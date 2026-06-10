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Известен певец събрал Луиза Григорова и съпруга ѝ Мартин Макариев

Известен певец събрал Луиза Григорова и съпруга ѝ Мартин Макариев

10 Юни, 2026 12:31 518 1

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Миро бил причината актрисата да се запознае с режисьора и така да започне романсът им

Известен певец събрал Луиза Григорова и съпруга ѝ Мартин Макариев - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ние все още празнуваме нашия брак, който в петък навърши 9 години. Любовта се празнува всеки ден, всеки миг. А иначе ми е трудно да ви кажа каква е рецептата ми за сполучливата любов – може би тя включва пълно доверие и свобода.“

Това каза за „България Днес“ актрисата Луиза Григорова, която заедно със съпруга си – режисьора Мартин Макариев, посрещна годишнината от сватбата си, пише hotarena.net.

„А сватбата ни беше страхотна, винаги се усмихвам, като се сетя за нея. Беше в живописното морско селце Лозенец. Известна съм с това, че имах две куми – най-близките ми приятелки и колежки Весела Бабинова и Дария Симеонова. А и че бях булка в бяла булчинска рокля и с черни кубинки“, разказва дъщерята на модната шефка Ивет Григорова и продължава: „Иначе нашият Купидон е Миро от „Каризма“.

През далечната 2013 г. актрисата участвала в снимките на клип на певеца към песента „Скочи над мен“, а бъдещият ѝ съпруг е режисьор на клипа.

„Още щом го видях на снимачната площадка, първо изпитах огромен респект към режисьорския му талант, докато го наблюдавах как работи с камерата. А щом се заговорихме, почувствах мигновена, силна, необикновена връзка, която преобърна все едно света ми.“

Днес двамата са родители на малкия Бран, който през септември ще навърши 6 години. Още с появата на първородната рожба на Луиза, която за таткото е втори син, двамата напълно си поделят грижите по детето – от безсънните нощи, през смяната на памперсите, до днешните игри с малчугана.

„Всеки си мислеше, че сме го кръстили на Бран Старк от популярния сериал „Игра на тронове“, но истината е, че това е старо българско мъжко име, което идва от глагола „браня“ и значи „защитавам“", вещо обяснява актрисата, която рано се върна на сцената след раждането на първородния си син, защото според нея майчинството е привилегия и не налага жената да се лишава от своята кариера и професия.

„Въпреки че семейството и домът ми са най-важни за мен“, допълва Луиза Григорова.

И си пожелава от сърце за рождения си ден в неделя, когато навърши 36 г.: „Винаги и все така да бъда влюбена до Бога и обратно! Защото любовта е в основата на всичко – тя ти дава криле, тя ти дава сигурност и тя те прави щастлив!“


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    Е,и ние какво да направим по този въпрос?

    12:35 10.06.2026