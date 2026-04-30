Лорън Санчес с дръзка визия на държавната вечеря в Белия дом с крал Чарлз (СНИМКА)

Появата на Лорън Санчес на официалната държавна вечеря в чест на крал Чарлз III и Камила Паркър Боулс отново предизвика вълна от реакции – и то не заради самото събитие, а заради избора ѝ на визия, пише woman.bg.
Санчес се появи в елегантна черна рокля с открити рамене и дълбоко деколте – силует, който подчертава фигурата ѝ и ясно заявява присъствие. До нея е Джеф Безос, заложил на класически бял фрак и папийонка – контраст между традиционния мъжки дрескод и по-смелия избор от нейна страна.
Цялостната визия е завършена със statement колие, високи платформи и прибрана прическа, която насочва вниманието към лицето и деколтето.
Между стил и протокол
Това не е първият път, в който Лорън Санчес провокира коментари с избора си на облекло в официална политическа среда. Още при инаугурацията на Доналд Тръмп през 2025 г. тя беше критикувана за визия, която мнозина определиха като неподходяща за подобен тип събитие.
Държавните вечери в Белия дом традиционно са събития с ясно изразен дрескод – „white tie“, който предполага сдържана елегантност и уважение към институцията.
Защо реакциите са толкова силни
Събитието не е просто социална проява, а част от четиридневното държавно посещение на британската кралска двойка в САЩ – първото за крал Чарлз III след възкачването му на трона през 2022 г.
Вечерята събира стотици влиятелни гости – от модни икони като Ралф Лорън до технологични лидери като Тим Кук.
По-рано същия ден президентът и първата дама посрещат кралската двойка с официална церемония, последвана от частен чай и обиколка на градините на Белия дом, включително обновения пчелин.
Допълнително напрежение около визитата
Посещението тази година носи и по-сериозен фон, след опита за покушение срещу президента по време на събитие във Вашингтон няколко дни по-рано. В свое изказване пред Конгреса крал Чарлз III осъжда нападението и подчертава значението на стабилността и съюзничеството в подобни моменти.
Това добавя още един слой към значението на вечерята – тя не е само протокол, а демонстрация на политическа и символична подкрепа.
Случаят с Лорън Санчес отново поставя въпроса дали публичните фигури трябва да се съобразяват по-строго с контекста на събитията, на които присъстват. От една страна стои правото на личен стил и изразяване. От друга – очакването за уважение към институцията и традицията.
Източник: woman.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честно
10:42 30.04.2026
2 иВан Хелсинг
10:45 30.04.2026
3 Сила
10:45 30.04.2026
4 извратен
10:47 30.04.2026
5 Бриджит Макрон съм от Франция
Ке го разберете по-късно.
А сега остава да се чудите дали всеки милиардер не е гeй ? не се сещам за изключения.
10:48 30.04.2026
6 хихи
10:49 30.04.2026
7 ха, ха
Коментиран от #8
10:52 30.04.2026
8 ???
До коментар #7 от "ха, ха":Каква "латина" е тая примитивна мексиканка?! Хумор! ...
10:59 30.04.2026
9 Вие нормални ли сте?
11:06 30.04.2026
10 Искри в мрака
11:07 30.04.2026