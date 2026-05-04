Новини
Любопитно »
Порноактрисата Диана Габровска за ситуацията след изборите: Очаквам коренна промяна в управлението на държавата

Порноактрисата Диана Габровска за ситуацията след изборите: Очаквам коренна промяна в управлението на държавата

4 Май, 2026 13:16 1 519 41

  • диана габровска-
  • порноактриса-
  • изборите-
  • управление

"Цените масово си останаха същите, но в евро.", смята Габровска

Порноактрисата Диана Габровска за ситуацията след изборите: Очаквам коренна промяна в управлението на държавата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Очаквам коренна промяна на целия модел на управление на държавата! Май близо 45% от гласувалите се надяват на това. Иска се да има стабилност, подобрение и коренна промяна на всичко, което се случва в страната ни политически."

Така Диана Габровска коментира пред "България Днес" ситуацията след изборите, които преобърнаха политическата карта у нас. Първата официална и най-популярна българска порноактриса бе ударена с голи снимки преди местния вот през октомври 2019 г. и не успя да стане кмет на Момин проход.

Близо седем години по-късно Габровска, която навлезе ударно в розовата индустрия, е категорична, че "управляващите преминаха абсолютно всякакви граници на нагло и безочливо отношение към народа, за който всъщност уж те работят".

"Мисля, че самата избирателна активност говори много - над 50%. Поинтересувах се и видях, че толкова висок процент не е имало последните 10 г., а са проведени 15 национални избора. Мисля също, че на хората масово вече всичко им дойде в повече и последно с въвеждането на това евро, за което така уверено ни убеждаваха, че нямало да повлияе. Е, не повлия - цените масово си останаха същите, но с променена валута", коментира още Диана.

"За корупцията, кражбите, продажбите и шуробаджанащината няма какво да говорим - с тях сме известни. Масово като говориш с някой в чужбина и казва - "Обади се и кажи, че аз те пращам". Или: "Даваш толкова пари и всичко е точно." Смятам, че им писна просто вече, много им писна на хората", добавя Габровска и посочва, че "рибата се вмирисва откъм главата".

Порноактрисата гласува винаги машинно, откакто го има. Надява се и ѝ се иска да вярва, че изборите не могат да бъдат манипулирани.

"Ще го кажа много просто и като обикновен човек, защото не съм анализатор. Явно масово на хората вече не им харесва и не искат такъв модел да ги управлява и да унищожава родината им", посочва още Диана за досегашния модел на управление.

Габровска коментира лаконично и историческия резил на БСП и Слави Трифонов, които останаха извън парламента.

"Не искам да навлизам толкова надълбоко в политически анализи, не ми е и това работата, но като гражданин само мога да кажа, че очевидно не са свършили това, което хората са очаквали от тях, за да им се доверят отново", споделя Диана.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тая

    15 11 Отговор
    гласувала за Мун чо

    Коментиран от #3

    13:18 04.05.2026

  • 2 Емили с Тротинетката

    22 3 Отговор
    Пак същото порно ще си бъде.

    13:19 04.05.2026

  • 3 Прическа

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "И тая":

    като Пигината !

    13:20 04.05.2026

  • 4 Бегача

    28 2 Отговор
    Само се чудя Габровска ли ми прилича на Рая Назарян или обратното

    Коментиран от #7, #24

    13:20 04.05.2026

  • 5 честен ционист

    30 12 Отговор
    И аз очаквам да легализират порноиндустрията, та всякаквите му там ергенки да не бият път до другия край на света.

    Коментиран от #8

    13:20 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бегача":

    Близначка на Михаела Доцова

    13:21 04.05.2026

  • 8 Митко Пайнера

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Подкрепям, стига скрита порституйциа

    13:23 04.05.2026

  • 9 Гледай си филмите за възрастни!

    13 2 Отговор
    Ако ставаше за политик, нямаше да си преквалифицираш!

    13:23 04.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    19 2 Отговор
    Когато една порно дива има повече акъл от повечето политици е време да закриваш държавата!
    Отдавайте територията под аренда и раздавайте дивиденти!

    Коментиран от #13

    13:23 04.05.2026

  • 11 Освалдо Риос

    24 1 Отговор
    Преди години Габровска се беше кандидтирала за кмет на Момин проход. Ако беше подарила на всеки избирател по минутка-две среща преди да направи избора си, то щеше да счупи всикчи рекорди по избирателна активност и щеше да бие на първи тур с абсолютно мнозинство.

