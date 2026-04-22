Блейк Лайвли твърди, че е изгубила 300 милиона долара заради драмата с Балдони

22 Април, 2026 14:31 1 146 6

Актрисата е изгубила възможности за нови проекти, роли и репутацията ѝ е пострадала

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Блейк Лайвли твърди, че предполагаема кампания за уронване на репутацията ѝ, свързана с Джъстин Балдони и продуцентската компания Wayfarer Productions, ѝ е причинила финансови щети в размер на близо 300 милиона долара под формата на пропуснати ползи и загубени доходи.

Според съдебни документи, подадени на 17 април, актрисата от „Клюкарката“ оценява преките си финансови загуби на между 36,5 и 40,5 милиона долара. Тя твърди, че Балдони е използвал квалификации като „нечувствителна“, „агресивна“ и „злобно момиче“ в опит да навреди на публичния ѝ имидж.

Позовавайки се на експертно мнение на проф. Ашли Хъмфрис от Северозападния университет, Блейк Лайвли посочва, че изявления на адвоката на Балдони – Брайън Фрийдман – също са допринесли за щети, оценени на над 24 милиона долара. Изчисленията са базирани на обхвата на публикациите и тяхното разпространение в онлайн среда, като са преобразувани в конкретни финансови загуби.

По отношение на пропуснатите приходи актрисата изчислява щети в диапазона между 34,3 и 87,8 милиона долара, като според нейните експерти става дума за нереализирани възможности в периода от август 2024 г. до август 2029 г., включително участие във филмови продукции и телевизионни проекти.

Блейк Лайвли твърди още, че бизнесите ѝ – Betty Booze и Blake Brown – са понесли загуби между 39,6 и 143,5 милиона долара в резултат на правния спор. Допълнително тя претендира обезщетение между 250 000 и 400 000 долара за преживени болки, страдание и унижение.

Общата сума на исканото обезщетение надхвърля 290 милиона долара, което представлява значително увеличение спрямо предходна нейна оценка от ноември 2025 г., когато тя изчисляваше щетите на около 161 милиона долара.

От своя страна адвокатите на Джъстин Балдони оспорват твърденията, като заявяват, че квалификации като „трудна за работа“ или „злобно момиче“ не са нанесли допълнителни вреди на репутацията ѝ, тъй като подобни оценки са били публично разпространявани още преди съвместната ѝ работа с Балдони и компанията му.

Макар съдът вече да е отхвърлил 10 от общо 13 обвинения, делото ще продължи по три основни пункта – нарушение на договор, ответни действия и съучастие в ответни действия. Процесът е насрочен за 18 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ако

    6 2 Отговор
    Е бедна! Мое и го натепам и без пари, не съм алчен!

    14:34 22.04.2026

  • 2 митутурутки

    3 1 Отговор
    Риск печели, риск губи! Тази митyтypyтка тресна гредата, супер😅

    14:42 22.04.2026

  • 3 глоги

    1 0 Отговор
    Позовавайки се на експертноТО мнение ,на проф. Ашли Хъмфрис...

    15:15 22.04.2026

  • 4 Въй

    4 0 Отговор
    .......драмата с Балдони била сигурно,че й е казал"пръдла".....затова се съдят.

    15:18 22.04.2026

  • 5 Шел Мен

    3 0 Отговор
    Тая познава ли парите? Да не ги бърка с индийски рупии.

    15:18 22.04.2026

  • 6 За Гу Беняк

    0 0 Отговор
    И аз загубих 300 милиона долара веднъж. Няколко монети на стойност около $3 изпаднаха от скъсаните ми джобове. Останалото е пропуснати ползи.

    15:38 22.04.2026