Най-старото куче в света почина на 30 години седмица след собственичката си

16 Май, 2026 14:28 2 011 6

Събина Андреева

Лазар - смятаният за най-старото куче в света, почина във Франция на 30 години, предаде Франс прес.

"Ти беше нашето малко бебе дядо", написа днес в Инстаграм неговата собственичка Офели Будол, обявявайки смъртта на домашния си любимец.

Любопитното е, че тя е на 29 години - с една година по-млада от Лазар. Представител на дребна порода - континентален той шпаньол, кучето е починало вчера близо до град Анси, Източна Франция, допълва БТА.

Лазар е роден в приют в района на 4 декември 1995 г. Дългогодишната собственичка на кучето починала едва преди седмица.

Офели Будол - самотна майка на 9-годишно момче, взела Лазар едва преди месец с идеята да го даде на майка си. Тя обаче се влюбила в кучето и решила сама да се грижи за него. С единственото условие двете ѝ котки да нямат нищо против.

На 30 години и пет месеца, Лазар носел памперси, бил глух, сляп и спял почти по цял ден.

От Книгата на рекордите на Гинес заявиха пред АФП, че не са получили никакви доказателства, че това наистина е било най-възрастното куче в света, и следователно не може да потвърдят дали той държи рекорда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сила

    5 3 Отговор
    Папийон е , никъв шпаньол ....!!!

    14:44 16.05.2026

  • 2 Събчеее

    8 2 Отговор
    Хората почиват, а кучетата умират. Ама така е, като сме завършили журналистиката на НБУ задочно...

    14:56 16.05.2026

  • 3 Ме боли осветителното тяло

    2 9 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    15:01 16.05.2026

  • 4 Тити на Кака

    3 4 Отговор
    ...Най-старото куче в света почина на 30 години седмица след собственичката си....

    ....Ти беше нашето малко бебе дядо", написа днес в Инстаграм неговата собственичка Офели Будол, обявявайки смъртта на домашния си любимец...

    Мисирки, баце, кво да ги праиш 🤣🤣🤣

    16:05 16.05.2026

  • 5 Щирлиц

    1 3 Отговор
    И как се влюбва човек в един плазмодей, та то нито е мърдало, нито е шавало на 30 години и е било, като мумия.

    17:28 16.05.2026

  • 6 ганю

    2 0 Отговор
    прилича ми на персонаж от
    "Гробище за домашни любимци" на
    Стивък Кинг
    изглежда доста злобничко и вампирясало

    18:58 16.05.2026