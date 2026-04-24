Принц Уилям и Кейт отбелязаха 8-ия рожден ден на принц Луи с невиждани досега лични кадри (ВИДЕО)

24 Април, 2026 15:58 1 634 20

Най-малкият син на двойката се забавлява на плажа в непоказвани кадри от техни почивки

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Луи Уелски навърши 8 години, като поводът беше отбелязан от родителите му Кейт Мидълтън и принц Уилям с публикуването на нови кадри и снимки в социалните мрежи.

По случай рождения ден семейството разпространи видео, заснето на плажа, на което малкият принц се забавлява – играе в пясъка, тича към водата и влиза в морето, облечен в неопренов костюм. „Благодарим за всички пожелания за рождения ден на принц Луи. Осем е страхотна възраст“, написаха родителите му към видеото.

По-рано през деня беше публикуван и нов официален портрет на Луи, на който той позира усмихнат на борда на лодка, облечен в син пуловер с цип. „Честит рожден ден, Луи! Днес става на 8“, гласи посланието към снимката.

Въпреки че Кейт Мидълтън често сама заснема официалните портрети на децата си, този път фотограф е Мат Портиъс. Принцът и принцесата на Уелс имат още две деца – принц Джордж и принцеса Шарлот. Двамата са женени от 2011 г.

Поздрав към принц Луи отправи и крал Чарлз III, който сподели снимката му в официалния си профил с краткото послание „Честит рожден ден на принц Луи“.

Най-малкият син в семейството на семейство Уелс често привлича вниманието на медиите с поведението си по време на публични събития. През декември 2025 г. той се превърна в център на внимание по време на традиционната коледна разходка в Сандрингам, когато взе шоколад от ръцете на баща си, предизвиквайки усмивките на наблюдателите. По-рано, през 2023 г., беше заснет да се прозява по време на коронацията на дядо си, а година преди това, на честванията за Платинения юбилей на кралица Елизабет II, привлече вниманието, покривайки ушите си по време на въздушното шоу.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 гълъбица Гица

    7 2 Отговор
    Да са живи и здрави хората и много да се обичат!

    Коментиран от #3

    16:01 24.04.2026

  • 2 Нека да пиша

    1 3 Отговор
    Аз ако бях на мястото на принца ,щях да го водя в пийп шоу на стриптийз.

    16:04 24.04.2026

  • 3 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "гълъбица Гица":

    Гълабицо Гицо ,покажи една циица.

    16:05 24.04.2026

  • 4 Мурка

    3 2 Отговор
    добре е да покаже и СНИМКИТЕ НА РОДАТА с РУДОЛФ ХЕС

    Коментиран от #5

    16:14 24.04.2026

  • 5 Нека да пиша

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Ти си покажи родата с Ана картечарката ,и Зоя кривокраката коза.

    Коментиран от #7, #9

    16:20 24.04.2026

  • 6 Теслатъ

    6 2 Отговор
    Абе другарЕ, доколкото зная, Бг все още не е Британска Колония, за да ни занимавате ежедневно с тези ..., или може би, съм пропуснал "събитието"!?

    Коментиран от #8

    16:21 24.04.2026

  • 7 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нека да пиша":

    ТО ДА ТИ ПОКАЖА ----ПОСЛЕ КАК ДА СЕ ОТЪРВА ОТ ИНГЕЛИ ----НЕЩАСТНИК НЕУК

    16:35 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нека да пиша":

    И РОДАТА МИ Е В БОТЕВАТА ЧЕТА ИВАН КОЖУХАРАВ от КАРАГЕОРГИЕВО АЙТОШКО

    Коментиран от #11

    16:39 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мурка

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нека да пиша":

    АЗ БЯХ ПАРТИЙНИЯТ СЕКРЕТАР СМЕШКО-ПРАТИХ НА СЪД СЛИВЕНСКИ СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ ОТ АРМИЯТА БАЩА МУ КАПИТАН ОТ ПОЛИЦИЯТА И МАЙКА ПРОКУРОРСКИ СЛУЖИТЕЛ

    Коментиран от #15

    16:56 24.04.2026

  • 13 Мурка

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Нека да пиша":

    МИ НЯМАШЕ РОМИ В ЧЕТАТА ТРЯБВА ДЖИНСА ТИ ДА ГИ Е ДОНЕСЪЛ

    Коментиран от #14

    16:58 24.04.2026

  • 14 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мурка":

    Нямам ромско ,но ти да .

    17:03 24.04.2026

  • 15 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мурка":

    Пий си халоперидола ,и отивай на илектро шокова терапия ,терлик .

    Коментиран от #17

    17:04 24.04.2026

  • 16 хмммм

    2 3 Отговор
    Taя Кейт се е внедрила в царското семейство да им разваля линията.

    17:09 24.04.2026

  • 17 Мурка

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нека да пиша":

    питай мака си КАЗА ЧЕ НЯМАМ НУЖДА ОТ ИЛАЧИ тцър ВУЛ КАЛЕН

    Коментиран от #20

    17:27 24.04.2026

  • 18 Ха ха

    2 0 Отговор
    Принцове, принцеси, принцчета, един крал и една камила на гърба на разноцветния британски народ.

    Коментиран от #19

    17:37 24.04.2026

  • 19 Дони

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    ПАРАЗИТИ-СЪР

    17:50 24.04.2026

  • 20 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мурка":

    Ти си цървулан, ромче мамино.!

    17:54 24.04.2026