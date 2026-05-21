Внучката на Сталин обича пънк и антики, но не и руснаци

21 Май, 2026 13:46 2 024 40

Тя води бохемски и независим начин на живот, изповядва будизма и притежава малък антикварен магазин за стари предмети

Крис Евънс (родена като Олга Питърс), най-малката дъщеря на Светлана Алилуева и внучка на Йосиф Сталин, днес живее изцяло извън светлината на прожекторите в Портланд, щат Орегон (САЩ).

Тя води бохемски и независим начин на живот, изповядва будизма и притежава малък антикварен магазин за стари предмети, винтидж дрехи и нестандартни аксесоари в Портланд. Избира този път пред корпоративна кариера, въпреки че има диплома по счетоводство и данъчно право.

Евънс е известна с ексцентричния си външен вид — има множество татуировки, пиърсинги и често експериментира с прически в ярък пънк стил. Тя категорично отказва да бъде свързвана с наследството на дядо си, когото публично осъжда заради престъпленията на режима му. Не говори руски език и се определя като „100% американка“.

Родена е през 1971 г. в САЩ. Баща ѝ е американският архитект Уилям Питърс. Майка ѝ я възпитава с името Олга, но по-късно тя го променя на Крис Евънс, за да заличи връзката със семейството си.

Медийна популярност:

През 2016 г. Крис предизвика огромен фурор в интернет и руските медии с фотосесия, в която позира с разкъсан чорапогащник, къси панталони и играчка автомат (вдъхновена от комиксовия персонаж Tank Girl)

Коментаторите написаха: „Не мога да повярвам“, „Тя не прилича на дядо си“, „Сталин го няма у нея".

„Мисля, че веднъж прави тема за Сталин в училище, но никога не сме го обсъждали“, спомня си бавачката на Олга, Памела Стефансон.

Семейството се местило често и майка и дъщеря се карали. Всяко малко нещо можеше да предизвика конфликт: момчета, дрехи, телевизия. Олга беше фен на ситкома „Трима са компания“. В чест на главната му героиня, тя по-късно промени името си на Крис и получи фамилията Еванс от брака си с приятел.

Внучката на Сталин се омъжила веднага щом навършила 16 години, за да избяга от майка си.

Въпреки тийнейджърския си бунт, Крис Еванс обичала Алилуева. В интервю след смъртта на майка си, тя каза, че неин основен приоритет е грижата за майка ѝ. Еванс обаче не се грижела особено за себе си: след като бракът ѝ се разпада, тя продължила да се мести от един нает апартамент в друг, сменяйки работа на непълен работен ден. Внучката на Сталин се е пробвала в татуирането, продажбата на бира на пънк фестивали, груминг на животни и продажбата на винтидж дрехи.

„Крис Еванс обича мексиканската храна и кучето си, но не харесва руснаци, журналисти и пътувания. Тя има 14 пиърсинга, радикална прическа и татуировка „Скъпа мамо“ на ръката си“, пише списание „Сноб“ за Еванс.

В социалните мрежи тя говори за наркотичната си зависимост и битката си с рака на гърдата, която е преодоляла, а също така се оплаква от финансови проблеми. Тя казва, че будизмът ѝ е помогнал да се справи с тях. Еванс почти не е давала интервюта и поради засиленото внимание към нейната персона, е изтрила страницата си в социалните мрежи. През 2011 г. тя говори накратко за своите роднини в интервю за Paris Match:

„Ако оставим настрана историческите книги, истината, лъжите и противоречията, тогава може би това, което ме порази най-много, беше жестокостта на моите баба и дядо към децата им.“

А говорейки за смъртта на майка си, любимата дъщеря на Сталин, тя каза, че Алилуева със смъртта си „най-накрая е спечелила битката, която е водила дълбоко в себе си, между отхвърлянето ѝ на Сталин, това чудовище, и факта, че този човек е бил неин баща.“

Източник: www.gazeta.press


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 По принцип

    28 37 Отговор
    Нито едно нормално човешко същество не ги харесва, освен разни баби и дедовци, дето вярват в дядо Иван, ама и от тях не останаха много.

    13:51 21.05.2026

  • 3 Путинистче идиотче

    33 24 Отговор
    Децата на другарите,
    Все на ЗАПАД живеят.

    13:51 21.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 13 Отговор
    Грузинците не обичат руснаците.

    Коментиран от #11, #40

    13:52 21.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 20 Отговор
    сър Джугашвили изби 40млн СССРейци , господин Пу Тин , трябва да го размине!!

    13:53 21.05.2026

  • 7 Стара чанта

    16 14 Отговор
    Кво става ? Къде отидоха частушките, Калинка - малинка, Весëльıe ребята...? А Й. Кобзон - този ТИТАН ?

    Коментиран от #13

    13:53 21.05.2026

  • 8 Всеки

    40 14 Отговор
    нормален човек емигрирал в САЩ рискува да се превърне в това.

