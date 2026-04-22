Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
22 април - Международен ден на Земята

22 Април, 2026 07:14 1 026 14

  • денят на земята-
  • международен ден

В нашето съвремие опазването на околната среда е изправено пред натиск по целия свят поради икономически стрес, конфликти, климатични въздействия и променящи се политически приоритети

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 22 април отбелязваме Деня на Земята с темата „Нашата сила, нашата планета“. Масовото обединение на хората винаги е било в основата на Деня на Земята и е катализатор за промяна в начина на мислене, защото когато хората се обединят с обща цел, те могат да преодолеят и най-големите предизвикателства, пише darik.bg.

Темата на кампанията тази година призовава общностите по целия свят да предприемат действия в подкрепа на чистия въздух, чистата вода, чистата енергия, защитените природни ресурси и климатичната стабилност.

В нашето съвремие опазването на околната среда е изправено пред натиск по целия свят поради икономически стрес, конфликти, климатични въздействия и променящи се политически приоритети. Политиките за околната среда влияят върху разходите, поемани от домакинствата, местните власти и националните икономики, като засягат цените на комуналните услуги, селскостопанската производителност, разходите за възстановяване след бедствия и системите за обществено здравеопазване. Затова ангажирането на местните общности осигурява механизъм за поддържане на приемственост и отчетност, когато институционалният капацитет варира.

През тази година международната инициатива се провежда са 56-и път. В Деня на Земята участват 192 държави и над един милиард души по света в различни кампании и дейности, посветени на опазването на планетата. В продължение на 56 години Денят на Земята е сред водещите световни кампании за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по критично важни екологични теми.

Силата на това движение се крие в неговата масова природа. Това е колективният глас на общността, който тласка правителствата и корпорациите да поемат смели ангажименти и да предприемат решителни действия. Като се ангажират с обществени инициативи и правят устойчиви избори в ежедневието си, хората са катализаторите на промяната.

Колективните действия се измерват с подобрения в общественото здраве, стабилност на екосистемите и икономическа устойчивост в регионите. Глобалното наследство на Деня на Земята демонстрира способността на хората да работят заедно през границите, за да защитят споделените ресурси на планетата. Участието в Деня на Земята през 2026 г. продължава този модел, като подкрепя системи, които управляват разходите, намаляват екологичния риск и укрепват общностите по целия свят.

МОСВ чрез регионалните си структури се включва в световната кампания за Деня на Земята с разнообразни дейности и инициативи на територията на цялата страна в подкрепа на глобалното движение за опазване на околната среда./МОСВ/


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бушприт

    1 1 Отговор
    22-ри април е Международният ден на Земята.

    07:16 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Марсианци

    2 0 Отговор
    А на луната кога е?

    07:42 22.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    а на oная ми работа га е ?

    08:02 22.04.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    а на oная ми работа га е ?

    08:02 22.04.2026

  • 12 факуса

    2 1 Отговор
    и затова зелената гинеколожка фърля милиарди за бомби а дончои биби палят рафинерии за пречистване на въздуха,стига лицемерие

    08:16 22.04.2026

  • 13 Горката

    3 0 Отговор
    ни Земя , не случила на хора.....55

    08:18 22.04.2026

  • 14 Въй

    0 0 Отговор
    Любопитните факти за Земята си правят майтап с нея,от любопитство.Факт.

    09:21 22.04.2026