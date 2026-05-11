Поредна холивудска звезда се пуска в OnlyFans

11 Май, 2026 09:43 1 600 8

„Винаги съм вярвала, че трябва да се развивам с времето.", обясни Джейми Пресли относно решението си

Поредна холивудска звезда се пуска в OnlyFans - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Актрисата Джейми Пресли, добре позната на публиката с ролите си в сериали като „Моето име е Ърл“, обяви, че се присъединява към OnlyFans, пише marica.bg.

Тя сподели, че вижда това като възможност да се адаптира към променящите се времена и да установи по-пряка връзка със своите почитатели. Новината за дебюта на Пресли в OnlyFans идва само няколко седмици, след като нейната приятелка и колежка Шанън Елизабет също се присъедини към платформата. Според съобщенията Елизабет е спечелила над 1,2 милиона долара още през първата си седмица.

В официално изявление пред списание „Variety“ Пресли разкри мотивите зад решението си.

„Винаги съм вярвала, че трябва да се развивам с времето. Това е още един начин да се свържа директно с моята аудитория, при мои собствени условия, с креативност и умисъл“, заяви тя.


48-годишната актриса добави, че цени високо срещите лице в лице със своите фенове по време на събития като Comic Con и вижда OnlyFans като алтернативен начин да поддържа тази връзка чрез ексклузивно съдържание.

Според описанието в профила на Пресли, абонатите могат да очакват ексклузивни снимки и видеа, моменти зад кулисите от живота ѝ, откровени размисли и директни разговори с нея. Целта е да се покаже онази автентична страна от нея, която Холивуд никога не е разкривал.

В биографията си в платформата Пресли пише: „Камерите може да улавят една моя версия... Тук нещата стават малко по-лични, игриви и напълно нефилтрирани.“ Описанието продължава: „Малко сладка. Малко дива. Винаги автентична. Ако някога сте се чудили каква съм всъщност, когато сценарият свърши... Елате по-близо".

Дума не се споменава дали ще има по-горещи снимки, но пък за какво толкова да плащат загорелите фенове!

Източник: www.marica.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    5 1 Отговор
    Нека да се покаже на мъжете,все пак е красавица!

    Коментиран от #4

    09:51 11.05.2026

  • 2 Аз чакам

    11 2 Отговор
    Кая Калас да се пусне

    10:02 11.05.2026

  • 3 Там

    2 2 Отговор
    Ще види какво изкуство твори огромният ми член, без да види мен. И ще ми пише за кооппридукция.

    10:12 11.05.2026

  • 4 Беше яка пръcкачкa

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    ама преди 20 години

    10:20 11.05.2026

  • 5 умната венее

    1 1 Отговор
    да не се подлъжеш за повече парици в OnlyFans кат тез развратни женици
    че кой ще ни нацъква пълнежите за кифли
    освен миче и събче

    10:23 11.05.2026

  • 6 как за кво? за игриви палави писарки

    1 1 Отговор
    но пък за какво толкова да плащат загорелите фенове

    10:26 11.05.2026

  • 7 Мъж от миналото

    4 0 Отговор
    Всяка си показва "нещото " навсякъде .Вече дори не е интересно

    Коментиран от #8

    10:35 11.05.2026

  • 8 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мъж от миналото":

    Нищо ново, нали?

    10:51 11.05.2026