    Коментиран от #14, #20

    13:24 04.05.2026

  • 12 Бре

    14 1 Отговор
    Прилича на Рая Назаврян

    13:24 04.05.2026

  • 13 Не се притеснявай!

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Тая няма хич!

    13:25 04.05.2026

  • 14 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Освалдо Риос":

    Така си мислиш ти!

    Коментиран от #21

    13:26 04.05.2026

  • 15 Тома

    4 1 Отговор
    Веднага се сетих за песента опа лапа дръж като видях Дидито.

    13:28 04.05.2026

  • 16 Чичолина

    3 4 Отговор
    Рундьо е добъе шпакловчик откакто самолетчето му е на шест и половина. Това ще да е коренната промяна на каката.

    13:28 04.05.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 3 Отговор
    А ние очакваме някой най накрая да ти пръсне мозъка зоофилски болен

    13:29 04.05.2026

  • 18 Сталин

    17 3 Отговор
    Щом и проститутките започнаха да се оплакват в България,значи е време да се бяха от тая кочина

    13:29 04.05.2026

  • 19 глоги

    3 0 Отговор
    ...не успя да стане кметИЦА на град Момин проход.

    13:29 04.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Освалдо Риос

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха ха":

    Никъде в избирателния закон не се казва, че персонални срещи-беседи кандидат - избирател са забранени. Дори и групови да бяха те, то Габровска нямаше да я бърка особено.

    Коментиран от #23

    13:31 04.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Как мислиш?

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Освалдо Риос":

    Жените на избирателите със скръстени ръце ли щяха да стоят?

    13:34 04.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бегача":

    Ако ми намериш 10 разлики между Рая Назарян и Михаела Дацова шти купя бутилка Джак ;)

    Габровска поне си изкарва сама парите и не виси на държавната чУшмичка да и тече в канчето!

    Коментиран от #25, #32

    13:34 04.05.2026

  • 25 Време и е за пенсия

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Каква категория труд полага? Плащат ли и вредни (за амортизацията)?

    Коментиран от #29

    13:38 04.05.2026

  • 26 Бат Венце Сикаджията

    8 0 Отговор
    Тази и с пръчка за изпр@жнения не бих я пипнал.

    13:40 04.05.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Русо гладно няма...😎

    13:54 04.05.2026

  • 28 какви голи

    4 0 Отговор
    снимки , те я сцепиха от мндрсане

    13:54 04.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хаха

    4 0 Отговор
    Откога физически и психически развалини, като тази се изказват по теми, които изобщо не разбират? Че даже статии пишете, и отделяте толкова място? Клиентелата ли е спаднала? Тази разсъждава като дете горе-долу.

    14:02 04.05.2026

  • 32 амиии

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Ми Назарян изглежда около 10000 пъти по-добре, и по-стилна от това нещо Доцова. И говори по-добре, и е по-непринудена. Особено като си ги напсува на прав текст тиквите.

    14:05 04.05.2026

  • 33 Аз съм веган

    1 2 Отговор
    Това са избирателите на мунчо

    14:06 04.05.2026

  • 34 за порно октрисите

    2 0 Отговор
    ще стане ясно
    не е ясно какво точно искате

    14:06 04.05.2026

  • 35 Роза

    1 0 Отговор
    Тая хем е грозна,хем е глупава!Ако беше умна,нямаше да стане порноактриса!

    14:08 04.05.2026

  • 36 ЗА ЕДНА СВРАКА

    0 0 Отговор
    КОЛКО ВЗЕМАШ , ОБЛАГАШ ЛИ Я СЪС ДДС ????

    14:08 04.05.2026

  • 37 Д€$И БУРГА$КА

    1 1 Отговор
    моят "мъж" € лид€р на "ПБ"-Порнограф$ки Бардак И Щ€ ВИ "ОПРАВИ"!

    14:08 04.05.2026

  • 38 Венелин че

    0 0 Отговор
    Ти вдигна ли тарифата .....за краката знам ??

    14:09 04.05.2026

  • 39 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Пак не разбирам коя точка наруших от правилата, че е изтрит коментара, още повече че великата система го допусна и някой нискоинтелигентен мина с гумичката... здраве да е! ТозлУз му е капацитета, а да каже какво не беше наред не смее...

    14:12 04.05.2026

  • 40 Търся честна жена !

    0 1 Отговор
    И тая актриса отговаря на моите критерии ...ще се оженя за нея !

    14:12 04.05.2026

  • 41 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Защо не споменавате,че проституцията в България все още е забранена?! Никое кривителство до сега не повдига тоя въпрос! А уж България била европейска страна.

    14:16 04.05.2026