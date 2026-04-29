Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Слънцезащитните кремове увреждат кораловите рифове и замърсяват океаните

29 Април, 2026 18:31

  • слънцезащита-
  • слънцезащитен крем-
  • слънце-
  • корали-
  • коралов-
  • коралови рифове-
  • замърсяване

Продуктите за защита от слънцето се отмиват и остават в океана и морето, а това е токсично за коралите

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Слънцезащитните продукти, които хората използват при плуване, допринасят за замърсяването на океаните и увреждат кораловите рифове, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на нови научни изследвания.

Според проучване, публикувано в Environmental Health Perspectives, около една четвърт от нанесения слънцезащитен крем се отмива по време на водни активности, като само в районите с рифове това може да означава около 5000 тона химикали годишно, част от които са токсични за коралите, пояснява БТА.

Учените посочват, че кораловите рифове - дом на около една четвърт от морските видове, въпреки че заемат едва 0,1 процент от океанската площ - вече са под екологичен натиск от затоплянето на водите, замърсяването и прекомерния риболов, а химикалите от слънцезащитните продукти представляват допълнителен риск.

Най-сериозните доказателства за вреда са свързани с веществата оксибензон и октиноксат, които увреждат ларвите на коралите и предизвикват избелване, като нарушават растежа им. Те могат да бъдат токсични дори в минимални количества, показват изследванията. Освен директно при плуване, химикалите попадат в морската среда и чрез отпадъчните води от душове и перални, като пречиствателните станции не ги отстраняват напълно, отбелязват експертите.

Учените препоръчват като по-безопасна алтернатива минерални слънцезащитни филтри като цинков оксид и титанов диоксид, както и използване на защитно облекло, шапки и избягване на продължително излагане на слънце. В някои региони вече са въведени ограничения върху продажбата на слънцезащитни продукти с определени химикали - сред тях са американският щат Хаваи, както и Палау и Американските Вирджински острови.

Според специалистите обаче етикети като reef safe („безопасен за рифовете“) не са стандартизирани и често не гарантират реална екологична безопасност на продуктите, допълва Асошиейтед прес.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лими

    0 0 Отговор
    Важното е на каките ъзовете да не изгарят...

    18:42 29.04.2026

  • 2 събино вземи да отслабнеш

    0 0 Отговор
    верно ли ти плаща милен за тия глупости?

    18:49 29.04.2026