Памперси и порно: Ел Фанинг се пуска в OnlyFans в сериала „Марго има проблеми с парите“

Почти едновременно със старта на третия сезон на „Еуфория“ по HBO, където Сидни Суини щурмува платформата OnlyFans, за да спечели пари за по-пищна сватба, стриймингът по Apple TV започна да показва сериала „Марго има проблеми с парите“, където Ел Фанинг гради кариера в същата област, само че идва от по-тежка ситуация: в нейния случай става въпрос повече за оцеляване, отколкото за скъпи цветя.

Въпреки че доскоро при Марго всичко се развивава добре - работата ѝ на сервитьорка и посредственият колеж със сигурност не намекват за светло бъдеще, но мечтата ѝ да стане писателка изглежда постижима, макар и далечна. Докато не забременява от женен професор (Майкъл Ангарано) и решава да задържи детето, против съветите на околните, надявайки се, че нещата някак си ще се оправят.

Но това не се случва: тя трябва да се откаже от обучението си, да работи и да отглежда бебето сама. Е, почти: майка ѝ, бивша сервитьорка от „Hooters“ (Мишел Пфайфър), баща ѝ, бивш борец, който сега се бори с наркотична зависимост (Ник Офърман), и нейната чудата съседка косплеърка (Тадеа Греъм) помагат с каквото могат. Отчаяна, Марго се опитва да създава еротично съдържание – и открива, че това е истинска златна мина. Паричните проблеми наистина изчезват, но те се заменят от съвсем други – привидно по-сериозни.

Докато „Еуфория“, който отдавна е мутирал от тийнейджърска драма в странен филм в стил Тарантино, не вещае нищо добро за героите си, „Марго има проблеми с парите“, въпреки щедрата си порция мизерия, е много по-лека и по-оптимистична история. Като цяло, навлизането в жанра драмеди е рядко срещано явление за местния автор Дейвид Е. Кели, който през последното десетилетие е известен повече с драми и трилъри, съответстващи на неговата адаптация на „Големите малки лъжи“. Лиан Мориарти, която се превърна в матрицата на плюсовете и минусите на всички възвишени телевизионни сапунени опери за конвенционалните домакини, домакини и тези, които им симпатизират.

„Марго“ също е насочена към приблизително същата аудитория — между другото, тя също е базирана на книга (произведенията на Рут Торп отдавна предизвикват топли чувства сред потребителите на популярен сайт за книги, но романът, с хаштаговете си #onlyfans и #wrestling, се превърна в пълноправен хит, а правата за филмиране бяха продадени на търг преди публикуването; A24 спечели).

Въпреки цялостното си излъчване, поредицата на Кели засяга редица доста сериозни теми, свързани най-вече с телесната автономия. За да се гарантира убедителност, режисьорите са били изключително жени (например Кейт Херон, която режисира целия първи сезон на Локи), а актьорският състав е изпълнен с ослепителен набор от награждавани актьори. Освен гореспоменатите Фанинг (една номинация за Оскар) и Пфайфър (три номинации за Оскар), имаме Никол Кидман (пет номинации за Оскар, една награда), Марсия Гей Хардън (две номинации за Оскар, една награда) и Грег Киниър (една номинация за Оскар). Офърман изостава с наградата си „Еми“.

Всичко това обаче няма особено значение, тъй като Кели, следвайки Торп, се подчинява на публиката и, от една страна, забележимо изглажда несъвършенствата (както многократно се подчертава тук, Марго не снима порно, тоест не прави секс пред камера, а също така не чувства липса на подкрепа от близките си), а от друга, успешно забравя за онези изказани въпроси, на които е неудобно да се отговори.

Това разчиства пътя за простата идея, че всички наоколо са някак си заети с представления, така че не може да има нищо срамно на страница в OnlyFans. Майката на Марго е обслужвала клиенти във вече фалиралия ресторант Hooters (известен още като „кафене за цици“), а сега играе ролята на силно духовна дама пред църковен ухажор (Киниър), който иска да се ожени за нея, криейки от него факта, че е била истинска фойерверка през целия си живот. Баща ѝ е прекарал много години в борба, най-претенциозният и див спорт в света, а сега, след като е консумирал почти всичко незаконно и е освободен от рехабилитация, работи с различен тип хора и се насочва към по-скромна публика – „играе на здрав разум“ пред съквартирантите си: собствената си дъщеря и съсед, косплейър.

Обикновено подобни сюжети се развиват по един и същ модел: преодоляла първоначалната си срамежливост, героинята открива смел нов свят на звънтящи монети и след това се сблъсква с неприятни последици. Интригата се крие в това накъде отива историята оттам нататък. „Марго има проблеми с парите“ не бърза да разсее тази интрига – и през цялата втора половина на сезона тя отива в съседната степ: Кидман (за която това е вече петият съвместен проект с Кели, ако броим минисериала „Любов и смърт“, който тя продуцира) разменя екипа си на борец за бизнес костюм, но все пак остава ужасно забавна, а в последния епизод се появява шокираща съдебна драма. Но не можеш вечно да се луташ около храстите и последното твърдение на „Марго“ е следното: всяка секс работа е изкуство.

Това звучи неискрено, меко казано. Значителен процент от секс индустрията е свързана с насилие и експлоатация, което едва ли може да се квалифицира като изкуство. А останалата част от нея, в този смисъл, е доста сива зона, където степента на свобода на действие не е напълно ясна: продажбата на собственото тяло свободен личен избор ли е или принудителна стъпка, продиктувана от комбинация от обстоятелства? Разбира се, това е аргумент за „кокошката и яйцето“. Но срещу „Марго“ дори голите факти говорят сами за себе си: нещата не са толкова розови за онлайн феновете, колкото сериалът ги изобразява.

Според скорошно проучване, в действителност само 0,1% от създателите на съдържание се справят добре, печелейки 76% от всички пари, спечелени на платформата. Средно моделите печелят малко над 146 долара на месец. Сериалът със сигурност трогателно убеждава тези с образование по хуманитарни науки, обещавайки им планини от злато в замяна на добро четиво (Марго получава първите си абонати, като е много "литературна" в критиките си към пенисите насаме), но ако образованието по хуманитарни науки е трябвало да научи нещо, то е, че не си струва да се хващаш отново на тази стръв.

В крайна сметка „Марго има проблеми с парите“ не успява да направи убедително изявление по темата за секс работата, така че всички усилия на Фанинг, която често е съблечена, но не е сексуализирана пред камерата, до голяма степен са напразни. Но това е доста симпатичен сериал за едно сложно, но силно семейство. И, разбира се, за трудностите на майчинството (забележително е, че друга Фанинг, Дакота, миналата година участва в пристрастяващия трилър „Blame It on Her“ по същата тема и тук тя сподели продуцентския стол със сестра си).