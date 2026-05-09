Изнесоха Дани Петканов с носилка от фитнеса

Популярният шоумен шокира последователите си с ужасяващ разказ за тежка травма, която буквално е смазала коляното му по време на тренировка.

По думите на Петканов, всичко започнало напълно нормално. Той тренирал крака и се чувствал в топ форма, дори по-силен от обикновено. Именно това обаче се оказало фатално. Решил да натовари щангата повече от всякога и до последната серия всичко вървяло перфектно. Тогава настъпил ужасът.

„Чу се зверско изпращяване вътре в коляното ми“, разказва Дани. В следващия момент кракът му буквално отказал и той рухнал на земята заедно с тежката щанга върху себе си. Сцената във фитнеса станала шокираща, уточнява hotnews.bg.

Хората веднага се втурнали към него, а болката била толкова силна, че Петканов едва не припаднал. Най-страшното било, че коляното му видимо не стояло на мястото си. „Лявото ми коляно не просто болеше ужасно, то не беше там, където трябва“, признава той.

Само минути по-късно крайникът му се подул зверски, а персоналът на залата спешно извикал линейка. Медиците го шинирали и го изнесли на носилка пред погледите на потресените трениращи.

В болницата лекарите не му дали никаква надежда за леко разминаване. Диагнозата била брутална – сериозно увреждане на връзки и кости, а възстановяването щяло да продължи поне осем месеца.

Самият Дани е съсипан от случилото се и не може да повярва как една обикновена тренировка е преобърнала живота му за секунди. Феновете му веднага заляха социалните мрежи с пожелания за бързо възстановяване, а мнозина признаха, че историята му е истинско предупреждение колко опасни могат да бъдат тежките тренировки, когато човек прекали с натоварването.