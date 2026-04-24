Шарлиз Терон скандализира без сутиен и блуза на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

Шарлийз Терон привлече вниманието на червения килим при премиерата на новия си екшън трилър „Apex“ в Ню Йорк, демонстрирайки дръзка визия и уверен стил. 50-годишната носителка на „Оскар“ се появи без блуза под елегантно черно сако, съчетано с панталон в същия тон и бяла риза с декоративна яка и панделки, падащи по силуета ѝ. Яркочервеното червило допълваше визията, а късата руса коса беше оформена небрежно встрани.
По-рано през деня актрисата участва в телевизионното предаване The Today Show, където разказа за подготовката си за ролята. Терон сподели, че е усвоила основите на скалното катерене в рамките на един месец. „Имам огромно уважение към този спорт – изисква издръжливост, концентрация и способност за бързо решаване на проблеми“, заяви тя.
В интервюта актрисата подчертава, че голяма част от каскадите изпълнява сама – практика, която следва още от филми като „Атомна блондинка“ и продължението на „Безсмъртни бойци“. „Работя с изключителни професионалисти. До момента, в който стъпя на снимачната площадка, всичко е тествано и безопасността е приоритет“, коментира тя.
Снимките на „Apex“, режисиран от Балтазар Кормакур, са проведени в Австралия, а във филма участва и Тарън Еджъртън. Шарлиз Терон разкрива, че по време на продукцията е тренирала ежедневно, включително катерене и каяк. „Исках да бъда максимално подготвена, защото изкачвах реални терени – дори боса“, отбелязва тя. Лентата, която разказва за екстремен сблъсък с природата, дебютира в платформата Netflix на 24 април.
Паралелно с това звездата се готви и за участие в новия филмов проект на Кристофър Нолан – „Одисея“, където ще си партнира с имена като Мат Деймън, Зендая и Робърт Патинсън. Актрисата уточнява, че ролята ѝ е ограничена, но определя участието си като „изключителна възможност“.
Що се отнася до поддържането на форма, Шарлиз Терон споделя, че залага на пилатес, йога и ежедневна активност. „С възрастта подвижността става ключова. Храненето също е важно, но способността да се движиш правилно е решаваща“, казва тя. В менюто ѝ присъстват редовно зеленчуци, салати и сокове, а добрият сън и ограничаването на алкохола също са част от режима ѝ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
