22 април - Международен ден на Земята

На 22 април отбелязваме Деня на Земята с темата „Нашата сила, нашата планета“. Масовото обединение на хората винаги е било в основата на Деня на Земята и е катализатор за промяна в начина на мислене, защото когато хората се обединят с обща цел, те могат да преодолеят и най-големите предизвикателства, пише darik.bg.

Темата на кампанията тази година призовава общностите по целия свят да предприемат действия в подкрепа на чистия въздух, чистата вода, чистата енергия, защитените природни ресурси и климатичната стабилност.

В нашето съвремие опазването на околната среда е изправено пред натиск по целия свят поради икономически стрес, конфликти, климатични въздействия и променящи се политически приоритети. Политиките за околната среда влияят върху разходите, поемани от домакинствата, местните власти и националните икономики, като засягат цените на комуналните услуги, селскостопанската производителност, разходите за възстановяване след бедствия и системите за обществено здравеопазване. Затова ангажирането на местните общности осигурява механизъм за поддържане на приемственост и отчетност, когато институционалният капацитет варира.

През тази година международната инициатива се провежда са 56-и път. В Деня на Земята участват 192 държави и над един милиард души по света в различни кампании и дейности, посветени на опазването на планетата. В продължение на 56 години Денят на Земята е сред водещите световни кампании за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по критично важни екологични теми.

Силата на това движение се крие в неговата масова природа. Това е колективният глас на общността, който тласка правителствата и корпорациите да поемат смели ангажименти и да предприемат решителни действия. Като се ангажират с обществени инициативи и правят устойчиви избори в ежедневието си, хората са катализаторите на промяната.

Колективните действия се измерват с подобрения в общественото здраве, стабилност на екосистемите и икономическа устойчивост в регионите. Глобалното наследство на Деня на Земята демонстрира способността на хората да работят заедно през границите, за да защитят споделените ресурси на планетата. Участието в Деня на Земята през 2026 г. продължава този модел, като подкрепя системи, които управляват разходите, намаляват екологичния риск и укрепват общностите по целия свят.

МОСВ чрез регионалните си структури се включва в световната кампания за Деня на Земята с разнообразни дейности и инициативи на територията на цялата страна в подкрепа на глобалното движение за опазване на околната среда./МОСВ/