Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Изнесоха Дани Петканов с носилка от фитнеса

Изнесоха Дани Петканов с носилка от фитнеса

9 Май, 2026 18:20 1 766 28

  • дани петканов-
  • инцидент-
  • фитнес-
  • крак-
  • пострадал
Изнесоха Дани Петканов с носилка от фитнеса - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Популярният шоумен шокира последователите си с ужасяващ разказ за тежка травма, която буквално е смазала коляното му по време на тренировка.

По думите на Петканов, всичко започнало напълно нормално. Той тренирал крака и се чувствал в топ форма, дори по-силен от обикновено. Именно това обаче се оказало фатално. Решил да натовари щангата повече от всякога и до последната серия всичко вървяло перфектно. Тогава настъпил ужасът.

„Чу се зверско изпращяване вътре в коляното ми“, разказва Дани. В следващия момент кракът му буквално отказал и той рухнал на земята заедно с тежката щанга върху себе си. Сцената във фитнеса станала шокираща, уточнява hotnews.bg.

Хората веднага се втурнали към него, а болката била толкова силна, че Петканов едва не припаднал. Най-страшното било, че коляното му видимо не стояло на мястото си. „Лявото ми коляно не просто болеше ужасно, то не беше там, където трябва“, признава той.


Само минути по-късно крайникът му се подул зверски, а персоналът на залата спешно извикал линейка. Медиците го шинирали и го изнесли на носилка пред погледите на потресените трениращи.

В болницата лекарите не му дали никаква надежда за леко разминаване. Диагнозата била брутална – сериозно увреждане на връзки и кости, а възстановяването щяло да продължи поне осем месеца.

Самият Дани е съсипан от случилото се и не може да повярва как една обикновена тренировка е преобърнала живота му за секунди. Феновете му веднага заляха социалните мрежи с пожелания за бързо възстановяване, а мнозина признаха, че историята му е истинско предупреждение колко опасни могат да бъдат тежките тренировки, когато човек прекали с натоварването.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    24 2 Отговор
    Добре де, може ли такава снимка?!?!
    Не ви е срам....

    Коментиран от #22

    18:24 09.05.2026

  • 3 Механик

    16 2 Отговор
    Тоя не го знам кой е и какъв е , ама ако ми беше такова "ню-ню", не бих се снимал така че да се вижда. И бих носил в слипа някой флакон от дезодорант.

    Коментиран от #7, #21

    18:27 09.05.2026

  • 4 Калоян

    4 5 Отговор
    По-вероятно,поради болката,Петканов да бърка последователността на събитията.
    Най-вероятно е загубил равновесие,вследствие от неправилно изтласкване на тежестта и коляното му да се е оказало по маршрута между щангата и земното притегляне.
    Но травмата си е сериозна,дума да няма.

    18:28 09.05.2026

  • 5 Читател

    14 6 Отговор
    Дано се възстанови напълно въпреки че е тъп като гугутка.

    Коментиран от #20

    18:28 09.05.2026

  • 6 ИЗВИНЕТЕ

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Костадинов е публикувал снимки с кръ":

    АМА ЧОВЕКО СИ КАЗА
    ЧЕ ПОСТРАДАЛ В ГИТНЕСА С ШНАГА...
    И Е ШОКИРАН ШОУ МЕН...БЛГ...

    18:32 09.05.2026

  • 7 ИЗВИНЕТИ

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    ВИЕ ТАКИВА ЛИ СНИМКИ ГЛЕДАТЕ..БЛГ...

    18:35 09.05.2026

  • 8 Направо

    7 5 Отговор
    да го кара катафалката. Не е загуба!

    18:35 09.05.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    17 2 Отговор
    тва леке яко думка стероиди - я какво малко нюню се вижда на снимката 😂😂

    18:37 09.05.2026

  • 10 Гост

    15 0 Отговор
    Я каква малка шорка има Петканов. Като на късо Малборо фаса.

    18:37 09.05.2026

  • 11 БеГемот

    12 0 Отговор
    Оная става ясно що му би дузпата...то е хлопало....

    18:38 09.05.2026

  • 12 Исторически парк

    13 2 Отговор
    Зобът не прощава 😏

    18:39 09.05.2026

  • 13 от село

    13 0 Отговор
    Да беше обърнал 500 кв. м. в градината , за да има полза от нещо , а не да блъска щанги за тоз де вее !!

    18:43 09.05.2026

  • 14 Всякакви шматки

    9 0 Отговор
    Станаха фитнес маниаци и….. ето ви последствията!

    18:43 09.05.2026

  • 15 Холмс

    10 0 Отговор
    Така е като се прави на мъж... Да си беше гледал тик тока и кифлите щеше да е добре

    18:44 09.05.2026

  • 16 Анонимен

    3 8 Отговор
    Бързо възстановяване!

    18:45 09.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хетер Осексуал

    9 2 Отговор
    Ясно защо Сашка го отсвири.

    19:03 09.05.2026

  • 19 Да, да

    8 0 Отговор
    Скъсали са му се прашките.

    19:05 09.05.2026

  • 20 Хетер Осексуал

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    Няма шанс.

    19:05 09.05.2026

  • 21 Хасковски каунь

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Краставица сорт Гергана, що не.

    19:12 09.05.2026

  • 22 Много много

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Размера няма значение, важното е да сме здрави... а снимката, нея си я е избрал Даниел Петканов, така че всичко е наред... той отдавна е над тези неща.

    19:21 09.05.2026

  • 23 Много кофти

    2 0 Отговор
    Ей така става, като се прекали със здравето.

    19:25 09.05.2026

  • 24 ЛЯВА РЕЗБА

    2 0 Отговор
    Дани от нашите ли е?

    19:25 09.05.2026

  • 25 Урко

    1 0 Отговор
    Тичино за тия, които помпат мускули е, че така избиват комплекси заради малката си пшка... Явно и тоя не е изключение, видно от снимката

    19:36 09.05.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    19:36 09.05.2026

  • 27 Гений !

    1 0 Отговор
    Гений !

    19:38 09.05.2026

  • 28 Готин Джендър

    1 0 Отговор
    Тази снимка на чурката не изглежда да е истинска.

    19:38 09.05.2026