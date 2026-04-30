Лорън Санчес с дръзка визия на държавната вечеря в Белия дом с крал Чарлз (СНИМКА)

30 Април, 2026 10:40 1 034 10

Между стил и протокол

Снимка: X
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Появата на Лорън Санчес на официалната държавна вечеря в чест на крал Чарлз III и Камила Паркър Боулс отново предизвика вълна от реакции – и то не заради самото събитие, а заради избора ѝ на визия, пише woman.bg.

Санчес се появи в елегантна черна рокля с открити рамене и дълбоко деколте – силует, който подчертава фигурата ѝ и ясно заявява присъствие. До нея е Джеф Безос, заложил на класически бял фрак и папийонка – контраст между традиционния мъжки дрескод и по-смелия избор от нейна страна.

Цялостната визия е завършена със statement колие, високи платформи и прибрана прическа, която насочва вниманието към лицето и деколтето.

Това не е първият път, в който Лорън Санчес провокира коментари с избора си на облекло в официална политическа среда. Още при инаугурацията на Доналд Тръмп през 2025 г. тя беше критикувана за визия, която мнозина определиха като неподходяща за подобен тип събитие.
Държавните вечери в Белия дом традиционно са събития с ясно изразен дрескод – „white tie“, който предполага сдържана елегантност и уважение към институцията.

Защо реакциите са толкова силни

Събитието не е просто социална проява, а част от четиридневното държавно посещение на британската кралска двойка в САЩ – първото за крал Чарлз III след възкачването му на трона през 2022 г.

Вечерята събира стотици влиятелни гости – от модни икони като Ралф Лорън до технологични лидери като Тим Кук.

По-рано същия ден президентът и първата дама посрещат кралската двойка с официална церемония, последвана от частен чай и обиколка на градините на Белия дом, включително обновения пчелин.

Допълнително напрежение около визитата

Посещението тази година носи и по-сериозен фон, след опита за покушение срещу президента по време на събитие във Вашингтон няколко дни по-рано. В свое изказване пред Конгреса крал Чарлз III осъжда нападението и подчертава значението на стабилността и съюзничеството в подобни моменти.

Това добавя още един слой към значението на вечерята – тя не е само протокол, а демонстрация на политическа и символична подкрепа.

Случаят с Лорън Санчес отново поставя въпроса дали публичните фигури трябва да се съобразяват по-строго с контекста на събитията, на които присъстват. От една страна стои правото на личен стил и изразяване. От друга – очакването за уважение към институцията и традицията.

Източник: woman.bg


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Честно

    3 0 Отговор
    Казано ако ми се прииска да я натегнем, че требе да съм бая подпийнал...

    10:42 30.04.2026

  • 2 иВан Хелсинг

    7 0 Отговор
    Метлата, метлата, къде е паркирала метлата?

    10:45 30.04.2026

  • 3 Сила

    11 1 Отговор
    Продавач на колела от провинциален град в Дивия Запад и мексиканска домашна прислужница ( перачка ) .....поредното доказателство , че стил и класа не се купуват с пари ( дори с огромно количество пари !!!)

    10:45 30.04.2026

  • 4 извратен

    1 0 Отговор
    Отзаде да ли е тясна?

    10:47 30.04.2026

  • 5 Бриджит Макрон съм от Франция

    5 0 Отговор
    Този Лорън Санчес е отявлен травестит.
    Ке го разберете по-късно.

    А сега остава да се чудите дали всеки милиардер не е гeй ? не се сещам за изключения.

    10:48 30.04.2026

  • 6 хихи

    3 0 Отговор
    Чарлз в вдигнал самолета та чак обърнал масата и после Камила го е отнесла...

    10:49 30.04.2026

  • 7 ха, ха

    6 2 Отговор
    Лорън Санчес има манталитет и държание на куртизанка и това демонстрира.Рядко може да се видя някоя класна латина, по принцип те обичат разголването и показността далеч от добрия вкус и класа.

    Коментиран от #8

    10:52 30.04.2026

  • 8 ???

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ха, ха":

    Каква "латина" е тая примитивна мексиканка?! Хумор! ...

    10:59 30.04.2026

  • 9 Вие нормални ли сте?

    3 0 Отговор
    Каква визия може да има тая с отвратителните резултати от пластичните си операции?

    11:06 30.04.2026

  • 10 Искри в мрака

    0 0 Отговор
    Да не е засенчила красотата на баба Камила и на Карлито да са му засвяткали събраните зъркели?

    11:07 30.04.2026