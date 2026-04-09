15 г. затвор за „Кетаминовата кралица", продала фаталната доза на Матю Пери

Две години и половина след смъртта на Матю Пери, съд в САЩ постанови 15-годишна присъда за Джазвийн Санга – жената, признала се за виновна в разпространение на кетамин, довело до фаталния край на актьора. Решението идва след споразумение с прокуратурата, което предотврати провеждането на процес със съдебни заседатели и доведе до отпадане на част от първоначалните обвинения, за които Санга рискуваше до 65 години затвор.

42-годишната жена, известна в определени среди като „Кетаминовата кралица“, се намира в ареста от август 2024 г. и прие вина по няколко обвинения, включително разпространение на контролирани вещества с фатален изход. По време на последното съдебно заседание тя заяви пред съдията: „Нося срама си като връхна дреха. Това не бяха грешки. Бяха ужасни решения, които разрушиха живота на хората и на техните семейства и приятели.“

Прокуратурата настоя за 15-годишна ефективна присъда, която съдът потвърди. Защитата от своя страна изтъкна липсата на предишни провинения и доброто поведение на подсъдимата в ареста. Адвокатът ѝ Марк Герагос заяви: „Пагубната зависимост е истинската причина за смъртта на Пери. Никой не можеше да го спре да направи това, което щеше да направи.“

В съдебната зала беше изслушано и изявление от Кийт Морисън, който описа загубата като „ежедневна, изтощителна тъга и скръб“. „В този човек имаше искра, каквато не съм виждал никога и никъде другаде. Той трябваше да има още поне един шанс, дори два“, заяви той.

Матю Пери, станал световноизвестен с ролята си на Чандлър Бинг в сериала Приятели (1994–2004), беше открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. Разследването установи, че актьорът е приемал кетамин, включително в рамките на терапия за депресия и тревожност, но в месеците преди смъртта си отново е развил зависимост.

По данни на разследващите Джазвийн Санга е доставяла десетки дози кетамин на Пери. При обиск в дома ѝ са открити около 80 флакона от веществото, както и метамфетамин и кокаин. Според прокурорите тя е поддържала мрежа за снабдяване и се е хвалила, че може да „изпълни всяка поръчка“ чрез контакти с доставчици, които е описвала като „готвач“ и „учен“.

Разследването по случая обхваща общо петима души. Сред тях са личният асистент на актьора Кенет Ивамаса и посредникът Ерик Флеминг, които също се признаха за виновни и очакват присъдите си. Двама лекари също бяха осъдени – Салвадор Пласенсия получи 30 месеца затвор за незаконно снабдяване на актьора с кетамин, а Марк Чавес – осем месеца домашен арест и общественополезен труд. И на двамата беше забранено да упражняват професията си.

Случаят отново поставя във фокус дългогодишната битка на Матю Пери със зависимостите – тема, за която той говори открито. В мемоарите си от 2022 г. актьорът разкри, че е преминал през 65 детоксикационни програми и е похарчил над 9 милиона долара за лечение. В последни телевизионни интервюта той признава, че по време на снимките на „Приятели“ е страдал от тежка тревожност „всяка вечер“, въпреки публичния успех на сериала.