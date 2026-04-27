Лоши стопани: Учени посочиха 3-те основни причини за агресията при кучетата

27 Април, 2026 18:31 858 13

Науката посочва, че основно стопаните са виновни и отговорни за поведението на кучетата си, а не конкретна порода

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново изследване на учени от University of Lincoln поставя под въпрос широко разпространеното схващане, че агресията при кучетата е пряко свързана с породата. Анализът, базиран на мненията на над 180 специалисти – включително треньори, ветеринарни експерти и поведенчески учени – идентифицира три основни групи фактори, които определят риска от нападение: поведението на стопанина, средата и индивидуалната история на животното.

„Стопанинът контролира по-голямата част от средата, в която живее кучето, и именно затова неговото поведение и начинът, по който управлява и обучава животното, са от ключово значение“, посочва д-р Ан Баслингтън-Дейвис, съавтор на изследването.

Според данните, близо 94% от анкетираните експерти определят неправилното обучение като водещ рисков фактор. Особено критично се оценяват т.нар. „аверсивни“ методи – използващи страх, физическо наказание или доминация – които могат да потиснат поведението на животното, но същевременно да доведат до натрупване на стрес и последваща агресия.

Изследването подчертава и значението на разбирането на кучешката комуникация. Почти всички специалисти – 98,95% – са единодушни, че способността на стопанина да разчита сигналите на животното значително намалява риска от инциденти. Обратно, липсата на подобна осведоменост увеличава вероятността от нападение, особено когато ранните признаци на стрес или дискомфорт остават незабелязани.

Средата, в която се отглежда кучето, също има съществено значение. Около една трета от участниците в изследването посочват, че хаотична, шумна или нестабилна домашна обстановка може да доведе до хроничен стрес, който повишава агресивността. Липсата на достатъчна физическа и умствена стимулация, както и неудовлетворените базови нужди, също се открояват като рискови фактори.

По отношение на самото животно, учените акцентират върху ранните му преживявания и здравословното състояние. Кучета, израснали в изолация или без достатъчна социализация, са по-склонни да реагират със страх, който може да прерасне в агресия. Допълнително, болка, заболявания или неврологични състояния могат да увеличат раздразнителността и риска от нападение.

Въпреки обществените нагласи, изследването не открива убедителни доказателства, че конкретни породи са по своята същност по-агресивни. Едва около половината от експертите посочват генетични фактори като възможен риск, а едва малка част конкретно свързват агресията с породата. Вместо това вниманието се насочва към индивидуалните характеристики и начина на отглеждане.

Заключението на учените е, че агресивното поведение при кучетата е резултат от комплексно взаимодействие между човешки фактори, среда и житейски опит на животното, а не от неговия произход. Това поставя акцент върху отговорността на стопаните и необходимостта от информиран подход към отглеждането и обучението на домашни любимци.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нагъл кучкарин

    0 9 Отговор
    Кучетата усещат лошите хора и нападат само тях.

    Коментиран от #9, #12

    18:32 27.04.2026

  • 2 Кучетата са хубави

    1 3 Отговор
    само когато са твои.
    Чужди ли са, не са хубави.

    18:35 27.04.2026

  • 3 нагъл кучкарин

    1 3 Отговор
    Когато куче охапе човек, не бива да му се търси сметка, защото най-вероятно човекът е бил лош.

    18:37 27.04.2026

  • 4 Да, бе то наш ко хубоу кучи

    0 0 Отговор
    Хубоу то ама мене лай туй хубоуту кучи.

    18:37 27.04.2026

  • 5 Малко детенце

    2 0 Отговор
    В двора на моя дядо Владо и баба Мита имаше едно голямо куче на име Вихър, което се движеше вързано от единия до другия край на двора по една жица. Аз малкото детенце винаги като бягах по двора да гоня кокошките, петлите, пуйките, патиците, кучето бягаше вързано по жицата след мен, без да може да ме докосне. Един ден, бягайки в двора гледам Вихър се беше освободил и аз започнах да бягам от страх към затворената врата и той дойде при мен и започна да вие: Аууу, Аууу, Аууу..... Аз се уплаших и започнах да плача от страх! Плача. Плача! А той стой около до мен и вие: Аууу, Ауууу, Ауууу. По едно време дядо дойде и ми подаде ръка да стана. И Вихър. понеже всичко било наред, започна да маха с опашка. Така, ама аз нали съм бил мъничък, трябваше да стана голям и да разбера, че Вихър е виел Ауууу, Ауууу...Ауууу, което е означавало: Дядо Владо ела да помогнеш на твоето внуче да престане да плаче и да се страхува от мен Вихъра, който варди от външни вандали да не ти ограбят кокошките, петлите, пуйките, патиците.....

    19:00 27.04.2026

  • 6 Факти

    3 0 Отговор
    Да гледаш куче в града е извратено. Затваряш го в апартамент. Разхождаш го на каишка. После казваш - много го обичам. Не, ти не го обичаш. Ти искаш някой да те обича теб с всичките ти недостатъци. При хората е трудно, а при кучетата - лесно. Храниш го и готово. То те обича. Спреш ли да го храниш, то веднага ще спре да те обича. Ти просто си купуваш любов. Цената е храна и ветеринар. То е затворено и на каишка, но не го осъзнава и маха с опашка.

    19:05 27.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Абе не ме интересува бе! ЕВТАНАЗИЯ!
    И на кучетата и на кучкарите!

    19:05 27.04.2026

  • 8 Малко детенце

    1 0 Отговор
    Как може въобще да има кучета по апартаментите?

    Кучетата бяха отглеждани и опитомени по селата, докато на Българина не му бяха изети земите и селата унищожени след 1944г. да вардят селските и градски къщи от Крадци!

    Котките бяха отглеждани и опитомени по селата да вардят еднозърнестия лимец, двузърнестия лимец, спелтата, пшеницата, житото да не му я изяждат мишките и плъховете, които нашите баби и дядовци сееха и жънеха и го поставяха в хамбар.... и там имаше котки.... освен това котките зимно време спяха около главите на бабите ни и дядовците ни и им мъркаха да спят.... а кучетата вардеха отвън съня на дядовците и бабите. Ако се появече някой Крадец, Кучето започваше да лае. Дядо излизаше и ако бяха навлезли вандали в двора му изваждаше Швайцарската Пушка и стреляше...

    А сега по апартаментите? Няма нито кокошки, нито пуйки, нито патки, но кученца и котки.... ????? и там ти окензват апартамента и мирише ли мирише ли.... Ехххх Апартаментален Кучкарник - онаследен от Комунистите!

    19:22 27.04.2026

  • 9 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "нагъл кучкарин":

    Вярно е, че познават лошите хора, но не нападат само тях.

    19:34 27.04.2026

  • 10 между другото

    0 0 Отговор
    Кучетата могат да надушат "страха" у хората. Освен това реагират и на други необичайни неща. Имахме куче, което се скъсваше да лае, когато види милиционери да минават по улицата. Обяснявах си го с това, че носят оръжие.

    19:40 27.04.2026

  • 11 Германец

    0 0 Отговор
    НА БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ ДА ИМАТ КУЧЕТА!

    19:45 27.04.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нагъл кучкарин":

    Значи бебе на 1 месец в количка е лош човек?!

    19:46 27.04.2026

  • 13 Програмист

    0 0 Отговор
    ВСИЧКИ КУЧКАРИ В ЗАТВОРА! КУЧКАРСКАТА СЕКТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНИ!

    19:46 27.04.2026