Слънцезащитните кремове увреждат кораловите рифове и замърсяват океаните

Слънцезащитните продукти, които хората използват при плуване, допринасят за замърсяването на океаните и увреждат кораловите рифове, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на нови научни изследвания.

Според проучване, публикувано в Environmental Health Perspectives, около една четвърт от нанесения слънцезащитен крем се отмива по време на водни активности, като само в районите с рифове това може да означава около 5000 тона химикали годишно, част от които са токсични за коралите, пояснява БТА.

Учените посочват, че кораловите рифове - дом на около една четвърт от морските видове, въпреки че заемат едва 0,1 процент от океанската площ - вече са под екологичен натиск от затоплянето на водите, замърсяването и прекомерния риболов, а химикалите от слънцезащитните продукти представляват допълнителен риск.

Най-сериозните доказателства за вреда са свързани с веществата оксибензон и октиноксат, които увреждат ларвите на коралите и предизвикват избелване, като нарушават растежа им. Те могат да бъдат токсични дори в минимални количества, показват изследванията. Освен директно при плуване, химикалите попадат в морската среда и чрез отпадъчните води от душове и перални, като пречиствателните станции не ги отстраняват напълно, отбелязват експертите.

Учените препоръчват като по-безопасна алтернатива минерални слънцезащитни филтри като цинков оксид и титанов диоксид, както и използване на защитно облекло, шапки и избягване на продължително излагане на слънце. В някои региони вече са въведени ограничения върху продажбата на слънцезащитни продукти с определени химикали - сред тях са американският щат Хаваи, както и Палау и Американските Вирджински острови.

Според специалистите обаче етикети като reef safe („безопасен за рифовете“) не са стандартизирани и често не гарантират реална екологична безопасност на продуктите, допълва Асошиейтед прес.