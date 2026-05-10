Мадона на 67: „Не остарявам достойно, остарявам агресивно“

10 Май, 2026 13:50 867 8

През последните месеци звездата отново привлече внимание с визии, които предизвикаха сериозни спорове в социалните мрежи

Антония Симеонова

Поп иконата Мадона отново предизвика бурни реакции с провокативното си отношение към възрастта, външния вид и остаряването. На 67 години звездата отказва да следва традиционните представи за „достойно остаряване“ и вместо това избира това, което сама нарича „агресивно остаряване“.

Темата набра популярност след публикация, в която се коментира как певицата продължава да се противопоставя на възрастовите стереотипи в шоубизнеса. Според изданието Мадона не просто отказва да „изчезне“ от светлината на прожекторите, а напротив — засилва присъствието си с провокативна визия, смели сценични изяви и постоянна публична активност.

През последните месеци звездата отново привлече внимание с участията си на големи музикални събития и с визии, които предизвикаха сериозни спорове в социалните мрежи. Част от потребителите я обвиняват, че прекалява с естетичните процедури и опитите да изглежда по-млада, докато други я защитават като символ на женската независимост и отказа от обществен натиск.

„Тя не се смалява. Не се оттегля. Не се опитва да бъде невидима“, пишат коментатори в социалните мрежи по повод поведението на певицата.

Мадона от години открито говори срещу ейджизма — дискриминацията по възраст, особено спрямо жените в индустрията на развлеченията. Още през 2023 г. тя разкритикува обществото за „наказването“ на жени над 45 години, които продължават да бъдат активни, секси и амбициозни.

Според анализатори именно това е причината Мадона да остане толкова влиятелна фигура десетилетия след началото на кариерата си. Вместо да се адаптира към очакванията за възрастта, тя постоянно променя визията си, експериментира с мода и технологии и продължава да се държи като артист от новото поколение.

Певицата неведнъж е ставала обект на критики заради външния си вид и предполагаеми пластични операции. Въпреки това тя рядко отговаря директно на нападките и предпочита да използва социалните мрежи като сцена за собственото си послание.

Мадона остава една от най-успешните жени в историята на музиката с над 300 милиона продадени албума по света.

Според културни анализатори поведението ѝ днес е част от по-широка промяна в отношението към възрастта в шоубизнеса. Все повече известни жени отказват да приемат идеята, че след определена възраст трябва да се откажат от публичността, модата или сексуалността.

А Мадона, както често се случва през последните 40 години, отново е в центъра на тази промяна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Роза

    3 0 Отговор
    Хубаво,че "остарява агресивно" и е съвременна и модерна,само с една забележка-естетичните процедури и пластичните операции в много случаи вредят на здравето!Може би в далечното бъдеще ще измислят безопасно средство хората да изглеждат вечно млади,но засега няма такова!

    14:00 10.05.2026

  • 3 бушприт

    2 0 Отговор
    продължава да се държи като артистка от новото поколение.

    14:02 10.05.2026

  • 4 ристю

    3 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената и да продължава да ни радва с хубавия си глас!

    14:09 10.05.2026

  • 5 Препоръчвам ѝ

    1 0 Отговор
    да отиде на концерта на 87 годишната Лили Иванова.

    14:29 10.05.2026

  • 6 Бих и запретнал полата

    0 1 Отговор
    Да ми замирише на дърту

    14:46 10.05.2026

  • 7 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Намери ли си нов тойБой? Давай,бабо Мадоно, яхай свежи Бойове, давай пример на бабите как мож да живеем добре до стотака. Само пари да има

    14:56 10.05.2026

  • 8 за писарката на пълнежи ли става дума

    1 0 Отговор
    Тя не се смалява. Не се оттегля. Не се опитва да бъде невидима

    15:04 10.05.2026