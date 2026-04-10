Пи Диди излезе с нелепи извинения за секс партитата си, за да го пуснат по-рано от затвора

Адвокатите на рапъра Шон Комбс, известен като Диди, поискаха незабавното му освобождаване от затвора, като заявиха пред апелативен съд в Ню Йорк, че видеозаписи от т.нар. „freak-off“ партита не представляват доказателство за сексуални престъпления, а „любителска порнография“, защитена от Конституцията на САЩ.

По време на изслушването защитата, водена от адвокатите Александра Шапиро и Никол Уестморланд, оспори както присъдата, така и начина, по който е проведен федералният процес срещу музикалния продуцент през 2025 г. Те настояха, че Комбс е осъден неправомерно по т.нар. Mann Act – федерален закон, забраняващ транспортирането на лица между щати с цел сексуална експлоатация.

„„Freak-off“ партитата и нощувките в хотели представляваха силно хореографирани сексуални изпълнения с костюми, ролеви игри и сценично осветление, които са били заснемани, за да могат Комбс и неговите партньорки да гледат тази любителска порнография по-късно“, заявиха адвокатите му пред съда. „Създаването и гледането на подобно съдържание е защитено от Първата поправка и не може да бъде предмет на наказателно преследване.“

Защитата допълни, че съдията по делото Арун Субраманиан е допуснал процесуално нарушение, като е взел предвид обвинения, по които Комбс впоследствие е бил оправдан. „Изяснихме пределно ясно, че съдът не бива да отчита деяния, по които има оправдателна присъда“, заяви Шапиро.

Адвокатите определиха наложеното наказание от 50 месеца лишаване от свобода като „най-тежкото в подобни случаи по този закон“ и настояха за пълно оправдаване и незабавно освобождаване или поне за намаляване на присъдата.

От своя страна прокуратурата категорично отхвърли тези аргументи. Помощник-федералният прокурор Кристи Славик заяви, че твърдението за „любителска порнография“ е неоснователно, тъй като случаят се различава съществено от дейността на легални продуценти в индустрията за възрастни. „Той е наемал и транспортирал лица, предоставящи сексуални услуги, за да участват в сексуални действия с негови партньорки за лично удовлетворение, като в някои случаи е участвал пряко“, посочи обвинението.

Прокуратурата защити и действията на съдия Субраманиан, като подчерта, че той правилно е взел предвид обстоятелствата около извършването на престъпленията при определяне на присъдата.

По време на заседанието съставът от трима апелативни съдии не даде ясен знак, че приема аргументите на която и да е от страните, като един от тях дори заяви, че е „объркан“ от изложението на защитата. Към момента няма обявен срок за произнасяне на решението.

Шон Комбс беше осъден през юли 2025 г. по две обвинения за транспортиране с цел проституция, след ареста му през септември 2024 г. по по-тежки обвинения, включително за участие в престъпна схема и трафик на хора. По тези по-сериозни обвинения той беше оправдан.

Присъдата беше постановена през октомври 2025 г., когато съдията подчерта, че наказанието означава „реален престой в затвора, далеч от семейството, приятелите и общността“, но добави, че Диди „ще има живот и след това“.

Музикалният продуцент изтърпява наказанието си във федерален затвор с по-ниска степен на сигурност във Форт Дикс, щата Ню Джърси, след като първоначално беше задържан в Бруклин.

Според последните данни, срокът за освобождаването му е променян неколкократно – първоначално насрочен за май 2028 г., впоследствие удължен до юни същата година заради нарушения на затворническия режим, а след това съкратен до 25 април 2028 г. след включването му в програма за лечение на зависимости.

„Г-н Комбс участва активно в програмата за рехабилитация и подхожда сериозно към процеса от самото начало“, заяви негов представител, като подчерта, че той е „фокусиран върху личностното развитие и положителната промяна“.