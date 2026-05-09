Изнесоха Дани Петканов с носилка от фитнеса

Популярният шоумен шокира последователите си с ужасяващ разказ за тежка травма, която буквално е смазала коляното му по време на тренировка.
По думите на Петканов, всичко започнало напълно нормално. Той тренирал крака и се чувствал в топ форма, дори по-силен от обикновено. Именно това обаче се оказало фатално. Решил да натовари щангата повече от всякога и до последната серия всичко вървяло перфектно. Тогава настъпил ужасът.
„Чу се зверско изпращяване вътре в коляното ми“, разказва Дани. В следващия момент кракът му буквално отказал и той рухнал на земята заедно с тежката щанга върху себе си. Сцената във фитнеса станала шокираща, уточнява hotnews.bg.
Хората веднага се втурнали към него, а болката била толкова силна, че Петканов едва не припаднал. Най-страшното било, че коляното му видимо не стояло на мястото си. „Лявото ми коляно не просто болеше ужасно, то не беше там, където трябва“, признава той.
Само минути по-късно крайникът му се подул зверски, а персоналът на залата спешно извикал линейка. Медиците го шинирали и го изнесли на носилка пред погледите на потресените трениращи.
В болницата лекарите не му дали никаква надежда за леко разминаване. Диагнозата била брутална – сериозно увреждане на връзки и кости, а възстановяването щяло да продължи поне осем месеца.
Самият Дани е съсипан от случилото се и не може да повярва как една обикновена тренировка е преобърнала живота му за секунди. Феновете му веднага заляха социалните мрежи с пожелания за бързо възстановяване, а мнозина признаха, че историята му е истинско предупреждение колко опасни могат да бъдат тежките тренировки, когато човек прекали с натоварването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
Не ви е срам....
Коментиран от #22
18:24 09.05.2026
3 Механик
Коментиран от #7, #21
18:27 09.05.2026
4 Калоян
Най-вероятно е загубил равновесие,вследствие от неправилно изтласкване на тежестта и коляното му да се е оказало по маршрута между щангата и земното притегляне.
Но травмата си е сериозна,дума да няма.
18:28 09.05.2026
5 Читател
Коментиран от #20
18:28 09.05.2026
6 ИЗВИНЕТЕ
До коментар #1 от "Д-р Костадинов е публикувал снимки с кръ":АМА ЧОВЕКО СИ КАЗА
ЧЕ ПОСТРАДАЛ В ГИТНЕСА С ШНАГА...
И Е ШОКИРАН ШОУ МЕН...БЛГ...
18:32 09.05.2026
7 ИЗВИНЕТИ
До коментар #3 от "Механик":ВИЕ ТАКИВА ЛИ СНИМКИ ГЛЕДАТЕ..БЛГ...
18:35 09.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хетер Осексуал
До коментар #5 от "Читател":Няма шанс.
19:05 09.05.2026
21 Хасковски каунь
До коментар #3 от "Механик":Краставица сорт Гергана, що не.
19:12 09.05.2026
22 Много много
До коментар #2 от "авантгард":Размера няма значение, важното е да сме здрави... а снимката, нея си я е избрал Даниел Петканов, така че всичко е наред... той отдавна е над тези неща.
19:21 09.05.2026
