Защо все повече български звезди махат силикона

Дълго време силиконовите импланти бяха почти задължителен „аксесоар“ за жените в светските среди у нас. Те символизираха успех, самочувствие и принадлежност към определен лайфстайл, пише hotarena.net. Днес обаче този модел започва да се пропуква. Все по-често популярни българки не просто намаляват корекциите си, а вземат категорично решение да премахнат имплантите си напълно. И ако преди това би било прието като крачка назад, сега се възприема като акт на осъзнатост и лична свобода.

Най-актуалният пример е Цеци Красимирова, която буквално отвори вратите на операционната за своите последователи. Тя сподели видео от самата интервенция и думи, които звучат повече като изповед, отколкото като новина:

„Премахнах силиконовите импланти, усещам такава свобода“. За нея това не е просто физическа промяна, а дълбоко личен процес. Красимирова признава, че се е чувствала „чужденка в собственото си тяло“, а имплантите – като нещо, което дори „притиска сърцето ѝ“.

След операцията моделът говори за усещане за лекота, за възможността да „диша свободно“ и дори за нещо толкова човешко като прегръдката – без „пластмаса помежду“. Нейните думи отекват силно, защото излизат извън клишето за външния вид и засягат вътрешния комфорт. В тях има и нещо друго – отказ от натиска да бъдеш „още“: още по-секси, още по-перфектна, още по-близо до нереалистичния идеал.

Интересното е, че само дни преди нейната операция друга популярна фигура – Биляна Йотовска – избра противоположния път.

Тя подмени имплантите си в Истанбул след повече от десетилетие, като подчерта, че решението ѝ не е било импулсивно, а внимателно обмислено. Причината – естествени промени в тялото и необходимост от корекция. Така темата придобива още един нюанс: не става дума просто за „за“ или „против“ силикона, а за личен избор, който се променя във времето. При други известни жени обаче изборът не е продиктуван от естетика, а от здравето.

Теди Цветкова, позната от „София – ден и нощ“, сподели, че се е сблъскала с усложнение – капсулиране на импланта, което налага оперативното му премахване. Подобна е и историята на Илияна Лазарова, която стига до същото решение след мастит. Тези случаи напомнят, че зад блясъка на перфектната визия често стоят реални рискове, за които рядко се говори открито.

Особено силно въздейства разказът на Михаела Зиновиева от „Един за друг“. Тя загатва за тежко преживяване, което едва не ѝ коства здравето, и описва пътя си като загуба и последващо намиране на себе си. „Днес дишам. Истински. Свободно“, пише тя – думи, които странно напомнят на тези на Цеци Красимирова. Сякаш различни жени стигат до едно и също усещане, макар и по различни причини. Още преди тази вълна да стане толкова видима, някои популярни лица вече бяха поели в посока „назад към естественото“. Енджи Касабие открито се отказа от пластичните намеси, включително силикон в бюста и филъри в устните, заявявайки, че иска да бъде в хармония с тялото си. Деси Димитрова също премина през сериозна трансформация, премахвайки редица корекции и оставяйки визия, много по-близка до естествената. При Ева Славова решението идва с ретроспекция – тя определя част от интервенциите си като грешка на младостта и планира да ги коригира.

Разбира се, има и междинни варианти. Маги Сидерова например не се отказва напълно от имплантите, а ги заменя с по-малки, търсейки по-естествен баланс. Подобен подход показва, че темата не е черно-бяла – всяка жена намира собственото си решение. Тази промяна в нагласите не се случва във вакуум. В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса и завръщане към индивидуалността. Социалните мрежи, които дълго време налагаха еднотипен стандарт за красота, днес започват да дават сцена и на автентичността. Парадоксално, именно там – където се раждаше натискът – сега се случва и неговото разчупване.

В България този процес има и своя специфичен оттенък. Дълги години силиконовият имидж беше част от попфолк културата и светския елит. Да се откажеш от него означава не просто да промениш визията си, а да се дистанцираш от цяла естетика и начин на живот. Затова и подобни решения често звучат като лични манифести. В крайна сметка историите на тези жени не са просто за силикон или неговото отсъствие. Те са за границата между външното и вътрешното, за цената на одобрението и за момента, в който човек решава да се върне към себе си. И ако преди въпросът беше „колко още може да се добави“, днес все по-често звучи друг: „какво мога да махна, за да се почувствам истинска“.

След тежката инфекция Моника Валериева също маха силикона и филърите.

Бившата еротична моделка Моника Валериева също заяви, че ще махне силиконовите импланти от гърдите си след преживения здравословен ужас. След като животът ѝ бе застрашен заради наличието на опасна бактерия вследствие от поставянето на гел в дупето ѝ, тя издаде, че възнамерява да се сбогува с всички чужди тела в организма си и по-специално – с изкуствения си бюст.

В официалния си профил в Инстаграм тя сподели серия от снимки, запечатали настоящата ѝ визия. „Сега изглеждам така, без странични пълнежи, които отдавна ме дразнеха. Исках да махна гръдните си импланти, но явно с причина първо изчезна изкуственото дупе. Сега ме е страх“, откровена е брюнетката, която по-рано сподели, че се е разминала на косъм от тежки последствия заради наличието на популярния гел за обем.

Моника Валериева е категорична, че този път ще се довери на изпитани специалисти, стига да се възстанови напълно от сегашната борба.