Племенница на лейди Даяна ще произвежда розе в своя винарна

Племенницата на принцеса Даяна, Елиза Спенсър, пусна марка алкохолни напитки, съобщава Good House.

33-годишната дъщеря на граф Чарлз Спенсър се е заела с производство на вино, кръщавайки компанията си Côtes de Provence Rosé by Lady Eliza Spencer. Първата продукция на винарната е розето Lala V, кръстено на детския прякор на Спенсър - Лала. То е вдъхновено от летните ваканции в Южна Франция и спокойния начин на живот в Сен Тропе.

Преди това племенниците на принцеса Даяна, Амелия и Елиза Спенсър, позираха с рокли за корицата на лъскаво списание.

Амелия и Елиза са дъщери на по-малкия брат на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, от първия му брак с Катрин Виктория Локууд. Те имат сестра Кити и брат Луи, както и полубрат Едмънд и сестри Лара и Шарлот, родени по време на втория и третия брак на баща им с Каролайн Виктория Фройд и Карън Гордън.

През март 2023 г. Амелия Спенсър се омъжи за агента по недвижими имоти Грег Малет. Сватбата се състоя на планински връх близо до Кейптаун, столицата на Южна Африка.