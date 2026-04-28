Красен Кралев стана баща за втори път на 59 г.

Красен Кралев стана баща за втори път на 59 г.

28 Април, 2026 08:09 1 402 25

"Добре дошла, Мария Кралева.", написа бившият спортен министър

Красен Кралев стана баща за втори път на 59 г. - 1
Венелина Маринова

Красен Кралев стана баща. За това съобщи самият бивш спортен министър в социалната мрежа Фейсбук чрез емоционална публикация, пише plovdiv24.bg.

"Добре дошла, Мария Кралева. Благодаря на моята любима Петя за огромното щастие, с което ме дари.

Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство. Огромни благодарности и почитания към Д-р Дяволов и екипа на МЦ “Майчин дом", към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ “Калчев", към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.

Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.

Нека Мария да има щастлив и смислен живот. Амин!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички от елита са крип7о3вреи

    5 2 Отговор
    Ех, ако мъжете можеха да раждат деца...
    Но затова съществуват протезите Moon Baby bump - за да може да се преструват на бременни...

    Всички от елита са с пр30б.п0л, така повелява 7ал.му.ga....

    08:12 28.04.2026

  • 2 когато си финансово симпатичен

    31 0 Отговор
    златотърсачките не ги интересува нито визия нито години всичко е любофффф
    хахаха жалкарска история

    08:13 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Елитни пара3ити

    14 1 Отговор
    Д-р Дяволов - ?!?
    Чудя се, кои ли са му клиентите?
    А, сетих се...

    Коментиран от #8, #16, #23

    08:14 28.04.2026

  • 5 горкото дете

    18 2 Отговор
    Когато дойде време да го взема от градината , на бащата ще му казват- дядо ти идва да те вземе !!

    08:16 28.04.2026

  • 6 гепи активист

    18 1 Отговор
    гнусни истории

    08:16 28.04.2026

  • 7 Нещо

    11 1 Отговор
    това дяволов малко ме притеснява!И още-на тия години се използват предпазни средства!

    Коментиран от #12

    08:16 28.04.2026

  • 8 И да те допълня...

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Елитни пара3ити":

    Д-р Онал - ?!?
    Чудя се, кои ли са му клиентите?
    А, сетих се...

    Коментиран от #10

    08:18 28.04.2026

  • 9 незнайко

    10 2 Отговор
    А това дете като стане ученичка как ще се чувства с "ДЯДО БАЩА" някой замисля ли се е ???
    Не , богаташите нямат такова съзнание ! За тях е това е "ПРЕСТИЖ" !

    Коментиран от #15

    08:20 28.04.2026

  • 10 Са7анистите ни управляват

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "И да те допълня...":

    Богатите са с обратен знак пред пола. Децата им се произвеждат в лаборатории. Те са стерилни и няма как да имат деца. От днк им се правят.

    08:21 28.04.2026

  • 11 Д-р Чучомишев

    4 1 Отговор
    Че и се размножават..

    08:22 28.04.2026

  • 12 Смях и хумор

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо":

    Ти да не помисли, че някой може да забремени някой 7ра...стит?

    08:22 28.04.2026

  • 13 А ве на тоя Кралев...

    8 1 Отговор
    ...само като му видиш походката и да ти...се гътне коня...!

    08:24 28.04.2026

  • 14 Важно е майката да не е на 59г.

    5 2 Отговор
    Много лекари, много нещо.

    08:27 28.04.2026

  • 15 Дърти майки и бащи

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "незнайко":

    Аз ще ти кажа. Преди години имаше едно дете от съседния блок, което всеки ден излизаше да си играе, а дядо му седеше в беседката. Веднъж бабите го попитаха на колко години е дядо му и то си наведе главата, погледна много засрамено и каза: - "Това не е дядо ми, това е баща ми. Но той прилича на дядо...".
    Оказа се, че майка му се е омъжила за стар мъж от Кипър и е родила дете. Вече порасналият й и женен син, отказваше да комуникира с нея.
    Детето се срамуваше от баща си. А баща му, дали ще доживее да види 20-тия рожден ден на сина си, е под голям въпрос.
    Но, какво да се прави, в страна в която мъжете не предлагат брак и не искат деца...

    08:29 28.04.2026

  • 16 факти

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Елитни пара3ити":

    Той е много известен доктор от много години и даже е трудно да се доредиш до него, това е положението.

    08:37 28.04.2026

  • 17 бушприт

    1 0 Отговор
    Благодаря на Света Богородица!,....

    08:37 28.04.2026

  • 18 хихи

    4 0 Отговор
    На 38 с 20 годишна дъщеря. Отчаяна. Може да му е излезнала без пари

    08:37 28.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ей това е мъж

    1 0 Отговор
    Българин който може да се радва !!!

    08:41 28.04.2026

  • 23 Елитни пара3ити

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Елитни пара3ити":

    демек обществени поръчкари по тиквено време министърчета

    08:42 28.04.2026

  • 24 пкрадлев

    1 0 Отговор
    a ти венее кога направи работата за втори път

    08:44 28.04.2026

  • 25 Чеша си главата

    0 0 Отговор
    Не, че нещо..., но анатомично погледнато... - само при мъжкия пол раменете са най-широката част на тялото, ключиците са хоризонтални, долната челюст е супер масивна, четвъртита и издадена напред.... Очите разделечени, черепът масивен... И да не се впускам в още подробности...

    Просто...., чудя се... Откога мъжете могат да раждат деца?!?

    08:47 28.04.2026