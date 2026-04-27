27 април 1947 г.: Тур Хейердал започва легендарното си пътешествие със сала "Koн-Тики"

27 Април, 2026 17:46 454 3

Салът е наречен „Кон-Тики" - на бога на слънцето на инките Виракоча

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 27 април 1947 г. норвежкият изследовател Тур Хейердал започва легендарното си пътешествие с Koн-Тики - сал от балсови трупи. Целта е да докаже, че древните жители на Южна Америка са можели да достигнат до Полинезия, използвайки само естествените океански течения и вятъра.

Екипажът изминава близо 8000 км за 101 дни, отплавайки от Каляо в Перу и достигайки архипелага Туамоту, успешно доказвайки теорията си.

Хейердал имал още петима спътници.

Салът е наречен „Кон-Тики“ - на бога на слънцето на инките Виракоча. Той е построен по древна технология, описана от испанските конквистадори, като са използвани 9 огромни балсови трупа, свързани помежду си с въжета от коноп, без нито един метален пирон.

На 7 август 1947 г. салът засяда в рифовете на атола Рароя (архипелаг Туамоту), с което успешно доказва възможността за такова прекосяване.

Експедицията придобива световна известност, а Хейердал описва пътуването в книга и документален филм, спечелил „Оскар“.


  • 1 ганю

    1 1 Отговор
    Експедиция Тигрис е по успешна
    със лодката направена от тръстика "Берди"

    17:48 27.04.2026

  • 2 ескимос

    0 0 Отговор
    И ние редовно плувахме до Аляска цели 10 000 години, но португалецът си мисли, че той я е открил.

    Коментиран от #3

    17:53 27.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ескимос":

    Кой е този португалец, щото и Колумб и Америго Веспучи са иралианци?

    17:58 27.04.2026