28 април 1988 г.: Стюардеса "отлита" през дупка в тавана на самолет над Хаваите

На 28 април 1988 г. се случва един от най-забележителните инциденти в историята на авиацията — Полет 243 на „Алоха Еърлайнс“.

По време на полет от Хило към Хонолулу, на височина около 7 300 метра (24 000 фута), голяма част от горния фюзелаж на самолета Boeing 737-200 се откъсва в резултат на експлозивна декомпресия.

От 95 души на борда има една жертва — стюардесата Кларабел Лансинг, която е изхвърлена от самолета в момента на декомпресията и стояла на петия ред, докато обслужва пътниците. Около 65 пътници и екипаж са ранени, като 8 от тях са със сериозни наранявания.

Въпреки огромните щети и липсата на голяма част от тавана в предната част на кабината, пилотите Робърт Шорнщаймър и Маделин Томпкинс успяват да извършат безопасно аварийно кацане на летище Кахулуи на остров Мауи.

Според официалното разследване на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB), основните причини са "умора" на метала и пропуски в поддръжката.

Самолетът е бил на 19 години и е извършил над 89 хиляди кратки полети (цикли на излитане и кацане), което е довело до корозия и пукнатини в конструкцията.

Програмата за техническо обслужване на авиокомпанията не е успяла да открие навреме натрупаните повреди по фюзелажа.

След инцидента пътничка споделя, че при качването е забелязала пукнатина във фюзелажа, но не е казала нищо на екипажа, мислейки, че те знаят.

Този случай води до радикални промени в авиационната безопасност, като се въвеждат много по-строги изисквания за инспекция на „стареещи“ самолети.