Кокаиновият крал Евелин Банев-Брендо не можа да гласува на парламентарните избори вчера. Причината не е свързана с липса на желание на наркобоса да пусне бюлетина, а със законовата забрана лишените от свобода да дадат своя вот, пише bgdnes.bg.

Конституцията ограничава избирателните права на лицата, които са поставени под запрещение и са в затвора с влязла в сила присъда.

Брендо е в Централния софийски затвор. Той излежава наказание от 10 г. и половина, след като обедини три от присъдите си. Те включваха 20 г. от Италия и 10 г. и половина от Румъния за наркотрафик, както и 6 г. за престъпна група за пране на пари от дрога.

Наскоро той се опита да излезе предсрочно, но съдът изчисли, че е дублирана близо 1 г. от престоя му зад решетките. Така по сметките излиза, че вместо над 5 г. той е изтърпял малко над 4 г. В това време влиза предварителното му задържане, висенето под домашен арест, както и излежаното в италианска килия. По закон осъденият трябва да е изтърпял повече от половината от наказанието си, за да може да кандидатства за свобода. Затова на Брендо ще му се наложи да постои още известно време в затвора. Дните си там изкарва като чистач във фитнеса. Така успява да намали от престоя си.

Своя вот не можа да даде и друг крими герой - джигитът Георги Семерджиев. Той беше осъден на 20 г. затвор за зверската катастрофа на столичния бул. "Черни връх", при която уби две момичета. Инцидентът беше причинен след употреба на наркотици, като Семерджиев е карал с бясна скорост без книжка и с фалшиви регистрационни табели.

Окончателната му присъда беше произнесена през май м.г. През август стана ясно, че той е преместен от софийския затвор в този Бобов дол. Причината е в серия нарушения и внасяне на забранени предмети зад решетките. Властите обясниха, че преместването е наказателна мярка и не е за постоянно.

Иначе в неделния ден бюлетина имаха право да пуснат 1224 лица, които се намират в арестите и затворите. Това са тези, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на изборите и могат да упражнят правото си на глас. В затворите техният брой е 650, а в арестите - 574, съобщиха от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).

Избирателните секции в затворите и арестите бяха общо 25. В София се гласуваше в затвора и в арестните помещения на бул. "Г. М. Димитров" и на ул. "Майор Векилски". По две секции - в ареста и в затвора, имаше в Стара Загора, Варна, Пловдив.

За пръв път секция беше открита и в Самораново, където отскоро функционира нов арест. Според Изборния кодекс избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели.