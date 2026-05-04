Порноактрисата Диана Габровска за ситуацията след изборите: Очаквам коренна промяна в управлението на държавата

"Очаквам коренна промяна на целия модел на управление на държавата! Май близо 45% от гласувалите се надяват на това. Иска се да има стабилност, подобрение и коренна промяна на всичко, което се случва в страната ни политически."
Така Диана Габровска коментира пред "България Днес" ситуацията след изборите, които преобърнаха политическата карта у нас. Първата официална и най-популярна българска порноактриса бе ударена с голи снимки преди местния вот през октомври 2019 г. и не успя да стане кмет на Момин проход.
Близо седем години по-късно Габровска, която навлезе ударно в розовата индустрия, е категорична, че "управляващите преминаха абсолютно всякакви граници на нагло и безочливо отношение към народа, за който всъщност уж те работят".
"Мисля, че самата избирателна активност говори много - над 50%. Поинтересувах се и видях, че толкова висок процент не е имало последните 10 г., а са проведени 15 национални избора. Мисля също, че на хората масово вече всичко им дойде в повече и последно с въвеждането на това евро, за което така уверено ни убеждаваха, че нямало да повлияе. Е, не повлия - цените масово си останаха същите, но с променена валута", коментира още Диана.
"За корупцията, кражбите, продажбите и шуробаджанащината няма какво да говорим - с тях сме известни. Масово като говориш с някой в чужбина и казва - "Обади се и кажи, че аз те пращам". Или: "Даваш толкова пари и всичко е точно." Смятам, че им писна просто вече, много им писна на хората", добавя Габровска и посочва, че "рибата се вмирисва откъм главата".
Порноактрисата гласува винаги машинно, откакто го има. Надява се и ѝ се иска да вярва, че изборите не могат да бъдат манипулирани.
"Ще го кажа много просто и като обикновен човек, защото не съм анализатор. Явно масово на хората вече не им харесва и не искат такъв модел да ги управлява и да унищожава родината им", посочва още Диана за досегашния модел на управление.
Габровска коментира лаконично и историческия резил на БСП и Слави Трифонов, които останаха извън парламента.
"Не искам да навлизам толкова надълбоко в политически анализи, не ми е и това работата, но като гражданин само мога да кажа, че очевидно не са свършили това, което хората са очаквали от тях, за да им се доверят отново", споделя Диана.
