Вдигнаха паметник на Майкъл Джексън в Букурещ

Вдигнаха паметник на Майкъл Джексън в Букурещ

2 Май, 2026 13:52 376 4

Алея в най-големия парк в Букурещ носи името на Джако

Вдигнаха паметник на Майкъл Джексън в Букурещ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Букурещ има паметник на Майкъл Джексън. Той се намира в най-големия парк в румънската столица - „Крал Михай I“ (бившия парк „Херастръу“) и е разположен на алея, която носи името на Краля на попа.

Мемориалната плоча с черно-бял дизайн, символизиращ разбиването на расовите бариери в музиката, е открита през септември 2009 г., малко след смъртта на певеца. Тя е открита в памет на посещението му по време на турнето му Dangerous World Tour през 1992 г., когато той се изявява на Националния стадион в Букурещ пред 90 000 фенове, пише БТА.

Във времето паметникът се превръща в символ за неговите почитатели в Румъния, които идват тук, за да палят свещи, да оставят цветя и послания.

Майкъл Джексън е смятан за единствената световна суперзвезда, която е излизала на терасата на румънския парламент, за да приветства почитателите си. Изградена по времето на Николае Чаушеску, това е втората по големина административна сграда в света след тази на Пентагона, което прави появата на поп икона там още по-символична.


  • 1 Мачкал Чесън

    3 0 Отговор
    беше инфантилен, затова много обичаше деца.

    13:57 02.05.2026

  • 2 лоза

    4 0 Отговор
    Те си знаят,тяхна си работа. Мен това не ме издрусва.

    13:57 02.05.2026

  • 3 То на сащ

    3 0 Отговор
    президентът е педофил,та в бухарест да не турят на педофил паметник.

    14:05 02.05.2026

  • 4 Промяна

    3 0 Отговор
    А НА БАЦКО КОГА, ПИТАМ???

    14:14 02.05.2026