Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

Бременна жена изненада пътниците и екипажа на полет от Атланта до Портланд миналия петък, като започна да ражда на борда на самолета. От авиокомпанията Delta потвърдиха за щастливото събитие, случило се по време на полет DL478, приблизително половин час преди кацането на международното летище в Портланд, съобщава ABC News, цитирани от vesti.bg.

В официално изявление авиокомпанията благодари на лекар и две медицински сестри, които са били сред пътниците и веднага са се отзовали, за да асистират на екипажа.

„Изказваме искрените си благодарности на екипажа и медицинските доброволци на борда. Здравето и безопасността на нашите клиенти винаги са наш основен приоритет. Пожелаваме всичко най-добро на новото семейство“, заявиха от Delta.

A pregnant passenger gave birth aboard a recent flight from Atlanta to Portland, Oregon, last Friday. https://t.co/YSOIYVwpT1 — ABC News (@ABC) April 27, 2026

В аудиозапис от полета, споделен от платформата Broadcastify, се чува как член на екипажа докладва на наземния контрол:

„Бебето се роди на борда на самолета. Така че кацаме с новороден пътник.“

Заради извънредната ситуация самолетът, на борда на който е имало 153 пътници и четирима стюарди, е получил приоритет за кацане от ръководството на въздушното движение. Веднага след приземяването машината е била посрещната от екипи на спешна медицинска помощ.

От авиокомпанията уточниха, че техните служители преминават през „всеобхватно медицинско обучение“ за справяне с подобни непредвидени ситуации.

Медиите вече са се свързали с пристанищната администрация на Портланд и семейството на бебето за допълнителен коментар относно състоянието на майката и новороденото.