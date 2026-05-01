Най-голямото викингско съкровище досега бе открито в Норвегия (ВИДЕО)

1 Май, 2026 16:44 822 2

Съкровището наброява близо 3000 сребърни монети

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Значително археологическо откритие в Норвегия насочва вниманието на изследователите към икономическите и търговски процеси в късния период на Епохата на викингите. Близо 3000 сребърни монети бяха открити в земеделски район в близост до град Рена, като находката се определя като най-голямата по рода си в историята на страната.

Разкопките започват след първоначално откритие от любители с металотърсачи, които в началото на април попадат на 19 сребърни монети. Последвалите систематични проучвания разкриват значително по-голям депозит, като археолозите продължават да работят по изясняване на пълния обхват, стратиграфията и контекста на находката.

Според Свейн Гълбек от Музей на културната история в Осло, предварителният анализ показва, че по-голямата част от монетите са с произход от Англия и германските земи, като са идентифицирани също датски и норвежки емисии. Датирането им обхваща период приблизително между 1040 и 1080 г. – време, съвпадащо с края на викингската епоха и началото на по-устойчиви държавни структури в Северна Европа.

Подобни съкровищни находки са от ключово значение за разбирането на икономическите механизми на периода. Среброто играе централна роля като средство за разплащане, а широкият географски произход на монетите свидетелства за интензивни търговски контакти между Скандинавия и останалата част от Европа. Данните подкрепят съществуващи хипотези за активни обменни мрежи, включващи Англия, Свещената Римска империя и северните кралства.

Археолозите подчертават, че подобни находки често са свързани с периоди на несигурност, когато ценности са били заравяни с цел съхранение. Възможно е съкровището да е било укрито в контекста на политическите трансформации в региона през XI век, включително укрепването на кралската власт и промените в социално-икономическата структура.

Настоящите изследвания ще включват нумизматичен анализ, металографски изследвания и сравнение с други находки от Северна Европа. Очаква се резултатите да допринесат за по-прецизно датиране на търговските потоци и за изясняване на ролята на Скандинавия в средновековната икономическа система.

Откритието се вписва в по-широк контекст на засилен интерес към археологическото наследство на викингите, като през последните години редица находки в Норвегия, Дания и Швеция предоставят нови данни за мащаба и сложността на техните търговски и културни взаимодействия.


  • 1 събке що не преведе кво казват в клипа

    1 0 Отговор
    женицата че двама баламурници с металотърсачи са открили монетите и са ги повикали архелозите

    тукашните иманяри натам да търсят

    16:54 01.05.2026

  • 2 Фарфуй

    1 0 Отговор
    Пиратите били обменни мрежи?

    17:01 01.05.2026