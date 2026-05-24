Рядък поглед към Марс: „Психея“ засне Червената планета от необичаен ъгъл

Космическият апарат на НАСА „Психея“ (Psyche), който пътува към един от най-загадъчните астероиди в Слънчевата система, извърши ключова маневра край Марс и междувременно засне впечатляващи кадри на Червената планета от рядко виждана перспектива.

Мисията стартира през октомври 2023 г. и е насочена към астероида 16 Психея, разположен между орбитите на Марс и Юпитер. Смята се, че той може да представлява оголеното метално ядро на древна протопланета - нещо като поглед към вътрешността на светове като Земята и Марс.

Пътуването на апарата е изключително дълго - общо около 3,6 милиарда километра, а пристигането му при астероида се очаква през 2029 г.

Гравитационна „прашка“ край Марс

На 15 май „Психея“ премина на едва 4609 километра от повърхността на Марс. Целта на маневрата беше не просто близко прелитане, а използване на гравитацията на планетата за ускоряване и пренасочване на космическия апарат.

Според навигационния екип на мисията, Марс е увеличил скоростта на „Психея“ с приблизително 1600 км/ч и е променил орбиталната ѝ равнина спрямо Слънцето.

Този тип маневра често е наричан „гравитационна прашка“ и позволява на космическите апарати да пестят гориво по време на дълги междупланетни мисии.

Марс, както рядко сме го виждали

По време на приближаването камерите на „Психея“ заснемат Марс като тънък полумесец - гледка, която рядко се наблюдава от космически апарати.

С приближаването апаратът улавя границата между деня и нощта над различни части на планетата, включително южната полярна шапка, прашни региони и огромни кратери.

Сред заснетите обекти са и кратерът Хюйгенс, както и южните възвишения на Марс. Учените обясняват, че тези кадри са особено ценни не само визуално, но и за калибрирането на научните инструменти преди пристигането при астероида.

Какво предстои за мисията

След очакваното пристигане през август 2029 г. „Психея“ ще навлезе в орбита около астероида и постепенно ще променя височината си, за да картографира повърхността му в детайли.

Ако бъде потвърдено, че астероидът е останка от металното ядро на древна планета, мисията може да даде безпрецедентна информация за това как са изглеждали вътрешните слоеве на ранните планети в Слънчевата система - включително Земята.

