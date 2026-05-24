Как да държим къртиците далеч от градината по естествен начин

Къртиците са едни от най-полезните животни в градинската екосистема, но когато се появят в двора ни, често се превръщат в нежелани гости.

Причината не е само в купчините пръст по тревата. Подземните тунели, които прокопават, могат да затруднят поливането, да нарушат кореновата система на растенията и дори да повредят част от реколтата.

Преди да посегнем към химически препарати или специални устройства, можем да опитаме няколко по-естествени начина за отблъскване на къртиците.

Еуфорбия

Еуфорбията, известна още като млечка, често се посочва като естествен репелент срещу къртици. Смята се, че специфичният ѝ аромат ги държи далеч от градината.

Все пак няма категорични доказателства, че растението действа еднакво ефективно във всички случаи. Освен това трябва да се има предвид, че еуфорбията е токсична както за животни, така и за хора.

Рициново масло

Рициновото масло също е сред популярните домашни методи срещу къртици. Добавено към почвата, то може временно да ги прогони.

Недостатъкът е, че ефектът му е краткотраен, а прекомерната употреба може да наруши баланса на почвената екосистема.

Утайка от кафе и нафталин

Разпръскването на утайка от кафе или нафталин около входовете на тунелите също е често използван трик.

Къртиците избягват силните миризми, но този метод има ограничен ефект, тъй като ароматът трудно достига до цялата система от подземни тунели.

Защо къртиците всъщност са полезни

Колкото и неприятни да изглеждат понякога, къртиците имат важна роля за градината.

Те се хранят с ларви и насекоми, които могат сериозно да увредят корените на растенията. Освен това тунелите им аерират почвата и подобряват нейния дренаж, което помага хранителните вещества да достигат по-лесно до кореновата система.

Понякога най-доброто решение не е пълното прогонване, а намирането на баланс между поддържането на градината и естествения ритъм на природата.