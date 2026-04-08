Астронавтите от лунната мисия "Артемис 2" заснеха от Космоса залез на Земята (СНИМКА)

Повече от половин век след емблематичната снимка „Изгрев на Земята“, заснета по време на мисията Apollo 8, новото поколение астронавти от Артемис II представи съвременен визуален еквивалент – изображение на „залез на Земята“, наблюдаван от орбита около Луната. Кадърът, публикуван от NASA, е заснет по време на обиколката на космическия кораб Орион около естествения спътник на планетата.
Екипажът на мисията включва астронавтите Рийд Уайзман, Кристина Кох, Виктор Глоувър и канадския представител Джереми Хансен. Снимката е направена в началото на седмицата, когато корабът се намира в лунна орбита – ключов етап от първата пилотирана мисия извън ниска околоземна орбита от началото на 70-те години.
Новото изображение неизбежно се сравнява с историческия кадър, заснет на 24 декември 1968 г. от Уилям Андерс. Тогава екипажът на Apollo 8 – включващ още Франк Борман и Джим Ловъл – става първият, извършил пилотирано прелитане около Луната. Кадърът „Earthrise“ се превръща в едно от най-влиятелните изображения на XX век и е включен в селекцията на списание Life „100 фотографии, които промениха света“.
Earthrise - Apollo 8 | Earthset - Artemis II pic.twitter.com/jq3mrMrR14— Earth (@earthcurated) April 7, 2026
Символичната връзка между двете мисии беше подчертанa и по време на полета на „Артемис II“. Астронавтите започнаха ключовия ден от мисията със записано послание от Джим Ловъл, направено преди смъртта му през 2025 г., в което той ги призовава да се насладят на гледката – препратка към историческото преживяване от 1968 г.
Паралелно с това бяха публикувани и други изображения от мисията, включително кадър на слънчево затъмнение, при което Луната закрива Слънцето и разкрива короната му – феномен, наблюдаван изключително рядко от тази перспектива. Снимката беше разпространена и от официални институционални канали във Вашингтон като пример за уникалните научни и визуални възможности на мисията.
Artemis II стартира на 1 април от космодрума в Кейп Канаверал, отбелязвайки ключов етап от програмата „Артемис“, чиято дългосрочна цел е устойчиво човешко присъствие на Луната и подготовка за мисии към Марс. Полетът има предимно тестов характер, като проверява системите за поддържане на живота, навигацията и възможностите за дълбококосмически пилотиран полет.
Последната мисия с екипаж до Луната остава Apollo 17 през декември 1972 г. В този контекст „Артемис II“ се разглежда като историческо завръщане на човечеството към дълбокия космос – както технологично, така и символично, чрез нови образи, които продължават визуалното наследство на космическата ера.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не на нас
12:32 08.04.2026
2 Бобе
Коментиран от #3, #19
12:35 08.04.2026
3 лама Кифла
До коментар #2 от "Бобе":ми носят си фенерчи да я осветят бре Бобо
12:41 08.04.2026
4 Агент Стойчев дато
Коментиран от #15
12:42 08.04.2026
5 ка Путин Боклук
12:43 08.04.2026
6 ТАСС 07 апреля, 15:08
Малииииии.... кви лъжци са ТАСС не е истина :))))
Коментиран от #13
12:50 08.04.2026
9 честен ционист
12:58 08.04.2026
10 ТАСС 07 апреля, 16:22
Арееее... и руснаците тръгнаха..... почват с чертежите на кораба още следващата година
Ма тия пред 5 мин статия за тоя полет бе. Интересуват се хората. Не искат да вЕрват на нашите спецЕалисти от ФАКТИ.
13:01 08.04.2026
12 Трътлю
Коментиран от #16
14:08 08.04.2026
14 БаГо
Сега беше момента да покажат доказателства, че са били там преди 50 години.
14:12 08.04.2026
15 А пета година
До коментар #4 от "Агент Стойчев дато":зациклило СВО, също ли е компютърна обработка?
14:20 08.04.2026
16 гост
До коментар #12 от "Трътлю":В Холивуд.
14:30 08.04.2026
17 страхотни
14:32 08.04.2026
18 Някой
14:58 08.04.2026
19 Ами
До коментар #2 от "Бобе":Додек "стигнат" ша се стъмни, и ша се ориентират.
15:00 08.04.2026
21 Хаха
Коментиран от #22
15:07 08.04.2026
24 Никой не е стъпвал на
16:17 08.04.2026
25 Някой
До коментар #22 от "абе пръд льо":МИ ТОЙ ЮРИЙ ГАГАРИН ДА НЕ ЛЕТЯ МЕСЕЦИ БЕ. ОБИКОЛИ ЗЕМЯТА ЗА НУЛА ВРЕМЕ И НЕ МОЖЕШЕ ДА ХОДИ КАТО ГО ИЗВАДИХА. ДА НЕ БИ ДА СЕ Е УМОРИЛ ОТ ДЪЛГАТА ОБИКОЛКА.
Коментиран от #28
16:46 08.04.2026
28 абе пръд льо
До коментар #25 от "Някой":той Юри се върна по 3 различни начина. Там да не говорим. ТА с парашут, та бил в капсулата, па баба го посрещанала с питка... да не отваряме темата. Накрая КГБто се кълнеше, че те те го изкарали от капсулата за да им признаят че са първо... топва е друга тема.
В космоса като не си ползваш мускулите с месеци атрофират - за това едвам ходят. За 10 дена - или час и половинма (като Гагарин) нищо ти няма. Не случайно го убиха на 34 години да не говори много много, че се беше разприказвал. Ей така ... самолета му паднал... виждали сме ги тия в Русия...
17:06 08.04.2026