Шарлиз Терон скандализира без сутиен и блуза на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

Шарлиз Терон скандализира без сутиен и блуза на премиерата на новия си филм (СНИМКИ)

24 Април, 2026 16:31 4 152 19

50-годишната актриса се появи в тоалет само от сако на червения килим

Шарлиз Терон скандализира без сутиен и блуза на премиерата на новия си филм (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шарлийз Терон привлече вниманието на червения килим при премиерата на новия си екшън трилър „Apex“ в Ню Йорк, демонстрирайки дръзка визия и уверен стил. 50-годишната носителка на „Оскар“ се появи без блуза под елегантно черно сако, съчетано с панталон в същия тон и бяла риза с декоративна яка и панделки, падащи по силуета ѝ. Яркочервеното червило допълваше визията, а късата руса коса беше оформена небрежно встрани.

По-рано през деня актрисата участва в телевизионното предаване The Today Show, където разказа за подготовката си за ролята. Терон сподели, че е усвоила основите на скалното катерене в рамките на един месец. „Имам огромно уважение към този спорт – изисква издръжливост, концентрация и способност за бързо решаване на проблеми“, заяви тя.

В интервюта актрисата подчертава, че голяма част от каскадите изпълнява сама – практика, която следва още от филми като „Атомна блондинка“ и продължението на „Безсмъртни бойци“. „Работя с изключителни професионалисти. До момента, в който стъпя на снимачната площадка, всичко е тествано и безопасността е приоритет“, коментира тя.

Снимките на „Apex“, режисиран от Балтазар Кормакур, са проведени в Австралия, а във филма участва и Тарън Еджъртън. Шарлиз Терон разкрива, че по време на продукцията е тренирала ежедневно, включително катерене и каяк. „Исках да бъда максимално подготвена, защото изкачвах реални терени – дори боса“, отбелязва тя. Лентата, която разказва за екстремен сблъсък с природата, дебютира в платформата Netflix на 24 април.

Паралелно с това звездата се готви и за участие в новия филмов проект на Кристофър Нолан – „Одисея“, където ще си партнира с имена като Мат Деймън, Зендая и Робърт Патинсън. Актрисата уточнява, че ролята ѝ е ограничена, но определя участието си като „изключителна възможност“.

Що се отнася до поддържането на форма, Шарлиз Терон споделя, че залага на пилатес, йога и ежедневна активност. „С възрастта подвижността става ключова. Храненето също е важно, но способността да се движиш правилно е решаваща“, казва тя. В менюто ѝ присъстват редовно зеленчуци, салати и сокове, а добрият сън и ограничаването на алкохола също са част от режима ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 авантгард

    20 1 Отговор
    Е какво толкова, атоми и молекули не сте ли виждали?!
    Или търговията да върви, а?
    Калпазани...

    16:32 24.04.2026

  • 2 честен ционист

    13 3 Отговор
    Филмът се казва "Петроханска забава"

    16:34 24.04.2026

  • 3 Цъцъ

    14 1 Отговор
    На Норчито от Ергеня са по-виснали😉

    16:35 24.04.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 3 Отговор
    Много си е добре, не виждам нищо скандално.
    За съжаление няма да можем да направим това, за което си мисля...

    16:41 24.04.2026

  • 5 Мишо Дудикоф 🥷

    3 6 Отговор
    Ха, тъкмо започнах да гледам филма в Нетфликс 4к абонамент! Като зареди приложението на ТВ, ми го препоръча и го кликнах. Не знах, че е най-новият филм, иначе Чарлийз Терон я разпознах още в началото по гласа ѝ. Некаъв психопат я преследва в гората със арбалет.

    16:45 24.04.2026

  • 6 Бялджип

    13 3 Отговор
    Колкото остаряват, толкова повече искат да показват?! Но вече не е интересно, а след още малко ще предизвиква отвращение.

    16:47 24.04.2026

  • 7 Мнение

    17 4 Отговор
    Чак жал ми става за тия богатите и известните хора, дето са се самозабравили и мислят, че целия Млечен път се върти около тях!

    Видя се какви ги вършат т.нар. "Елит" в Хелливуд, както и голяма част от управляващите и милиардерите у фащ! Справка островът на Епщайн!

