Името на норвежката престолонаследничка се среща над хиляда пъти в документи по случая "Епстийн"

2 Февруари, 2026 06:16, обновена 2 Февруари, 2026 06:23 1 800 11

Кронпринцеса Мете-Марит признава ,че се е срещала с финансиста няколко пъти между 2011 и 2013 г.

Името на норвежката престолонаследничка се среща над хиляда пъти в документи по случая "Епстийн" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Името на престолонаследничката на Норвегия - кронпринцеса Мете-Марит, се споменава повече от 1000 пъти в документи, свързани със случая на американския финансист Джефри Епстийн, съобщи вестник VG, позовавайки се на материалите.

Според вестника, нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари, съдържат подробности за връзката между кронпринцесата и финансиста. По-конкретно, в изтеклите имейли Мете-Марит и Епстийн обсъждат срещи и си разменят празнични поздрави. Кронпринцесата по-рано обясни, че се е срещала с финансиста няколко пъти между 2011 и 2013 г., съобщава VG.

Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епстийн включваше множество настоящи и пенсионирани служители не само от САЩ, но и от много други страни (включително бивши държавни глави), видни бизнес лидери и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия през август 2019 г. Сред познатите на Епстийн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият министър-председател на САЩ Доналд Тръмп.


САЩ
  • 1 Минаващ

    27 0 Отговор
    "Сред познатите на Епстийн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият министър-председател на САЩ Доналд Тръмп."
    Доналд Тръмп е президент! Оправете си статията.

    06:32 02.02.2026

  • 2 Българин..

    20 0 Отговор
    Е ми ще се среща с Епстайн нали е била по млада тогава и като всички евреи обича групови оргиии!

    06:32 02.02.2026

  • 3 хехе

    18 0 Отговор
    в ролята се на каква се е срещала като консуматив или консуматор?

    06:37 02.02.2026

  • 4 9689

    11 0 Отговор
    Намесиха и Мете-Марит.Тазисутрин лекето водещо сутрешния блок на Нова телевизия намеси и Путин но забрави да каже,че липсват документи.И тук истината,че Тръмп е най близкия участник в тази престъпна група за проституция.А

    06:49 02.02.2026

  • 5 Наркозависима

    16 0 Отговор
    и на социални помощи , самотна майка с бръсната глава - така норвежкия принц се запознава с нея в.....бар . И казва на Краля - "тя и някоя друга , ще се откажа от престола заради нея " . И вече принцеса , често посещава Епщайн и живее в неговата къща . А синът ѝ , наркоман и подсъдим за куп деяния.....

    06:52 02.02.2026

  • 6 Буха ха

    9 0 Отговор
    Две неща стават безпощадно ясни, фалшивият морал на така наречените елити, както и един от начините да бъдат държани на къса каишка от една малка, но много агресивна и нагла държава.

    07:00 02.02.2026

  • 7 Пешо от панелката

    4 0 Отговор
    министър-председател на САЩ????
    Без коментар, честит празник!

    07:10 02.02.2026

  • 8 Шелепин

    1 0 Отговор
    В ролята на съветски агент се среща. Ходили са за инструктаж на острова. Секс-скандалите са за маскировка.

    07:15 02.02.2026

  • 9 Пловдив

    2 0 Отговор
    Трагедия.Министър прецедател?

    07:29 02.02.2026

  • 10 НАЙ-СТРАННОТО Е

    0 0 Отговор
    Че някой е въобще е прочел това писание и е видял тази глупост "министър-председател на САЩ Доналд Тръмп"

    Коментиран от #11

    07:46 02.02.2026

  • 11 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "НАЙ-СТРАННОТО Е":

    Извинявам се, бързах да довърша статията и да празнуваме, че Камерунеца е дошъл с един негов сънародник

    07:52 02.02.2026