Блейк Лайвли твърди, че е изгубила 300 милиона долара заради драмата с Балдони

Блейк Лайвли твърди, че предполагаема кампания за уронване на репутацията ѝ, свързана с Джъстин Балдони и продуцентската компания Wayfarer Productions, ѝ е причинила финансови щети в размер на близо 300 милиона долара под формата на пропуснати ползи и загубени доходи.

Според съдебни документи, подадени на 17 април, актрисата от „Клюкарката“ оценява преките си финансови загуби на между 36,5 и 40,5 милиона долара. Тя твърди, че Балдони е използвал квалификации като „нечувствителна“, „агресивна“ и „злобно момиче“ в опит да навреди на публичния ѝ имидж.

Позовавайки се на експертно мнение на проф. Ашли Хъмфрис от Северозападния университет, Блейк Лайвли посочва, че изявления на адвоката на Балдони – Брайън Фрийдман – също са допринесли за щети, оценени на над 24 милиона долара. Изчисленията са базирани на обхвата на публикациите и тяхното разпространение в онлайн среда, като са преобразувани в конкретни финансови загуби.

По отношение на пропуснатите приходи актрисата изчислява щети в диапазона между 34,3 и 87,8 милиона долара, като според нейните експерти става дума за нереализирани възможности в периода от август 2024 г. до август 2029 г., включително участие във филмови продукции и телевизионни проекти.

Блейк Лайвли твърди още, че бизнесите ѝ – Betty Booze и Blake Brown – са понесли загуби между 39,6 и 143,5 милиона долара в резултат на правния спор. Допълнително тя претендира обезщетение между 250 000 и 400 000 долара за преживени болки, страдание и унижение.

Общата сума на исканото обезщетение надхвърля 290 милиона долара, което представлява значително увеличение спрямо предходна нейна оценка от ноември 2025 г., когато тя изчисляваше щетите на около 161 милиона долара.

От своя страна адвокатите на Джъстин Балдони оспорват твърденията, като заявяват, че квалификации като „трудна за работа“ или „злобно момиче“ не са нанесли допълнителни вреди на репутацията ѝ, тъй като подобни оценки са били публично разпространявани още преди съвместната ѝ работа с Балдони и компанията му.

Макар съдът вече да е отхвърлил 10 от общо 13 обвинения, делото ще продължи по три основни пункта – нарушение на договор, ответни действия и съучастие в ответни действия. Процесът е насрочен за 18 май.