Астронавтите от лунната мисия "Артемис 2" заснеха от Космоса залез на Земята (СНИМКА)

Повече от половин век след емблематичната снимка „Изгрев на Земята“, заснета по време на мисията Apollo 8, новото поколение астронавти от Артемис II представи съвременен визуален еквивалент – изображение на „залез на Земята“, наблюдаван от орбита около Луната. Кадърът, публикуван от NASA, е заснет по време на обиколката на космическия кораб Орион около естествения спътник на планетата.

Екипажът на мисията включва астронавтите Рийд Уайзман, Кристина Кох, Виктор Глоувър и канадския представител Джереми Хансен. Снимката е направена в началото на седмицата, когато корабът се намира в лунна орбита – ключов етап от първата пилотирана мисия извън ниска околоземна орбита от началото на 70-те години.

Новото изображение неизбежно се сравнява с историческия кадър, заснет на 24 декември 1968 г. от Уилям Андерс. Тогава екипажът на Apollo 8 – включващ още Франк Борман и Джим Ловъл – става първият, извършил пилотирано прелитане около Луната. Кадърът „Earthrise“ се превръща в едно от най-влиятелните изображения на XX век и е включен в селекцията на списание Life „100 фотографии, които промениха света“.

Символичната връзка между двете мисии беше подчертанa и по време на полета на „Артемис II“. Астронавтите започнаха ключовия ден от мисията със записано послание от Джим Ловъл, направено преди смъртта му през 2025 г., в което той ги призовава да се насладят на гледката – препратка към историческото преживяване от 1968 г.

Паралелно с това бяха публикувани и други изображения от мисията, включително кадър на слънчево затъмнение, при което Луната закрива Слънцето и разкрива короната му – феномен, наблюдаван изключително рядко от тази перспектива. Снимката беше разпространена и от официални институционални канали във Вашингтон като пример за уникалните научни и визуални възможности на мисията.

Artemis II стартира на 1 април от космодрума в Кейп Канаверал, отбелязвайки ключов етап от програмата „Артемис“, чиято дългосрочна цел е устойчиво човешко присъствие на Луната и подготовка за мисии към Марс. Полетът има предимно тестов характер, като проверява системите за поддържане на живота, навигацията и възможностите за дълбококосмически пилотиран полет.

Последната мисия с екипаж до Луната остава Apollo 17 през декември 1972 г. В този контекст „Артемис II“ се разглежда като историческо завръщане на човечеството към дълбокия космос – както технологично, така и символично, чрез нови образи, които продължават визуалното наследство на космическата ера.