Астронавтите от лунната мисия "Артемис 2" заснеха от Космоса залез на Земята (СНИМКА)

8 Април, 2026 12:31 1 354 28

Последната подобна снимка е отпреди 57 години

Снимка: БГНЕС/ EPA/ НАСА
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Повече от половин век след емблематичната снимка „Изгрев на Земята“, заснета по време на мисията Apollo 8, новото поколение астронавти от Артемис II представи съвременен визуален еквивалент – изображение на „залез на Земята“, наблюдаван от орбита около Луната. Кадърът, публикуван от NASA, е заснет по време на обиколката на космическия кораб Орион около естествения спътник на планетата.

Екипажът на мисията включва астронавтите Рийд Уайзман, Кристина Кох, Виктор Глоувър и канадския представител Джереми Хансен. Снимката е направена в началото на седмицата, когато корабът се намира в лунна орбита – ключов етап от първата пилотирана мисия извън ниска околоземна орбита от началото на 70-те години.

Новото изображение неизбежно се сравнява с историческия кадър, заснет на 24 декември 1968 г. от Уилям Андерс. Тогава екипажът на Apollo 8 – включващ още Франк Борман и Джим Ловъл – става първият, извършил пилотирано прелитане около Луната. Кадърът „Earthrise“ се превръща в едно от най-влиятелните изображения на XX век и е включен в селекцията на списание Life „100 фотографии, които промениха света“.

Символичната връзка между двете мисии беше подчертанa и по време на полета на „Артемис II“. Астронавтите започнаха ключовия ден от мисията със записано послание от Джим Ловъл, направено преди смъртта му през 2025 г., в което той ги призовава да се насладят на гледката – препратка към историческото преживяване от 1968 г.

Паралелно с това бяха публикувани и други изображения от мисията, включително кадър на слънчево затъмнение, при което Луната закрива Слънцето и разкрива короната му – феномен, наблюдаван изключително рядко от тази перспектива. Снимката беше разпространена и от официални институционални канали във Вашингтон като пример за уникалните научни и визуални възможности на мисията.

Artemis II стартира на 1 април от космодрума в Кейп Канаверал, отбелязвайки ключов етап от програмата „Артемис“, чиято дългосрочна цел е устойчиво човешко присъствие на Луната и подготовка за мисии към Марс. Полетът има предимно тестов характер, като проверява системите за поддържане на живота, навигацията и възможностите за дълбококосмически пилотиран полет.

Последната мисия с екипаж до Луната остава Apollo 17 през декември 1972 г. В този контекст „Артемис II“ се разглежда като историческо завръщане на човечеството към дълбокия космос – както технологично, така и символично, чрез нови образи, които продължават визуалното наследство на космическата ера.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не на нас

    20 13 Отговор
    Такива снимки и преди имаше с Фотошоп

    12:32 08.04.2026

  • 2 Бобе

    1 12 Отговор
    И как така тръгват през деня на луната,като тя не се вижда?

    Коментиран от #3, #19

    12:35 08.04.2026

  • 3 лама Кифла

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Бобе":

    ми носят си фенерчи да я осветят бре Бобо

    12:41 08.04.2026

  • 4 Агент Стойчев дато

    11 13 Отговор
    Актьорите са им заплатили за няколко месеца престой в бункер , чипс бира карти и други неща най-вероятно. Останалото е компютърна обработка за нов филм жанр Стартрек

    Коментиран от #15

    12:42 08.04.2026

  • 5 ка Путин Боклук

    11 13 Отговор
    Мъката на путлеторобите е безгранична.

    12:43 08.04.2026

  • 6 ТАСС 07 апреля, 15:08

    3 4 Отговор
    МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Опубликован первый снимок, где видно Море Восточное с обратной стороны Луны в высоком разрешении, полученный миссией Artemis II во время облета естественного спутника Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
    Малииииии.... кви лъжци са ТАСС не е истина :))))

    Коментиран от #13

    12:50 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    3 7 Отговор
    Снимките показват как ще изглежда Земята като Вова дръпне шалтера на тока.

    12:58 08.04.2026

  • 10 ТАСС 07 апреля, 16:22

    5 1 Отговор
    МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Успех миссии "Артемида- 2" с космическим кораблем "Орион" может побудить Россию запустить собственную пилотируемую лунную миссию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил космонавт Алексей Зубрицкий.

    Арееее... и руснаците тръгнаха..... почват с чертежите на кораба още следващата година
    Ма тия пред 5 мин статия за тоя полет бе. Интересуват се хората. Не искат да вЕрват на нашите спецЕалисти от ФАКТИ.

    13:01 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трътлю

    8 3 Отговор
    Тая снимка е фалшива. Къде са Рамщайн с американското знаме?

    Коментиран от #16

    14:08 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БаГо

    5 3 Отговор
    Къде са снимките на останките от първите мисии Аполо да питам аз?
    Сега беше момента да покажат доказателства, че са били там преди 50 години.

    14:12 08.04.2026

  • 15 А пета година

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Агент Стойчев дато":

    зациклило СВО, също ли е компютърна обработка?

    14:20 08.04.2026

  • 16 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трътлю":

    В Холивуд.

    14:30 08.04.2026

  • 17 страхотни

    4 1 Отговор
    снимки , но фотошоп

    14:32 08.04.2026

  • 18 Някой

    2 3 Отговор
    Абе уж във безтегловност, пък движенията им все едно са на земята. Бързаци отвсякъде.

    14:58 08.04.2026

  • 19 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бобе":

    Додек "стигнат" ша се стъмни, и ша се ориентират.

    15:00 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хаха

    4 3 Отговор
    Всички сте виждали как се връщат космонавтите от космоса. Безпомощни, крепят ги, едвам ходят. Как пък тея КРАВАРИ "кацналите" на луната се движеха като на разходка. Сега ще видим и тези.

    Коментиран от #22

    15:07 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Никой не е стъпвал на

    1 1 Отговор
    Луната и този път няма да стъпи. Ще обикалят около орбитата на Луната и ще се върнат. Но това пътуване е планирано като част от по-голям проект. Има едни хора, които чакат своя Месия, та оттам ще тръгнат нещата... но по тази тема ... друг път.

    16:17 08.04.2026

  • 25 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "абе пръд льо":

    МИ ТОЙ ЮРИЙ ГАГАРИН ДА НЕ ЛЕТЯ МЕСЕЦИ БЕ. ОБИКОЛИ ЗЕМЯТА ЗА НУЛА ВРЕМЕ И НЕ МОЖЕШЕ ДА ХОДИ КАТО ГО ИЗВАДИХА. ДА НЕ БИ ДА СЕ Е УМОРИЛ ОТ ДЪЛГАТА ОБИКОЛКА.

    Коментиран от #28

    16:46 08.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 абе пръд льо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    той Юри се върна по 3 различни начина. Там да не говорим. ТА с парашут, та бил в капсулата, па баба го посрещанала с питка... да не отваряме темата. Накрая КГБто се кълнеше, че те те го изкарали от капсулата за да им признаят че са първо... топва е друга тема.
    В космоса като не си ползваш мускулите с месеци атрофират - за това едвам ходят. За 10 дена - или час и половинма (като Гагарин) нищо ти няма. Не случайно го убиха на 34 години да не говори много много, че се беше разприказвал. Ей така ... самолета му паднал... виждали сме ги тия в Русия...

    17:06 08.04.2026