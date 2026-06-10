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Над 1300 мигранти са загинали, опитвайки се да достигнат испанския бряг
  Тема: Кризата с бежанците

Над 1300 мигранти са загинали, опитвайки се да достигнат испанския бряг

10 Юни, 2026 16:10 637 10

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Папата се фокусира върху третирането на мигрантите по време на посещението си в Испания тази седмица

Над 1300 мигранти са загинали, опитвайки се да достигнат испанския бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 1300 мигранти са загинали, опитвайки се да стигнат до испанския бряг през първите пет месеца на 2026 г., сочат данните на правозащитна организация, която проследява мигрантските маршрути по море от Африка през Атлантическия океан и Западното Средиземноморие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Каминандо фронтерас” (Caminando Fronteras) днес публикува доклад преди посещението на папа Лъв XIV на Канарските острови - испански архипелаг, който стана обект на рязко увеличение на незаконната миграция през последното десетилетие.

В доклада се твърди, че 1317 души са загинали, докато се опитвали да достигнат испанския бряг, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите пет месеца на 2026 г. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда.

Папата се фокусира върху третирането на мигрантите по време на посещението си в Испания тази седмица, описвайки тежкото им положение като проблем, представляващ предизвикателство пред етичните основи на международния ред.

Правозащитните групи заявиха, че мигрантите предприемат пътуване по по-дълги и по-рискови маршрути през Атлантическия океан, за да избегнат да бъдат засечени, след като усилията за спиране на пресичанията се засилиха на места като Мавритания, която е близо до Европа.

През 2025 г. 3090 души са загинали или изчезнали, докато се опитвали да достигнат испанския бряг, според групата.

Най-краткото разстояние между Канарските острови и западноафриканското крайбрежие е приблизително 100 км.

Мигрантите освен това често се опитват да стигнат с плуване по различни маршрути от Мароко до Испания - разстояние около 20 км.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    9 0 Отговор
    Малко са! ОЩЕ!

    16:11 10.06.2026

  • 2 Трябва още

    7 0 Отговор
    Малко са

    16:12 10.06.2026

  • 3 гйфй

    2 3 Отговор
    гозпод здраве да им дава другия път ша внимават повече. искам също така да заявя като провинциалист, че подкрепям заселването на софия с мигранти добре са дошли там десетки и ститици хиляда ги каня като вещизата меркелица софия и "софианците" са с отворени обятия за вас мигранти уелкъм блак лайвс метър

    16:21 10.06.2026

  • 4 Миграцията в Европа трябва да се забрани

    8 0 Отговор
    Преди Европа да се превърне окончателно в продължение на Африка с всичките ѝ особености.

    16:22 10.06.2026

  • 5 анонимен

    9 0 Отговор
    Ами да си бяха седели в къщи. Знаели са какъв риск поемат и са го игнорирали. При медицинска интервенция подписваш информирано съгласие за рисковете. Предвид криминалната дейност на трафикантите тук декларация няма, но рисковете са известни. Не ми е жал за тях.

    16:39 10.06.2026

  • 6 Ел Кондор паса

    7 0 Отговор
    Защо не са ги спасили, нахранили, купили телефони и раздали пари на ръка. Да им осигурят млади бели девойки и т.н. Нямате си представа какво става в Европата, колкото и новини и видеа да гледате. Изключително напреднал процес на ислямизиране и окопаване на всички нива, включително и на административно и политическо ниво. Цяла западна, Южна и северна Европа е в блатото... Сега и източна Европа я гласят, за две седмици в София веднага сканирах покрити мюсли уомън

    16:41 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Папата като толкова загрижен да ги приеме всички в Ватикана и там да ги издържат !По точно кога най после ще затворят границите,и да започнат ги връщат от къде са дошли там е въпроса ?

    17:13 10.06.2026

  • 9 Еми за къде

    2 0 Отговор
    са се юрнали? Никой не ги иска тука!
    Да си седят там, от където са!

    17:22 10.06.2026

  • 10 Това вече не е Европа!

    2 0 Отговор
    За какво се самоубиха тези ненормалници? Европа беше нормален, европейски континент с нормална култура, нормални отношения и правила. От както ни налазиха тези от цял свят, вече е някакъв Вавилон, който не струва вече нищо! И комичното: "Да воюваме сега с Русия за демокрацията? За Европа?" Не, за такава Европа не си мърдам и пръста даже. Тя вече няма никаква стойност!

    17:27 10.06.2026

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