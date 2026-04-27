Новини
Любопитно »
Преди 505 години великият Фернандо Магелан е убит от воините на вожда Лапу-Лапу на остров Мактан

27 Април, 2026 10:46 480 4

  • фернандо магелан-
  • пътешествие-
  • убит-
  • лапу-лапу

Експедицията на Магелан е първата, успяла да обиколи света, и първата, преминала през протока в Южна Америка, известен днес като Магеланов проток

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 27 април 1521 г. португалският мореплавател Фернандо Магелан загива в битка на филипинския остров Мактан. Той е убит от местни воини, водени от вожда им Лапу-Лапу, докато се опитва да наложи испанското влияние в региона.

Магелан умира по време на първото в историята околосветско пътешествие.

Мореплавателят се замесва в местен конфликт, опитвайки се да помогне на покръстения владетел на Себу, Раджа Хумабон, което води до сблъсъка на Мактан.

Пътешественикът е прободен от бамбукови копия и посечен от мечове, докато прикрива отстъплението на хората си към корабите.

На 20 септември 1519 г. португалецът Фернандо Магелан потегля от Испания на околосветско пътешествие, завършило през 1522 г.

Той е първият мореплавател, който тръгва от Европа за Азия в западна посока, първият европеец, плавал в Тихия океан и първият, оглавил експедиция с цел обиколка.

В първото по рода си околосветско плаване се отправя интернационален екипаж: освен португалци и испанци, в неговия състав влизат представители на още 10 националности. Освен 265-те човека на корабите се намират още 26 извънщатни членове на екипажа, като сред тя е и младия италианец Антонио Пигафета, бъдещият историк на експедицията.

Въпреки смъртта на лидера, експедицията продължава и завършва успешно първото околосветско плаване.

Под командването на Хуан Себастиан Елкано, корабът „Виктория“ се завръща в Испания през септември 1522 г., доказвайки окончателно, че Земята е кръгла.

Експедицията на Магелан е първата, успяла да обиколи света, и първата, преминала през протока в Южна Америка, известен днес като Магеланов проток. Името на Тихия океан също води началото си от Магелан, който му дава наименованието Мирно (тихо) море. През следващите десетилетия пътят, изминат от експедицията на Магелан, е следван и от други мореплаватели, като англичанина Френсис Дрейк през 1577-1580 г. През 1565 г. Андрес де Урандета открива пътя за пресичане на Тихия океан от запад на изток, по направлението Манила-Акапулко.

Пътуването на Магелан дава представа за общия размер на Земята, тъй като изминатото разстояние е измерено като 14 460 испански левги (60 440 км). Установява се и нуждата от линия на смяна на датата - обикаляйки Земята на запад се губи един ден: при завръщането си участниците в експедицията установяват разлика от един ден между своите календари и тези на хората, които не са плавали, въпреки прилежно водените корабни дневници. При установяването си този факт предизвиква голямо вълнение и специална делегация е изпратена при папата, за да му обясни събитието.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Само

    0 0 Отговор
    Толкова ли знае ИИ, и Гооглето? След като Магелан и войниците му са били убити или пленени, са били изядени. Опитите на оцелелите от екипажа да приберат тленните му останки са се увенчали с неуспех, защото са напълнили еин голям кош с огризани кости, без никаква яснота, чий са!

    10:53 27.04.2026

