Лорън Санчес с дръзка визия на държавната вечеря в Белия дом с крал Чарлз (СНИМКА)

Появата на Лорън Санчес на официалната държавна вечеря в чест на крал Чарлз III и Камила Паркър Боулс отново предизвика вълна от реакции – и то не заради самото събитие, а заради избора ѝ на визия, пише woman.bg.

Санчес се появи в елегантна черна рокля с открити рамене и дълбоко деколте – силует, който подчертава фигурата ѝ и ясно заявява присъствие. До нея е Джеф Безос, заложил на класически бял фрак и папийонка – контраст между традиционния мъжки дрескод и по-смелия избор от нейна страна.

Цялостната визия е завършена със statement колие, високи платформи и прибрана прическа, която насочва вниманието към лицето и деколтето.

Между стил и протокол

Това не е първият път, в който Лорън Санчес провокира коментари с избора си на облекло в официална политическа среда. Още при инаугурацията на Доналд Тръмп през 2025 г. тя беше критикувана за визия, която мнозина определиха като неподходяща за подобен тип събитие.

Държавните вечери в Белия дом традиционно са събития с ясно изразен дрескод – „white tie“, който предполага сдържана елегантност и уважение към институцията.

Защо реакциите са толкова силни

Събитието не е просто социална проява, а част от четиридневното държавно посещение на британската кралска двойка в САЩ – първото за крал Чарлз III след възкачването му на трона през 2022 г.



Вечерята събира стотици влиятелни гости – от модни икони като Ралф Лорън до технологични лидери като Тим Кук.



По-рано същия ден президентът и първата дама посрещат кралската двойка с официална церемония, последвана от частен чай и обиколка на градините на Белия дом, включително обновения пчелин.

Допълнително напрежение около визитата

Посещението тази година носи и по-сериозен фон, след опита за покушение срещу президента по време на събитие във Вашингтон няколко дни по-рано. В свое изказване пред Конгреса крал Чарлз III осъжда нападението и подчертава значението на стабилността и съюзничеството в подобни моменти.



Това добавя още един слой към значението на вечерята – тя не е само протокол, а демонстрация на политическа и символична подкрепа.

Случаят с Лорън Санчес отново поставя въпроса дали публичните фигури трябва да се съобразяват по-строго с контекста на събитията, на които присъстват. От една страна стои правото на личен стил и изразяване. От друга – очакването за уважение към институцията и традицията.

