Внучката на Сталин обича пънк и антики, но не и руснаци

Крис Евънс (родена като Олга Питърс), най-малката дъщеря на Светлана Алилуева и внучка на Йосиф Сталин, днес живее изцяло извън светлината на прожекторите в Портланд, щат Орегон (САЩ).

Тя води бохемски и независим начин на живот, изповядва будизма и притежава малък антикварен магазин за стари предмети, винтидж дрехи и нестандартни аксесоари в Портланд. Избира този път пред корпоративна кариера, въпреки че има диплома по счетоводство и данъчно право.

Евънс е известна с ексцентричния си външен вид — има множество татуировки, пиърсинги и често експериментира с прически в ярък пънк стил. Тя категорично отказва да бъде свързвана с наследството на дядо си, когото публично осъжда заради престъпленията на режима му. Не говори руски език и се определя като „100% американка“.

Родена е през 1971 г. в САЩ. Баща ѝ е американският архитект Уилям Питърс. Майка ѝ я възпитава с името Олга, но по-късно тя го променя на Крис Евънс, за да заличи връзката със семейството си.

Медийна популярност:

През 2016 г. Крис предизвика огромен фурор в интернет и руските медии с фотосесия, в която позира с разкъсан чорапогащник, къси панталони и играчка автомат (вдъхновена от комиксовия персонаж Tank Girl)

Коментаторите написаха: „Не мога да повярвам“, „Тя не прилича на дядо си“, „Сталин го няма у нея".

„Мисля, че веднъж прави тема за Сталин в училище, но никога не сме го обсъждали“, спомня си бавачката на Олга, Памела Стефансон.

Семейството се местило често и майка и дъщеря се карали. Всяко малко нещо можеше да предизвика конфликт: момчета, дрехи, телевизия. Олга беше фен на ситкома „Трима са компания“. В чест на главната му героиня, тя по-късно промени името си на Крис и получи фамилията Еванс от брака си с приятел.

Внучката на Сталин се омъжила веднага щом навършила 16 години, за да избяга от майка си.

Въпреки тийнейджърския си бунт, Крис Еванс обичала Алилуева. В интервю след смъртта на майка си, тя каза, че неин основен приоритет е грижата за майка ѝ. Еванс обаче не се грижела особено за себе си: след като бракът ѝ се разпада, тя продължила да се мести от един нает апартамент в друг, сменяйки работа на непълен работен ден. Внучката на Сталин се е пробвала в татуирането, продажбата на бира на пънк фестивали, груминг на животни и продажбата на винтидж дрехи.

„Крис Еванс обича мексиканската храна и кучето си, но не харесва руснаци, журналисти и пътувания. Тя има 14 пиърсинга, радикална прическа и татуировка „Скъпа мамо“ на ръката си“, пише списание „Сноб“ за Еванс.

В социалните мрежи тя говори за наркотичната си зависимост и битката си с рака на гърдата, която е преодоляла, а също така се оплаква от финансови проблеми. Тя казва, че будизмът ѝ е помогнал да се справи с тях. Еванс почти не е давала интервюта и поради засиленото внимание към нейната персона, е изтрила страницата си в социалните мрежи. През 2011 г. тя говори накратко за своите роднини в интервю за Paris Match:

„Ако оставим настрана историческите книги, истината, лъжите и противоречията, тогава може би това, което ме порази най-много, беше жестокостта на моите баба и дядо към децата им.“

А говорейки за смъртта на майка си, любимата дъщеря на Сталин, тя каза, че Алилуева със смъртта си „най-накрая е спечелила битката, която е водила дълбоко в себе си, между отхвърлянето ѝ на Сталин, това чудовище, и факта, че този човек е бил неин баща.“

