрехи, телевизия. Олга беше фен на ситкома „Трима са компания“. В чест на главната му героиня, тя по-късно промени името си на Крис и получи фамилията Еванс от брака си с приятел.
Внучката на Сталин се омъжила веднага щом навършила 16 години, за да избяга от майка си.
Въпреки тийнейджърския си бунт, Крис Еванс обичала Алилуева. В интервю след смъртта на майка си, тя каза, че неин основен приоритет е грижата за майка ѝ. Еванс обаче не се грижела особено за себе си: след като бракът ѝ се разпада, тя продължила да се мести от един нает апартамент в друг, сменяйки работа на непълен работен ден. Внучката на Сталин се е пробвала в татуирането, продажбата на бира на пънк фестивали, груминг на животни и продажбата на винтидж дрехи.
„Крис Еванс обича мексиканската храна и кучето си, но не харесва руснаци, журналисти и пътувания. Тя има 14 пиърсинга, радикална прическа и татуировка „Скъпа мамо“ на ръката си“, пише списание „Сноб“ за Еванс.
В социалните мрежи тя говори за наркотичната си зависимост и битката си с рака на гърдата, която е преодоляла, а също така се оплаква от финансови проблеми. Тя казва, че будизмът ѝ е помогнал да се справи с тях. Еванс почти не е давала интервюта и поради засиленото внимание към нейната персона, е изтрила страницата си в социалните мрежи. През 2011 г. тя говори накратко за своите роднини в интервю за Paris Match:
„Ако оставим настрана историческите книги, истината, лъжите и противоречията, тогава може би това, което ме порази най-много, беше жестокостта на моите баба и дядо към децата им.“
А говорейки за смъртта на майка си, любимата дъщеря на Сталин, тя каза, че Алилуева със смъртта си „най-накрая е спечелила битката, която е водила дълбоко в себе си, между отхвърлянето ѝ на Сталин, това чудовище, и факта, че този човек е бил неин баща.“
11 Историк
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Сталин е бил осетинец, не грузинец!
Коментиран от #15
13:58 21.05.2026
13 честен ционист
До коментар #7 от "Стара чанта":Сектор Газа - Частушки си е вулгарен панк.
15 честен ционист
До коментар #11 от "Историк":Майката на Сталин е била осетинка, ама от земи населени с хазарско население.
14:03 21.05.2026
18 Aлфа Вълкът
30 000 000 души в СССР, 18 000 000 са руснаци.
31 На макетата майката
До коментар #19 от "Той бащата е баща и на макетата":На макетата майката пак е Сталин. Инцест, един вид.
39 Грешиш
До коментар #10 от "историк":Ако дядо ѝ възкръсне, лично ще я зacтреля на място.
15:03 21.05.2026
