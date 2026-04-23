Новини
Любопитно »
Край на цигарите: Строга забрана за пушене беше въведена във Великобритания

23 Април, 2026 15:31 1 018 14

  • забрана за пушене-
  • пушене-
  • великобритания-
  • строга забрана

Доживотна забрана за пушене беше въведена за някои хора в страната

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Децата във Великобритания, които днес са на 17 и по-малко години, както и всички, родени в бъдеще, никога няма да могат да купуват цигари законно, след като законодателите одобриха нови, по-строги ограничения за пушенето, съобщи Ройтерс.

Законопроектът за тютюна и електронните цигари ще повишава всяка година законната възраст за купуване на тютюн с една година, като се започне с хората, родени на или след 1 януари 2009 г., което означава, че засегнатите възрастови групи са изправени пред доживотна забрана, пише БТА.

Законът, който се очаква да получи одобрение от краля следващата седмица, затяга също контрола върху електронните цигари, включително забрана на продажбата на продукти за електронни цигари и никотин на лица под 18 години и ограничаване на рекламата, излагането, безплатното разпространение и отстъпките.

Правителството твърди, че мерките ще помогнат за намаляване на тютюнопушенето и ще предпазят младите хора от пристрастяване към никотина, като облекчат дългосрочния натиск върху Националната здравна служба.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви, че одобряването на законопроекта е исторически момент за здравето на нацията.

"Децата във Великобритания ще бъдат част от първото поколение без тютюнев дим, защитено от доживотна зависимост и вреди", каза той. "Превенцията е по-добра от лечението – тази реформа ще спаси човешки живот, ще облекчи натиска върху Националната здравна служба и ще изгради по-здравословна Великобритания.", допълни той.

Според официални оценки пушенето причинява около 64 000 смъртни случая и води до 400 000 хоспитализации годишно в Англия, като наред с това струва на Националната здравна служба около 3 млрд. лири (4 млрд. долара) годишно, като по-широките икономически разходи надхвърлят 20 млрд. лири.

Електронните цигари също станаха фокус за политиците, особено поради опасения относно употребата им от младежите и пристрастяването към никотина, отбелязва Ройтерс. Правителството забрани продажбата на електронни цигари за еднократна употреба миналата година поради опасения относно употребата им от младежите и вредите за околната среда.

Новият закон ще затегне тези правила, като министрите ще получат правомощия да регулират ароматите и опаковките на тютюневи, електронни и никотинови продукти чрез вторично законодателство.

Около 10% от пълнолетните във Великобритания – приблизително 5,5 милиона души – използват електронни цигари, посочи благотворителната организация за здраве "Действия, свързани с тютюнопушенето и здравето", като нивата са като цяло непроменени от 2024 г. насам, което предполага, че растежът е започнал да се стабилизира.

Около половината от хората, които използват електронни цигари, са бивши пушачи, докато около 40% продължават да пушат тютюн успоредно с използването на електронни цигари, посочи организацията.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британец

    17 3 Отговор
    Много важно! Нали още си ни разтешават да си авем първите братовчедки!

    15:33 23.04.2026

  • 2 А бе то

    9 2 Отговор
    насила хубост не става.

    15:37 23.04.2026

  • 3 хаберих

    5 11 Отговор
    Това трябва да бъде въведено и в България,ама като нямаме държава,няма да е скоро. За съжаление!

    Коментиран от #6

    15:38 23.04.2026

  • 4 Англосаксонски уроди,

    11 4 Отговор
    правят секс по роднински!

    15:38 23.04.2026

  • 5 Уинстън

    11 1 Отговор
    И здравния фашизъм ще преборим.
    V !!!!

    15:40 23.04.2026

  • 6 На всеки ъгъл в Лондон,

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаберих":

    тъмни субекти предлага наркотици!

    15:40 23.04.2026

  • 7 Алю Мапоню

    7 1 Отговор
    Сухият режим в САЩ сме го чували. И гледали. Нов Ал Капоне ще се намери.

    15:43 23.04.2026

  • 8 Дис ис бритиш хом...

    14 2 Отговор
    За сметка на това пък могат да се друсат, пият и сношават по роднински до откат😉

    15:44 23.04.2026

  • 9 Др Мангърсън

    7 1 Отговор
    Който пуши го не лови Ковида.

    15:49 23.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Всеки който иска да си купи цигари ще трябва да представя лична карта🤔🤔😀😀
    А някой като пуши и няма документ за самоличност 🤔

    Коментиран от #11

    15:51 23.04.2026

  • 11 честен ционист

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В ЮК ако нямаш диджитал ай-ди не можеш да работиш, нито да пазариш. Така ще бъде и в България, начел с Льотчика.

    Коментиран от #13

    15:53 23.04.2026

  • 12 Механик

    6 1 Отговор
    Тоест, едни ще могат да пушат, а други не?! И това не се ли нарича ДИСКРИМИНАЦИЯ по възраст???? М?
    Кво сътава с демокрацията ? Изроди се в цифров концлагер ли ?

    16:00 23.04.2026

  • 13 Друг неграмотник

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Ти като "пазариш", парите ти "намалят" ли или се "увеличат"?

    16:03 23.04.2026

  • 14 луд гидия

    4 1 Отговор
    Да се въведе някаква забрана означава тя да предизвика осъзнати действия и убеденост в нуждата от такава от тези които трябва да я спазват. Забрана която никой няма мотив или намерение да спазва може само временно да бъде препятствие за най изпълнителните, докато поне отшуми бурята с контрола. После всичко продължава по старому защото е трудоемко и даже невъзможно да бъде стриктно контролирано. Иначе всичко е като българските закони, които може на хартия да са задължителни, но никой не ги спазва защото не е убеден в правотата им и по същата причина никой не търси отговорност от нарушителите.

    16:05 23.04.2026