Повтаря ли се сценарият с Мартин Елвиса от "Ергенът 4" и в новия сезон?

Груповите срещи, тройните комбинации, любовните многоъгълници и пробните целувки в петия сезон на „Ергенът“ са напът да останат в миналото. Или поне за един от левенти в Шри Ланка. Това стана ясно в последните минути на последния епизод на романтичното риалити, който бе качен на Voyo снощи. Изтеклите предварително кадри разкриват, че в имението предстои една различна церемония на розата, в която изборът ще бъде оставен в ръцете само на един от ергените и той ще сложи началото на първата изцяло моногамна връзка в сезона.

Интересното е, че кардиналната развръзка настъпва след серия от драматични обрати, неочаквани рокади и фриволни експерименти на острова. В снощния епизод тримата действащи ергени – Марин, Крис и Георги Гатев дори прибягнаха до формата на тройните срещи, в които излязоха с по две от фаворитките си, поставяйки ги в директна конкуренция. Младият доктор се вихри на водна йога тайния си агент Мануела и сродната си душа в изненадваща обвивка – Пламена. Каубоят от Оклахома друса кючеци по улиците на Шри Ланка със съгражданката си от Гориция и зрялата Татяна. Секси операторът заведе на разходка с кану трансферната принцеса Илияна, на която дори подари специално колие, и барбито Бетина.

Вместо да объркат още класирането тройните срещи обаче явно само са помогнали за пълно изясняване на статута на един от ергените. Все още обаче не е ясно дали в „тесния коловоз“ ще влезе Крис, Марин, новобранецът Гатев или пък дезертьора Стоян. Мистерия остава и коя от дамите печели мандата на ексклузивна фаворитка, пише Марица.

Масовите очаквания в мрежата обаче сочат, че в лоното на моногамията най-вероятно ще влезе най-зрелият и сериозно настроеният от мъжете – Крис. За зрителите вече не е тайна, че въпреки измъчените си опити да изследва различни възможности и дори тестовите целувки с нимфата Мартина, предприемачът от Оклахома е необратимо влюбен в пловдивската красавица Елеонора.

Ако той реши да даде екслузивитет и специален статут на фаворитката си, ще сбъдне най-страшния кошмар на предшественика си от предния сезон – вечният ерген Марто Елвиса. При своето участие във формата миналата година иначе разтропаният бохем предприе същия ход, като разпъди всичките си ухажорки и заживя на семейни начала в имението с провокативната Даниела Рупецова. И макар на финала двамата да се сгодиха, бързо след това любовната им история се превърна в истинско фиаско, а Марто Елвиса излезе от нея с публичен скандал и дълбоко разкаяние. Това ще постави хубавицата Мартина в абсолютно същата ситуация като преди година.

Дали Крис ще повтори грешката на ментора си или ще я поправи, той ли е главният герой в специалната церемония на розата или пък това ще е голямото завръщане от отпуска на депресирания Стоян, който ще се бори да си върне открадната от Гатев Илияна, зрителите на Voyo ще разберат преди всички от новия епизод още тази вечер.