Турският външен министър: „Боташ“ и „Булгаргаз“ преговарят за промяна в договора

„Турция и България винаги са били доверени партньори в областта на енергетиката в нашия регион. Освен двустранно сътрудничество договорът между „Боташ“ и Булгаргаз“ включва инфраструктура, която ще допринесе и за енергийната сигурност на Европа.“ Това каза в интервю за БТА външният министър на Турция Хакан Фидан в коментар за възможността за преразглеждането на договора между турската енергийна компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“.
"От дълго време тази тема е обсъждана от двете компании чрез конструктивен диалог. Те са в контакт за преразглеждане, водено от принципа за постигане на взаимна изгода, защита на търговските и правните интереси на двете страни и в съответствие с актуалната ситуация. Нашата цел е, подписвайки всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, което ще включва увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между Турция и България, да развием още повече отношенията си“, каза Хакан Фидан.
Транспортната свързаност, увеличаването на капацитета на границите и възможността за разкриване на нови гранични пунктове също бяха сред темите, които бяха посочени като приоритет в двустранните отношения в контекста на изграждането на нови транспортни коридори в региона.
„Събитията през последните години много ясно показаха стратегическата важност на енергийната, транспортната и комуникационната свързаност. От гледна точка на сигурността и издръжливостта на глобалните вериги за доставка развитието на нови транспортни коридори вече не е избор, а необходимост. В този обхват Транскаспийският международен среден коридор Изток-Запад излиза на преден план като все по-сигурен и привлекателен маршрут", коментира Хакан Фидан.
"Турция приписва стратегическо значение на този коридор. Наред с това проектът за „Пътя за развитие“ (от Ирак към Турция – бел. ред.) и другите транспортни инвестиции целят търговията между Европа и Азия да стане по-бърза, сигурна и ползотворна. Турция се намира в сърцето на глобалната логистика и е ключова държава за свързаността", посочи още той.
"България е вратата, която се отваря към европейските пазари, към които водят тези транспортни коридори. Затова е важно тясното сътрудничество по улесняването на митническите дейности, увеличаването на капацитета на граничните пунктове, дигитализацията на процеса и ускоряването на процеса на пренос", каза Фидан.
"България е не само транзитна страна за този логистичен поток, преминаващ през Турция, но се откроява и като един от партньорите, които ще се възползват най-много икономически като логистичен и дистрибуторски център за тези маршрути. По време на посещението ми ще направим всички стъпки, които ще допринесат за тези проекти“, заяви турският външен министър.
Хакан Фидан определи отношенията между България и Турция като изключително успешни. Сред примерите за това той открои целта за нарастване на търговския обмен до 10 млрд. долара и съюзничеството в рамките на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Измамените камилчета.
Ганьовците и досега са можели да печелят. Като в момента възможните печалби реално се увеличават поради "кризата в Близкия изток".
ХАХАХА!
Коментиран от #7
16:18 10.06.2026
2 Последния Софиянец
16:21 10.06.2026
3 Гост
Коментиран от #9
16:24 10.06.2026
4 гйфй
Коментиран от #17
16:27 10.06.2026
5 Мунчо Бо(га)таш ЕООД
Коментиран от #12
16:34 10.06.2026
6 Хахахаха
16:35 10.06.2026
7 Чиче,
До коментар #1 от "хаха":Харесват ми коментарите ти, за това теб ще питам. Питах ги тези пред блока дето по цял ден карти лупат, ама те само се подхилкват...
Та !. Навремето е имало москвич, имало е и пежо, имало е веф, имало е и телефункен. Имало е перла 04 имало е и уърлпул и т.н.
Никой не ще да ми отговори кои са били по-добрите. Ти си винаги обективен в коментарите, за това надявам се ти да ми кажеш. Предварително благодаря !
16:36 10.06.2026
8 КОЙ ДА ЗНАЙ
Коментиран от #11
16:43 10.06.2026
9 С нашите бунаци всеки чужд е далновиден
До коментар #3 от "Гост":Гост
24ОТГОВОР
Турците са далновидни, ще измислят нещо,което да е изгодно и за двете държави!
-;-
Не знам как се става министър, ама с нашите бунаци от всякакви партии ЕООД-та е пълна скръб.
16:47 10.06.2026
10 А така
Дупе да ни е яко.
Коментиран от #14
16:47 10.06.2026
11 Политически назначени магарета
До коментар #8 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":А оборудвнето по АЕЦ.Белене, каква става??????
Та ка си стои и надали някога ще бъде монтирано в Белене, а и надали ще успеем да го продадем навън!
Не знам кой и как прави политиката, ама с нашите посткомунисти съм уверен че и най-тъпото магаре, стига да е политическо и ще направи магариите!
Коментиран от #13
16:50 10.06.2026
12 многообещаващи "политици"
До коментар #5 от "Мунчо Бо(га)таш ЕООД":Мунчо Бо(га)таш ЕООД
23ОТГОВОР
Защо, бе? Не беше ли печатница за пари тая турско-мунчова афера?
-;-
Тия политици са способни така да те омаят, че да се чудиш откъде ти е дошло
16:52 10.06.2026
13 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #11 от "Политически назначени магарета":Р. Овч да каже за оборудването за БЕЛЕНЕ.
16:55 10.06.2026
14 Може да се размандваме до 2036година
До коментар #10 от "А така":А така
01ОТГОВОР
По силата на 13-годишния договор с турската държавна компания „Боташ“
...
-;-
Значи преговорите може ада се разтакават до 2036 година
Коментиран от #16
16:55 10.06.2026
15 ироней
16:55 10.06.2026
16 Така де
До коментар #14 от "Може да се размандваме до 2036година":Преговорите могат да се разтакават
Но ПЛАЩНИЯТА си вървят
Има подписан ДОГОВОР.
Коментиран от #18
16:57 10.06.2026
17 Гост0
До коментар #4 от "гйфй":Ами критикувай и за украйна, за там нещо мълчиш?
17:45 10.06.2026
18 Да РАЗМИНАВАХА СЕ
До коментар #16 от "Така де":ЗАЩОТО ТУУЛУП ЕДИН ШИШКАВ ДРУГ И ЖЕЛЯЗКО ФОНТАНА СЕ ПОСТАРХА ПРЕЗ ПОТОКА КОЙТО ПРОДАДОХА НА ТУРКЕШ ДА НЕ МИНАВА ГАЗ ПРОВОКИРАХА ""БОТАШ"". СЕГА ЩЕ СИ ДОЙДЕ ВСИЧКО МА МЯСТО.
17:46 10.06.2026
19 Тити
17:50 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.