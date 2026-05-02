Крадецът на Ваня Близалката получи 2 г. затвор, трябва да ѝ плати 1600 евро

Две години лишаване от свобода при строг режим получи обирджията на фолк певицата Ваня Великова, по-известна като Близалката, похвали се самата тя.
След почти година и пет заседания съдът в Трявна се произнесе за 26-годишния Бойко А. от Севлиево, който миналото лято разби джипа на блондинката и ѝ задигна 3000 лв., предава Телеграф.
Затова Близалката ще получи 1600 евро обезщетение заедно със законната лихва от датата на деянието. Самата тя е била шокирана, че в съдебната зала младежът е признал не само нейния случай, а и други престъпления - около 30 кражби, които били четени цели 5 минути. Пухкавата изпълнителка не пропуснала да си направи селфи в съдебната зала след прочитането на присъдата, с което си навлякла гнева на съдията, който ѝ напомнил къде е и че поведението ѝ било „непристойно“ предвид сериозността на ситуацията.
Преди да излезе от залата, Ваня пожелала на крадеца „приятен престой в Ловеч“, а той я обидил пред съдия, адвокат и прокурор.
Сега тя чака 14-дневния срок за обжалване и се готви да пусне изпълнително дело за запор на имущество.
Близо три месеца Ваня Великова е дебнала мистериозния крадец, който тормозел жителите на т.нар. „Квартал на богатите“ в Габрово.
„Всяка нощ, около 3 сутринта, когато залаеше някое куче, заставах на прозореца и наблюдавах“, разказа тогава пред „Телеграф“ тя.
Една сутрин се събудила и заварила джипа си със счупено стъкло и разбита врата. В автомобила били оставени портмонето ѝ с 3000 лв., предназначени за предстоящо пътуване до Турция, както и лични документи.
„Оставил беше само документите ми и ластиците от пачките. Всичко друго липсваше“, споделя изпълнителката на „Барби“. Първоначално заподозряла бившия си любовник Хюсеин, но след като разбрала от съседи, че и техни коли са били обрани, подозрението ѝ се насочило другаде. С комшиите организирали нощни хайки, за да го хванат и крайна сметка крадецът бил изправен пред Темида.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 После
09:52 02.05.2026
3 ХиХи
10:02 02.05.2026
4 по-известна като Близалката
и решил да компенсира с кражба
10:03 02.05.2026
5 кака мифла
за следващия мераклия за безплатни близалки
10:06 02.05.2026
6 Гост
10:06 02.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Айде бе
Коментиран от #11
10:16 02.05.2026
9 Туй
10:17 02.05.2026
10 Римлянин
10:19 02.05.2026
11 Това
До коментар #8 от "Айде бе":Да ти прилича на човек
Коментиран от #13
10:20 02.05.2026
12 Голям виц за близалката
Коментиран от #14
10:21 02.05.2026
13 Щъркел
До коментар #11 от "Това":Хюсеин я джасъл ,джасъл като умопомрачен и я изоставил други са я доджасат .
10:38 02.05.2026
14 Балък
До коментар #12 от "Голям виц за близалката":Аз и вярвам
10:39 02.05.2026
15 разби джипа на блондинката
та викаш на перхидрираната мургавелка
блондинката
10:52 02.05.2026