Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане

29 Април, 2026 09:40 572 7

Жена роди на 10 000 метра височина минути преди кацане - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бременна жена изненада пътниците и екипажа на полет от Атланта до Портланд миналия петък, като започна да ражда на борда на самолета. От авиокомпанията Delta потвърдиха за щастливото събитие, случило се по време на полет DL478, приблизително половин час преди кацането на международното летище в Портланд, съобщава ABC News, цитирани от vesti.bg.

В официално изявление авиокомпанията благодари на лекар и две медицински сестри, които са били сред пътниците и веднага са се отзовали, за да асистират на екипажа.

„Изказваме искрените си благодарности на екипажа и медицинските доброволци на борда. Здравето и безопасността на нашите клиенти винаги са наш основен приоритет. Пожелаваме всичко най-добро на новото семейство“, заявиха от Delta.

В аудиозапис от полета, споделен от платформата Broadcastify, се чува как член на екипажа докладва на наземния контрол:

„Бебето се роди на борда на самолета. Така че кацаме с новороден пътник.“

Заради извънредната ситуация самолетът, на борда на който е имало 153 пътници и четирима стюарди, е получил приоритет за кацане от ръководството на въздушното движение. Веднага след приземяването машината е била посрещната от екипи на спешна медицинска помощ.

От авиокомпанията уточниха, че техните служители преминават през „всеобхватно медицинско обучение“ за справяне с подобни непредвидени ситуации.

Медиите вече са се свързали с пристанищната администрация на Портланд и семейството на бебето за допълнителен коментар относно състоянието на майката и новороденото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ай стига ма офцца

    3 0 Отговор
    тя тая новина цяла седмица ражда във самолета цигаанката

    09:42 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НеФакти

    7 0 Отговор
    Минути преди кацане аероплана не е на 10 километра височина!

    09:44 29.04.2026

  • 4 Мдада...

    1 0 Отговор
    Минути, минути, колко да са. Щом е 10 км, поне 20 минути остават до кацането.

    09:44 29.04.2026

  • 5 док

    0 0 Отговор
    Защо жената не е приета в болница,лекарите са знаели,че тя скоро ще ражда.Освен,ако не й са правени прегледи и снимки на плода в корема й.

    09:46 29.04.2026

  • 6 ,Не знаех

    1 0 Отговор
    че има летище на 10 000 метра надморска височина

    09:49 29.04.2026

  • 7 писарски пълнежи

    4 0 Отговор
    Бременна жена изненада пътниците
    с кокошия си мозък
    че около раждането тръгнала да лети

    09:51 29.04.2026