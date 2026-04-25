Племенница на лейди Даяна ще произвежда розе в своя винарна

25 Април, 2026 13:21 602 3

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Племенницата на принцеса Даяна, Елиза Спенсър, пусна марка алкохолни напитки, съобщава Good House.

33-годишната дъщеря на граф Чарлз Спенсър се е заела с производство на вино, кръщавайки компанията си Côtes de Provence Rosé by Lady Eliza Spencer. Първата продукция на винарната е розето Lala V, кръстено на детския прякор на Спенсър - Лала. То е вдъхновено от летните ваканции в Южна Франция и спокойния начин на живот в Сен Тропе.

Преди това племенниците на принцеса Даяна, Амелия и Елиза Спенсър, позираха с рокли за корицата на лъскаво списание.

Амелия и Елиза са дъщери на по-малкия брат на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, от първия му брак с Катрин Виктория Локууд. Те имат сестра Кити и брат Луи, както и полубрат Едмънд и сестри Лара и Шарлот, родени по време на втория и третия брак на баща им с Каролайн Виктория Фройд и Карън Гордън.

През март 2023 г. Амелия Спенсър се омъжи за агента по недвижими имоти Грег Малет. Сватбата се състоя на планински връх близо до Кейптаун, столицата на Южна Африка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ствян= пияндето

    Аз мога да и дегустирам виното

    13:24 25.04.2026

  • 2 от село

    Боли ме патока за племенницата на Даяна , защото отивам да ора.

    13:29 25.04.2026

  • 3 Пена от село

    Слабо ме вълнува, аз пия бира.

    13:33 25.04.2026