Поредна холивудска звезда се пуска в OnlyFans

Актрисата Джейми Пресли, добре позната на публиката с ролите си в сериали като „Моето име е Ърл", обяви, че се присъединява към OnlyFans.

Тя сподели, че вижда това като възможност да се адаптира към променящите се времена и да установи по-пряка връзка със своите почитатели. Новината за дебюта на Пресли в OnlyFans идва само няколко седмици, след като нейната приятелка и колежка Шанън Елизабет също се присъедини към платформата. Според съобщенията Елизабет е спечелила над 1,2 милиона долара още през първата си седмица.

В официално изявление пред списание „Variety“ Пресли разкри мотивите зад решението си.

„Винаги съм вярвала, че трябва да се развивам с времето. Това е още един начин да се свържа директно с моята аудитория, при мои собствени условия, с креативност и умисъл“, заяви тя.

48-годишната актриса добави, че цени високо срещите лице в лице със своите фенове по време на събития като Comic Con и вижда OnlyFans като алтернативен начин да поддържа тази връзка чрез ексклузивно съдържание.



Според описанието в профила на Пресли, абонатите могат да очакват ексклузивни снимки и видеа, моменти зад кулисите от живота ѝ, откровени размисли и директни разговори с нея. Целта е да се покаже онази автентична страна от нея, която Холивуд никога не е разкривал.

В биографията си в платформата Пресли пише: „Камерите може да улавят една моя версия... Тук нещата стават малко по-лични, игриви и напълно нефилтрирани.“ Описанието продължава: „Малко сладка. Малко дива. Винаги автентична. Ако някога сте се чудили каква съм всъщност, когато сценарият свърши... Елате по-близо".

Дума не се споменава дали ще има по-горещи снимки, но пък за какво толкова да плащат загорелите фенове!

