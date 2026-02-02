Името на норвежката престолонаследничка се среща над хиляда пъти в документи по случая "Епстийн"

Името на престолонаследничката на Норвегия - кронпринцеса Мете-Марит, се споменава повече от 1000 пъти в документи, свързани със случая на американския финансист Джефри Епстийн, съобщи вестник VG, позовавайки се на материалите.

Според вестника, нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари, съдържат подробности за връзката между кронпринцесата и финансиста. По-конкретно, в изтеклите имейли Мете-Марит и Епстийн обсъждат срещи и си разменят празнични поздрави. Кронпринцесата по-рано обясни, че се е срещала с финансиста няколко пъти между 2011 и 2013 г., съобщава VG.

Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епстийн включваше множество настоящи и пенсионирани служители не само от САЩ, но и от много други страни (включително бивши държавни глави), видни бизнес лидери и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия през август 2019 г. Сред познатите на Епстийн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият министър-председател на САЩ Доналд Тръмп.