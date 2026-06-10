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Турският външен министър: „Боташ“ и „Булгаргаз“ преговарят за промяна в договора

Турският външен министър: „Боташ“ и „Булгаргаз“ преговарят за промяна в договора

10 Юни, 2026 16:16 982 20

  • хакан фидан-
  • боташ-
  • договор-
  • булгаргаз

Търси се всеобхватно споразумение за увеличаване на капацитета за пренос на газ, каза Хакан Фидан

Турският външен министър: „Боташ“ и „Булгаргаз“ преговарят за промяна в договора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Турция и България винаги са били доверени партньори в областта на енергетиката в нашия регион. Освен двустранно сътрудничество договорът между „Боташ“ и Булгаргаз“ включва инфраструктура, която ще допринесе и за енергийната сигурност на Европа.“ Това каза в интервю за БТА външният министър на Турция Хакан Фидан в коментар за възможността за преразглеждането на договора между турската енергийна компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“.

"От дълго време тази тема е обсъждана от двете компании чрез конструктивен диалог. Те са в контакт за преразглеждане, водено от принципа за постигане на взаимна изгода, защита на търговските и правните интереси на двете страни и в съответствие с актуалната ситуация. Нашата цел е, подписвайки всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, което ще включва увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между Турция и България, да развием още повече отношенията си“, каза Хакан Фидан.

Транспортната свързаност, увеличаването на капацитета на границите и възможността за разкриване на нови гранични пунктове също бяха сред темите, които бяха посочени като приоритет в двустранните отношения в контекста на изграждането на нови транспортни коридори в региона.

„Събитията през последните години много ясно показаха стратегическата важност на енергийната, транспортната и комуникационната свързаност. От гледна точка на сигурността и издръжливостта на глобалните вериги за доставка развитието на нови транспортни коридори вече не е избор, а необходимост. В този обхват Транскаспийският международен среден коридор Изток-Запад излиза на преден план като все по-сигурен и привлекателен маршрут", коментира Хакан Фидан.

"Турция приписва стратегическо значение на този коридор. Наред с това проектът за „Пътя за развитие“ (от Ирак към Турция – бел. ред.) и другите транспортни инвестиции целят търговията между Европа и Азия да стане по-бърза, сигурна и ползотворна. Турция се намира в сърцето на глобалната логистика и е ключова държава за свързаността", посочи още той.

"България е вратата, която се отваря към европейските пазари, към които водят тези транспортни коридори. Затова е важно тясното сътрудничество по улесняването на митническите дейности, увеличаването на капацитета на граничните пунктове, дигитализацията на процеса и ускоряването на процеса на пренос", каза Фидан.

"България е не само транзитна страна за този логистичен поток, преминаващ през Турция, но се откроява и като един от партньорите, които ще се възползват най-много икономически като логистичен и дистрибуторски център за тези маршрути. По време на посещението ми ще направим всички стъпки, които ще допринесат за тези проекти“, заяви турският външен министър.

Хакан Фидан определи отношенията между България и Турция като изключително успешни. Сред примерите за това той открои целта за нарастване на търговския обмен до 10 млрд. долара и съюзничеството в рамките на НАТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 3 Отговор
    Предложението за предоговаряне е изпратено още по времето на Розобузко Тиквов Водопадов.
    Измамените камилчета.

    Ганьовците и досега са можели да печелят. Като в момента възможните печалби реално се увеличават поради "кризата в Близкия изток".

    ХАХАХА!

    Коментиран от #7

    16:18 10.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Миналата година Турция е пратила молба за предоговаряне но Росен Желязков го е скрил за да натопи Радев.

    16:21 10.06.2026

  • 3 Гост

    4 4 Отговор
    Турците са далновидни, ще измислят нещо,което да е изгодно и за двете държави!

    Коментиран от #9

    16:24 10.06.2026

  • 4 гйфй

    2 3 Отговор
    незнам за какво става на въпрос не съм чел и не ме интересува, искам само да им кажа на боташите и слугите им тука у бегето, че имаме много пари за раздаване бедни сме само по статистиките но сме в клуба на богатите и сме готови да подпишем всичко каквото поискат ние сме съгласни и парите ги даваме напред само и каквото и да кажат отговорът е ДА с главни букви

    Коментиран от #17

    16:27 10.06.2026

  • 5 Мунчо Бо(га)таш ЕООД

    3 4 Отговор
    Защо, бе? Не беше ли печатница за пари тая турско-мунчова афера?

