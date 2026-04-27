27 април 1947 г.: Тур Хейердал започва легендарното си пътешествие със сала "Koн-Тики"

На 27 април 1947 г. норвежкият изследовател Тур Хейердал започва легендарното си пътешествие с Koн-Тики - сал от балсови трупи. Целта е да докаже, че древните жители на Южна Америка са можели да достигнат до Полинезия, използвайки само естествените океански течения и вятъра.
Екипажът изминава близо 8000 км за 101 дни, отплавайки от Каляо в Перу и достигайки архипелага Туамоту, успешно доказвайки теорията си.
Хейердал имал още петима спътници.
Салът е наречен „Кон-Тики“ - на бога на слънцето на инките Виракоча. Той е построен по древна технология, описана от испанските конквистадори, като са използвани 9 огромни балсови трупа, свързани помежду си с въжета от коноп, без нито един метален пирон.
На 7 август 1947 г. салът засяда в рифовете на атола Рароя (архипелаг Туамоту), с което успешно доказва възможността за такова прекосяване.
Експедицията придобива световна известност, а Хейердал описва пътуването в книга и документален филм, спечелил „Оскар“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ганю
със лодката направена от тръстика "Берди"
17:48 27.04.2026
2 ескимос
Коментиран от #3
17:53 27.04.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "ескимос":Кой е този португалец, щото и Колумб и Америго Веспучи са иралианци?
17:58 27.04.2026