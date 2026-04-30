Маги Томова потърси помощ заради упорит здравословен проблем

Сериозен здравословен проблем притеснява Маги Томова, която сподели тревожни подробности за състоянието си в социалните мрежи.

Тя публикува снимка от направени алергологични тестове и разкри, че от около месец изпитва силен дискомфорт при всяко излизане навън. По думите ѝ симптомите са постоянни и изключително неприятни.

„От месец насам излизането ми навън е придружено с кихане почти на всяка минута. Очите ми сълзят и сърбят, а дишането през носа е невъзможно без спрей“, написа Маги Томова.

Тя признава, че състоянието вече оказва сериозно влияние върху ежедневието ѝ и значително ограничава нормалния ѝ начин на живот.

„Всичко това започна да влияе сериозно на качеството ми на живот, защото аз съм човек, който обожава да е навън, сред природата“, споделя още тя.

След като симптомите се задълбочават, Маги Томова търси лекарска помощ. Проведените изследвания показват, че става дума за тежка алергия.

„Днес бях на алерголог и тестовете показаха, че е най-добре да живея в инкубатор“, написа тя с доза ирония, като уточнява, че подобен вариант, разбира се, е невъзможен.

В момента тя започва лечение с надеждата състоянието ѝ да се подобри и да успее да се върне към нормалния си ритъм на живот.

„Започвам терапия и се надявам скоро да си върна нормалното ежедневие“, допълва тя.

В края на публикацията си Маги Томова се обръща към своите последователи с апел за съвет и споделен опит: „Ако някой има подобен опит – ще се радвам да сподели.“