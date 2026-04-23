Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Бойко Кръстанов потвърди, че е станал баща на дъщеричка

23 Април, 2026 12:58 1 345 9

  • бойко кръстанов-
  • актьор-
  • баща-
  • момиче-
  • дъщеря

Майката на бебето е актрисата Лидия Василева

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След дълго мълчание актьорът Бойко Кръстанов официално разкри, че има дъщеря, която се е родила на 3 януари 2026 година, пише Шоублиц.

Бебето вече е на три месеца, а Бойко Кръстанов не крие, че това е най-важната роля в живота му. Майката на детето е Лидия Василева – актриса и бивша състезателка по художествена гимнастика, която е с 11 години по-млада от него.

Двамата се запознават преди близо две години чрез общи приятели от артистичните среди, а връзката им се развива далеч от публичното внимание. Едва след романтична ваканция в Италия двойката решава да покаже, че е заедно. Според близки до тях отношенията им са спокойни и хармонични, без скандали и излишно напрежение.

Лидия Василева вече прави и първи опити да насочи новороденото към спорта, като му пуска записи от състезания по художествена гимнастика.

За Бойко Кръстанов появата на дъщеря му има още по-дълбок смисъл заради личната му история. Актьорът е израснал без баща, който напуска семейството, докато той и брат му са още деца. Затова още от малък е носил в себе си обещанието, че един ден ще бъде присъстващ и отдаден родител.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    6 0 Отговор
    Да му е жива и здрава!

    13:01 23.04.2026

  • 2 Цвете

    7 0 Отговор
    ДА СА ЖИВИ И ЗДРАВИ. НЕ Й ПОДХОЖДА ДА СЕ ПРАВИ НА ДЕМИ МУР.🤔🌹🍀❤️👏

    13:02 23.04.2026

  • 3 А майката

    0 0 Отговор
    Нещо май й има ?

    13:12 23.04.2026

  • 4 Българин

    4 0 Отговор
    Бремеността е призвание,а не да показваш толкова разголено тяло.Срам и позор.

    13:29 23.04.2026

  • 5 1111

    3 0 Отговор
    Тая не е наред.

    13:29 23.04.2026

  • 6 Оспорващ

    2 0 Отговор
    Сигурен ли е ?
    Аз на фактите вече не вярвам...

    еле пък на тая с черните очила...

    14:36 23.04.2026

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Еййййййй то голяма работа станало бе! Брей! Чак в новините да е.

    14:38 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ревизор

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави хората,да им е честито и здраво детенцето им!

    14:54 23.04.2026