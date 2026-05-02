Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Крадецът на Ваня Близалката получи 2 г. затвор, трябва да ѝ плати 1600 евро

2 Май, 2026 09:47 1 065 15

  • ваня великова-
  • крадец-
  • обир-
  • ваня близалката-
  • присъда

26-годишният обирджия обидил певицата в съдебна зала

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две години лишаване от свобода при строг режим получи обирджията на фолк певицата Ваня Великова, по-известна като Близалката, похвали се самата тя.

След почти година и пет заседания съдът в Трявна се произнесе за 26-годишния Бойко А. от Севлиево, който миналото лято разби джипа на блондинката и ѝ задигна 3000 лв., предава Телеграф.

Затова Близалката ще получи 1600 евро обезщетение заедно със законната лихва от датата на деянието. Самата тя е била шокирана, че в съдебната зала младежът е признал не само нейния случай, а и други престъпления - около 30 кражби, които били четени цели 5 минути. Пухкавата изпълнителка не пропуснала да си направи селфи в съдебната зала след прочитането на присъдата, с което си навлякла гнева на съдията, който ѝ напомнил къде е и че поведението ѝ било „непристойно“ предвид сериозността на ситуацията.

Преди да излезе от залата, Ваня пожелала на крадеца „приятен престой в Ловеч“, а той я обидил пред съдия, адвокат и прокурор.

Сега тя чака 14-дневния срок за обжалване и се готви да пусне изпълнително дело за запор на имущество.

Близо три месеца Ваня Великова е дебнала мистериозния крадец, който тормозел жителите на т.нар. „Квартал на богатите“ в Габрово.

„Всяка нощ, около 3 сутринта, когато залаеше някое куче, заставах на прозореца и наблюдавах“, разказа тогава пред „Телеграф“ тя.

Една сутрин се събудила и заварила джипа си със счупено стъкло и разбита врата. В автомобила били оставени портмонето ѝ с 3000 лв., предназначени за предстоящо пътуване до Турция, както и лични документи.

„Оставил беше само документите ми и ластиците от пачките. Всичко друго липсваше“, споделя изпълнителката на „Барби“. Първоначално заподозряла бившия си любовник Хюсеин, но след като разбрала от съседи, че и техни коли са били обрани, подозрението ѝ се насочило другаде. С комшиите организирали нощни хайки, за да го хванат и крайна сметка крадецът бил изправен пред Темида.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 После

    9 1 Отговор
    Мъжете им кри ви! Е как някой да иска да те та ко ва, като си се направила на чу че ло?

    09:52 02.05.2026

  • 3 ХиХи

    5 0 Отговор
    Щела да е доволна да я обезщети в близалки

    10:02 02.05.2026

  • 4 по-известна като Близалката

    7 1 Отговор
    явно не е бил доволен от услугите и
    и решил да компенсира с кражба

    10:03 02.05.2026

  • 5 кака мифла

    8 0 Отговор
    когато залаеше някое куче, заставах на прозореца и наблюдавах
    за следващия мераклия за безплатни близалки

    10:06 02.05.2026

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Дайте й униформа и оръжие. Явно е способна.

    10:06 02.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айде бе

    8 0 Отговор
    Кой нормален човек ще остави 3000 лева и документите си в колата през вечерта преди да пътува? Аз поне не познавам такъв.

    Коментиран от #11

    10:16 02.05.2026

  • 9 Туй

    4 0 Отговор
    Нящо на снимката оставило 3000 лв в автомобила ,а защо не си е оставила и кредитната карта с пина на видно място

    10:17 02.05.2026

  • 10 Римлянин

    3 0 Отговор
    Истории под шипковия храст

    10:19 02.05.2026

  • 11 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Айде бе":

    Да ти прилича на човек

    Коментиран от #13

    10:20 02.05.2026

  • 12 Голям виц за близалката

    3 0 Отговор
    Историйката звучи смешно и дори нелепо. Бла бла бла чакала крадеца нощем, бла бла бла и хоп крадеца хванат. Да не сме в трети клас за свободни съчинения и басни?

    Коментиран от #14

    10:21 02.05.2026

  • 13 Щъркел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    Хюсеин я джасъл ,джасъл като умопомрачен и я изоставил други са я доджасат .

    10:38 02.05.2026

  • 14 Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голям виц за близалката":

    Аз и вярвам

    10:39 02.05.2026

  • 15 разби джипа на блондинката

    1 0 Отговор
    миче недовиждаш ли
    та викаш на перхидрираната мургавелка
    блондинката

    10:52 02.05.2026