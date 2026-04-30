Маги Томова потърси помощ заради упорит здравословен проблем

30 Април, 2026 15:58 808 10

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозен здравословен проблем притеснява Маги Томова, която сподели тревожни подробности за състоянието си в социалните мрежи.

Тя публикува снимка от направени алергологични тестове и разкри, че от около месец изпитва силен дискомфорт при всяко излизане навън. По думите ѝ симптомите са постоянни и изключително неприятни.

„От месец насам излизането ми навън е придружено с кихане почти на всяка минута. Очите ми сълзят и сърбят, а дишането през носа е невъзможно без спрей“, написа Маги Томова.

Тя признава, че състоянието вече оказва сериозно влияние върху ежедневието ѝ и значително ограничава нормалния ѝ начин на живот.

„Всичко това започна да влияе сериозно на качеството ми на живот, защото аз съм човек, който обожава да е навън, сред природата“, споделя още тя.

След като симптомите се задълбочават, Маги Томова търси лекарска помощ. Проведените изследвания показват, че става дума за тежка алергия.

„Днес бях на алерголог и тестовете показаха, че е най-добре да живея в инкубатор“, написа тя с доза ирония, като уточнява, че подобен вариант, разбира се, е невъзможен.

В момента тя започва лечение с надеждата състоянието ѝ да се подобри и да успее да се върне към нормалния си ритъм на живот.

„Започвам терапия и се надявам скоро да си върна нормалното ежедневие“, допълва тя.

В края на публикацията си Маги Томова се обръща към своите последователи с апел за съвет и споделен опит: „Ако някой има подобен опит – ще се радвам да сподели.“


  • 1 Освалдо Риос

    Нищо й няма, просто се е разгонила.

    16:02 30.04.2026

  • 2 газов инжекцион

    Дано да се оправи жената!

    16:02 30.04.2026

  • 3 ИМАМ КИФЛА С БЯЛ КРЕМ

    ИЗЛЕКУВА И УМРЕЛИТЕ....

    16:04 30.04.2026

  • 4 Не са ми пример

    Знаеш ли колко много страдат от много по страшни заболявания и не са тръгнали по медиите да се оплакват...

    16:06 30.04.2026

  • 5 Сила

    Не знам коя е тази госпожа , но съдейки по външния и вид и излъчване в интерес на професионалните си задължения и работния процес е задължително да може да диша през носа свободно ....

    16:07 30.04.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    безпаричието е тежко лечима болест
    почти неличима

    16:09 30.04.2026

  • 7 ПИТАНКА

    Е, сега коя е тази госпожа и къде се е навирала та има такъв пролем
    Или търси поле за изява, защото никой не я познава

    16:10 30.04.2026

  • 8 Сталин

    Тая кvrва е пипнала сифилис

    16:10 30.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    3та година боря алергия, мога да уверя всеки, че е по-сериозно заболяване дори от инфаркт или инсулт, за които симптооматиката и лечението са ясно установени. При алергиите всичко е индивидуално и има буквално десетки хиляди възможни причини - а голяма част от тестовете и лечението дори не са покриват от касата.
    Та може да е всякаква, но и съчувствам изцяло, защото нещо такова променя живота на 180 градуса

    16:13 30.04.2026

  • 10 Иван

    Боли ме кооо у то,за тази,то 40 и кусур годишните,кво ли не ги хваща.

    16:23 30.04.2026