Моника Валериева обясни раздялата с Меди с токсичност

През последните месеци Моника Валериева е все по-честна с последователите си в Instagram, където редовно им дава възможност да ѝ задават въпроси по различни теми – от личния живот до ежедневието и плановете ѝ. Тя от своя страна им споделя доста от ежедневието си, от личните си борби и личния си живот.

По време на една от последните сесии с въпроси и отговори красавицата направи откровено признание за връзката си с Меди.

Една от нейните фенки директно я попита защо двамата са се разделили. Вместо да избегне темата, Моника реши да отговори напълно искрено и разкри, че краят на отношенията им е бил очакван, макар тогава самата тя да не го е осъзнавала.

„Това беше очаквана раздяла, която тогава не осъзнавах. Коренно различни сме и живеехме в токсична среда, която изтощи и двама ни“, сподели Валериева пред последователите си.

По думите ѝ официалният повод за раздялата бил свързан със слухове, че тя му е изневерила, но според нея това не е било истинската причина за края на връзката им.

„Реално беше измислена причина – нещо, което не се беше случило, че съм му изневерявала, но истината беше, че беше повод“, допълни тя.

Моника признава още, че двамата с Меди са били твърде различни като характери и начин на живот, което постепенно е довело до напрежение помежду им. Тя е категорична, че нито тя е успяла да се впише в неговата среда, нито той – в нейния свят.

„Бяхме недоволни един от друг“, добавя откровено за различията плеймейтката.