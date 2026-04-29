Лилия Стефанова се завръща в "Ку-ку бенд"

Вокалистката на "Ку-ку бенд“ Лилия Стефанова официално се завърна в музикалния състав на Слави Трифонов. След няколкомесечно отсъствие поради майчинство, певицата отново е на сцената, съчетавайки грижите за двете си деца с певческата кариера.

Лилия Стефанова е съпруга на бившия депутат от "Има такъв народ“ Станислав Балабанов. Двамата сключиха брак през 2022 година, а скоро след това станаха родители за първи път. Певицата не спря да работи дори за минута, докато беше бременна – по време и на двете си бременности тя остана на екран почти до последно, участвайки в проектите "Коя е тази песен?“ и "Помниш ли текста?“, припомня Plovdiv24.bg.

Кариерата на Лилия в екипа на Слави започва през 2011 г. след участието ѝ в "Гласът на България“, където бе част от отбора на Ивана. Талантът ѝ веднага направи впечатление на Слави Трифонов и екипа му, заради което получава покана да се присъедини към тях.

Отсъствието на Лилия поради майчинство съвпадна с турбулентни времена за състава – напускането на барабаниста Венелин Венков и вокалистката Невена Цонева. Това наложи спешното привличане на Нора Караиванова, позната още от участието си в "Мюзик Айдъл“, който тогава бе продуциран от Слави. Към днешна дата Лилия и Нора си партнират като основни женски вокали на "Ку-ку бенд“.