    НИКОГА ЕДИН ЧОВЕК, ИЛИ ГРУПА ХОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ БЕЗКРАЙНА ВЛАСТ НАД ДРУГ ЧОВЕК, ИЛИ ДРУГА ГРУПА ХОРА! ЗАЩОТО ТОВА Е ЕДНО ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ЗА АД!

    ЗАТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНИ И ДА СЕ ВЪРНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ СИ, А ИМЕННО ДУХОВНО РАЗВИТИЕ ЗАЕДНО СЪС СЪЗДАТЕЛЯ, ПРОТИВ ВСИЧКО ЗЛО!

    КОРПОРАЦИИТЕ СА БЕЗСМИСЛЕНИ, ЗАЩОТО НЯМА КАК ДА ИМА БЕЗКРАЕН ФИНАНСОВ РЪСТ НА ПЛАНЕТА С ОГРАНИЧЕНИ РЕСУРСИ!
    И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОРПОРАЦИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУ РАБОТЕЩИТЕ ТАМ, СПОРЕД ПРИНОСА НА ВСЕКИ ЕДИН СЛУЖИТЕЛ!!!
    НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА СЕГАШНИЯТ МОДЕЛ - ШЕПА САТАНЯГИ ДА ПРИТЕЖАВАТ НАД 90% ОТ АКТИВИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

    СЪЗДАТЕЛЯТ НИ Е СЪЗДАЛ ХОРАТА РАВНИ ПОМЕЖДУ СИ, СЪС СВОБОДНА ВОЛЯ И РЕСУРСИ ЗА ВСИЧКИ!
    КРАЙНО ВРЕМЕ У ВСИЧКИ НАРОДИ ДА СИ ОПАНДИЗЯТ МИЛИАРДЕРИТЕ И ТРИЛИОНЕРИТЕ И ДА ВЪВЕДАТ МАСОВИ РЕФЕРЕНДУМИ, КАКТО ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДАДЕНА ДЪРЖАВА, ТАКА И ЗА ВЪНШНИТЕ!!!

    16:47 24.04.2026

  • 8 Няма да е лошо да четете това,

    14 0 Отговор
    което публикувате, а не само да копирате механично. Как така е "без блуза под елегантно черно сако" и в същото изречение това сако е съчетано с" бяла риза с декоративна яка и панделки" ?!

    16:48 24.04.2026

  • 9 Много важно

    3 1 Отговор
    Аз нашата магарица я оправях някога и без и със самар.

    16:51 24.04.2026

  • 10 Много

    12 5 Отговор
    Долнопробна визия! Има право да е орва, но не и да го натрапва на нас!

    16:56 24.04.2026

  • 11 урко

    9 3 Отговор
    като почнат да одъртяват и се чудят как да се разсъблекат повече, та ха дано някой им обърне внимание.

    Коментиран от #19

    17:08 24.04.2026

  • 12 Грета Тунберг

    3 1 Отговор
    Моят чЕкист електрика харесва повече Деми Роуз.

    Коментиран от #17

    17:13 24.04.2026

  • 13 Дърт Пердун

    3 3 Отговор
    Аз кат сбръгнал неспасяем баболюбоеб го виждам тва кат току що разпъпила роза - малей ми нещо, малка ми се вижда...

    17:38 24.04.2026

  • 14 Тити

    0 1 Отговор
    Ами още какво да покаже.

    18:06 24.04.2026

  • 15 Георги

    0 0 Отговор
    че те в ергена всички са така

    18:40 24.04.2026

  • 16 хихи

    0 0 Отговор
    А каква й е градинката?

    Коментиран от #18

    19:01 24.04.2026

  • 17 Гретиния

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Грета Тунберг":

    Гретоо, варосва ли сливата! Че да я не полазат вредители! Нали знаеш къде - на около метър над земята!

    19:10 24.04.2026

  • 18 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "хихи":

    Окосена...

    19:20 24.04.2026

  • 19 Лудия касапин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "урко":

    Абе аз все още бих й ударил една шпакла...Ти я връщай като искаш.

    20:26 24.04.2026