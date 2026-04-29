Лилия Стефанова се завръща в "Ку-ку бенд"

29 Април, 2026 13:31 757 7

Певицата беше в майчинство, но сега се връща на сцената

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вокалистката на "Ку-ку бенд“ Лилия Стефанова официално се завърна в музикалния състав на Слави Трифонов. След няколкомесечно отсъствие поради майчинство, певицата отново е на сцената, съчетавайки грижите за двете си деца с певческата кариера.

Лилия Стефанова е съпруга на бившия депутат от "Има такъв народ“ Станислав Балабанов. Двамата сключиха брак през 2022 година, а скоро след това станаха родители за първи път. Певицата не спря да работи дори за минута, докато беше бременна – по време и на двете си бременности тя остана на екран почти до последно, участвайки в проектите "Коя е тази песен?“ и "Помниш ли текста?“, припомня Plovdiv24.bg.

Кариерата на Лилия в екипа на Слави започва през 2011 г. след участието ѝ в "Гласът на България“, където бе част от отбора на Ивана. Талантът ѝ веднага направи впечатление на Слави Трифонов и екипа му, заради което получава покана да се присъедини към тях.

Отсъствието на Лилия поради майчинство съвпадна с турбулентни времена за състава – напускането на барабаниста Венелин Венков и вокалистката Невена Цонева. Това наложи спешното привличане на Нора Караиванова, позната още от участието си в "Мюзик Айдъл“, който тогава бе продуциран от Слави. Към днешна дата Лилия и Нора си партнират като основни женски вокали на "Ку-ку бенд“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Елизабет Цветанова Кахъра

    2 0 Отговор
    Камерунеца като ме хване под върбата на село 4 седмици ми държи влага 🥳🥳🥳🥳🤣🐐

    13:34 29.04.2026

  • 2 а миче ти кога

    3 0 Отговор
    се завръщаш в родния край да спреш пълнежите

    13:35 29.04.2026

  • 3 Тома

    6 0 Отговор
    Вече куку бенд и шоуто на славуца ще са в пълен комплект с Тошко африкански и балабанката

    13:36 29.04.2026

  • 4 си дзън

    6 0 Отговор
    Какво беше това "ку-ку-бенд" бе? И дядо ми не го помни.

    Коментиран от #7

    13:36 29.04.2026

  • 5 Има Такива Неандерталци

    3 0 Отговор
    От кой е ч@вето? Само да не е къдраво и ниско

    13:37 29.04.2026

  • 6 Едва ли едно майчинство ще я направи

    3 0 Отговор
    по-малко ку-ку!

    13:41 29.04.2026

  • 7 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Нещо изкукало...

    13:42 29.04.2026