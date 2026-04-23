Бойко Кръстанов потвърди, че е станал баща на дъщеричка

След дълго мълчание актьорът Бойко Кръстанов официално разкри, че има дъщеря, която се е родила на 3 януари 2026 година, пише Шоублиц.

Бебето вече е на три месеца, а Бойко Кръстанов не крие, че това е най-важната роля в живота му. Майката на детето е Лидия Василева – актриса и бивша състезателка по художествена гимнастика, която е с 11 години по-млада от него.

Двамата се запознават преди близо две години чрез общи приятели от артистичните среди, а връзката им се развива далеч от публичното внимание. Едва след романтична ваканция в Италия двойката решава да покаже, че е заедно. Според близки до тях отношенията им са спокойни и хармонични, без скандали и излишно напрежение.

Лидия Василева вече прави и първи опити да насочи новороденото към спорта, като му пуска записи от състезания по художествена гимнастика.

За Бойко Кръстанов появата на дъщеря му има още по-дълбок смисъл заради личната му история. Актьорът е израснал без баща, който напуска семейството, докато той и брат му са още деца. Затова още от малък е носил в себе си обещанието, че един ден ще бъде присъстващ и отдаден родител.