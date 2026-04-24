Принц Уилям и Кейт отбелязаха 8-ия рожден ден на принц Луи с невиждани досега лични кадри (ВИДЕО)

Принц Луи Уелски навърши 8 години, като поводът беше отбелязан от родителите му Кейт Мидълтън и принц Уилям с публикуването на нови кадри и снимки в социалните мрежи.
По случай рождения ден семейството разпространи видео, заснето на плажа, на което малкият принц се забавлява – играе в пясъка, тича към водата и влиза в морето, облечен в неопренов костюм. „Благодарим за всички пожелания за рождения ден на принц Луи. Осем е страхотна възраст“, написаха родителите му към видеото.
По-рано през деня беше публикуван и нов официален портрет на Луи, на който той позира усмихнат на борда на лодка, облечен в син пуловер с цип. „Честит рожден ден, Луи! Днес става на 8“, гласи посланието към снимката.
Въпреки че Кейт Мидълтън често сама заснема официалните портрети на децата си, този път фотограф е Мат Портиъс. Принцът и принцесата на Уелс имат още две деца – принц Джордж и принцеса Шарлот. Двамата са женени от 2011 г.
Поздрав към принц Луи отправи и крал Чарлз III, който сподели снимката му в официалния си профил с краткото послание „Честит рожден ден на принц Луи“.
Най-малкият син в семейството на семейство Уелс често привлича вниманието на медиите с поведението си по време на публични събития. През декември 2025 г. той се превърна в център на внимание по време на традиционната коледна разходка в Сандрингам, когато взе шоколад от ръцете на баща си, предизвиквайки усмивките на наблюдателите. По-рано, през 2023 г., беше заснет да се прозява по време на коронацията на дядо си, а година преди това, на честванията за Платинения юбилей на кралица Елизабет II, привлече вниманието, покривайки ушите си по време на въздушното шоу.