    Коментиран от #12

    16:34 10.06.2026

  • 6 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Що ще го преразглеждат? Радев каза, че това е най-хубавия договор?

    16:35 10.06.2026

  • 7 Чиче,

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Харесват ми коментарите ти, за това теб ще питам. Питах ги тези пред блока дето по цял ден карти лупат, ама те само се подхилкват...
    Та !. Навремето е имало москвич, имало е и пежо, имало е веф, имало е и телефункен. Имало е перла 04 имало е и уърлпул и т.н.
    Никой не ще да ми отговори кои са били по-добрите. Ти си винаги обективен в коментарите, за това надявам се ти да ми кажеш. Предварително благодаря !

    16:36 10.06.2026

  • 8 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 2 Отговор
    Колко милиона сме платии или ша платим на БОТАШ.

    Коментиран от #11

    16:43 10.06.2026

  • 9 С нашите бунаци всеки чужд е далновиден

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Гост
    24ОТГОВОР
    Турците са далновидни, ще измислят нещо,което да е изгодно и за двете държави!
    -;-
    Не знам как се става министър, ама с нашите бунаци от всякакви партии ЕООД-та е пълна скръб.

    16:47 10.06.2026

  • 10 А така

    3 2 Отговор
    По силата на 13-годишния договор с турската държавна компания „Боташ“, подписан в началото на 2023 г., България заплаща фиксирана такса за резервиран капацитет и пренос в размер на 530,000 (около 1.05 млн. лева) на ден.

    Дупе да ни е яко.

    Коментиран от #14

    16:47 10.06.2026

  • 11 Политически назначени магарета

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    А оборудвнето по АЕЦ.Белене, каква става??????
    Та ка си стои и надали някога ще бъде монтирано в Белене, а и надали ще успеем да го продадем навън!
    Не знам кой и как прави политиката, ама с нашите посткомунисти съм уверен че и най-тъпото магаре, стига да е политическо и ще направи магариите!

    Коментиран от #13

    16:50 10.06.2026

  • 12 многообещаващи "политици"

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчо Бо(га)таш ЕООД":

    Мунчо Бо(га)таш ЕООД
    23ОТГОВОР
    Защо, бе? Не беше ли печатница за пари тая турско-мунчова афера?
    -;-
    Тия политици са способни така да те омаят, че да се чудиш откъде ти е дошло

    16:52 10.06.2026

  • 13 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Политически назначени магарета":

    Р. Овч да каже за оборудването за БЕЛЕНЕ.

    16:55 10.06.2026

  • 14 Може да се размандваме до 2036година

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "А така":

    А така
    01ОТГОВОР
    По силата на 13-годишния договор с турската държавна компания „Боташ“
    ...
    -;-
    Значи преговорите може ада се разтакават до 2036 година

    Коментиран от #16

    16:55 10.06.2026

  • 15 ироней

    0 1 Отговор
    Що преговарят за промяна на договора, когато същия Росен Христов (радевото протеже) твърдеше, че може да го направи печеливш за страната по досегашния текст: Да купува газ от Боташ и да го продава и да се похвали!

    16:55 10.06.2026

  • 16 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Може да се размандваме до 2036година":

    Преговорите могат да се разтакават
    Но ПЛАЩНИЯТА си вървят
    Има подписан ДОГОВОР.

    Коментиран от #18

    16:57 10.06.2026

  • 17 Гост0

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "гйфй":

    Ами критикувай и за украйна, за там нещо мълчиш?

    17:45 10.06.2026

  • 18 Да РАЗМИНАВАХА СЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така де":

    ЗАЩОТО ТУУЛУП ЕДИН ШИШКАВ ДРУГ И ЖЕЛЯЗКО ФОНТАНА СЕ ПОСТАРХА ПРЕЗ ПОТОКА КОЙТО ПРОДАДОХА НА ТУРКЕШ ДА НЕ МИНАВА ГАЗ ПРОВОКИРАХА ""БОТАШ"". СЕГА ЩЕ СИ ДОЙДЕ ВСИЧКО МА МЯСТО.

    17:46 10.06.2026

  • 19 Тити

    0 0 Отговор
    Да не са луди турците даразвалят договора намерили са балъци да им снасят пари всеки ден.

    17:50 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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