    13:54 21.05.2026

  • 9 честен ционист

    10 17 Отговор
    Скоро всички ще слушате руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    Коментиран от #23

    13:55 21.05.2026

  • 10 историк

    21 6 Отговор
    Ако възкръсне дядо ти , в Сибир ще те изпрати !!

    Коментиран от #39

    13:56 21.05.2026

  • 11 Историк

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Сталин е бил осетинец, не грузинец!

    Коментиран от #15

    13:58 21.05.2026

  • 12 А със сина на бащата на народите

    7 2 Отговор
    Василий Сталин какво стана в русия

    13:58 21.05.2026

  • 13 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Стара чанта":

    Сектор Газа - Частушки си е вулгарен панк.

    13:59 21.05.2026

  • 14 Русия е като обсадена крепост

    11 9 Отговор
    Тия отвън искат да я превземат, а тия вътре искат да избягат и никога да не се върнат.

    14:00 21.05.2026

  • 15 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Майката на Сталин е била осетинка, ама от земи населени с хазарско население.

    14:03 21.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Като всичко друго, произлязло

    6 4 Отговор
    от Бащата на народите...

    14:03 21.05.2026

  • 18 Aлфа Вълкът

    11 3 Отговор
    Той и Сталин не ги е обичал и от избитите и изморени от глад
    30 000 000 души в СССР, 18 000 000 са руснаци.

    14:06 21.05.2026

  • 19 Той бащата е баща и на макетата

    10 1 Отговор
    Ама коя е майката...

    Коментиран от #31

    14:06 21.05.2026

  • 20 Можеш да избягаш от Русия

    11 3 Отговор
    Ама тя от тебе-не.

    14:07 21.05.2026

  • 21 Соваж бейби

    15 2 Отговор
    Уеш какво е това нещо дъщерята 🫣🤣,разгледах нейни снимки тази е типична американка от най пропадналите сигурно се и дрогира .

    14:11 21.05.2026

  • 22 Ганьо

    9 2 Отговор
    Всички обичат великата Русия, но бягат далеч да живеят...

    14:16 21.05.2026

  • 23 хамас

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    а ти ще слушаш кобзон

    14:17 21.05.2026

  • 24 история

    7 0 Отговор
    Ето ви реален пример ,че човек не трябва да се тревожи за внуците си .

    14:17 21.05.2026

  • 25 рюзги

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Руски":

    учиш анадолски?

    14:18 21.05.2026

  • 26 Гориил

    8 1 Отговор
    Крал Чарлз III призова Тръмп да депортира принц Хари в родината му.

    14:20 21.05.2026

  • 27 Той и Сталин не ги харесваше

    10 4 Отговор
    Той и Сталин не ги харесваше руснаците. Изби милиони от тях.

    14:22 21.05.2026

  • 28 Що не я поканят тая

    3 3 Отговор
    У нашият Парламент? Заедно с кая, урса, зеленият, та да се вдигне Рейтинга!

    14:23 21.05.2026

  • 29 Гориил

    8 3 Отговор
    Какво да се прави, американският ѝ баща е бил овца.

    Коментиран от #30

    14:25 21.05.2026

  • 30 като

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    твоя ли?

    14:26 21.05.2026

  • 31 На макетата майката

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Той бащата е баща и на макетата":

    На макетата майката пак е Сталин. Инцест, един вид.

    14:27 21.05.2026

  • 32 Гориил

    9 1 Отговор
    Всички руски съпрузи на Светлана са били евреи (Морозов и Каплер). Затова Сталин разрушава и унищожава тези бракове. Той разбира, че дъщеря му рано или късно ще си отмъсти на баща си.

    14:33 21.05.2026

  • 33 .....

    3 2 Отговор
    Сталин за едно е бил прав - има човек,има проблем, няма човек - няма проблем.

    14:40 21.05.2026

  • 34 обича пънк и антики, но не и

    4 0 Отговор
    хейтъри писари

    Коментиран от #36, #37

    14:42 21.05.2026

  • 35 Тоню

    3 4 Отговор
    Слава РОССИИ за всички,които обичат братушките
    И ...."Да го дух@т тия,които мразят Русия!
    44

    14:43 21.05.2026

  • 36 както и не харесва

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "обича пънк и антики, но не и":

    русофободебили бълнуващи кат папагали за копейки

    14:48 21.05.2026

  • 38 Констатация

    0 1 Отговор
    Кармата е жестоко нещо, не прощава никому..., въпреки, че без др.Сталин, СССР/Русия и хазарския етнос щяха да бъдат заличени от лицето на Земята.

    14:57 21.05.2026

  • 39 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "историк":

    Ако дядо ѝ възкръсне, лично ще я зacтреля на място.

    15:03 21.05.2026

  • 40 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И украинците не обичат руснаците.

    15:08 21.05.2026