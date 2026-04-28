28 април 1988 г.: Стюардеса "отлита" през дупка в тавана на самолет над Хаваите

28 Април, 2026 10:42 1 678 1

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 28 април 1988 г. се случва един от най-забележителните инциденти в историята на авиацията — Полет 243 на „Алоха Еърлайнс“.

По време на полет от Хило към Хонолулу, на височина около 7 300 метра (24 000 фута), голяма част от горния фюзелаж на самолета Boeing 737-200 се откъсва в резултат на експлозивна декомпресия.

От 95 души на борда има една жертва — стюардесата Кларабел Лансинг, която е изхвърлена от самолета в момента на декомпресията и стояла на петия ред, докато обслужва пътниците. Около 65 пътници и екипаж са ранени, като 8 от тях са със сериозни наранявания.

Въпреки огромните щети и липсата на голяма част от тавана в предната част на кабината, пилотите Робърт Шорнщаймър и Маделин Томпкинс успяват да извършат безопасно аварийно кацане на летище Кахулуи на остров Мауи.

Според официалното разследване на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB), основните причини са "умора" на метала и пропуски в поддръжката.

Самолетът е бил на 19 години и е извършил над 89 хиляди кратки полети (цикли на излитане и кацане), което е довело до корозия и пукнатини в конструкцията.

Програмата за техническо обслужване на авиокомпанията не е успяла да открие навреме натрупаните повреди по фюзелажа.

След инцидента пътничка споделя, че при качването е забелязала пукнатина във фюзелажа, но не е казала нищо на екипажа, мислейки, че те знаят.

Този случай води до радикални промени в авиационната безопасност, като се въвеждат много по-строги изисквания за инспекция на „стареещи“ самолети.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 българина

    2 0 Отговор
    в името на дивидента на уолстриит, капитализма винаги взима жертви, нищо по различно от комунизма, в вдиния случай, някой забогатява брутално

    11:58 28.04.2026