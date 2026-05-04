Новият български сериал по романа „Дъждът оставя следи” с Геро започва на 27 май (ВИДЕО)

4 Май, 2026 15:59 772 12

Сериалът е базиран на романа на Александър Чобанов

Снимка: NOVA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-новият български сериал “Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA. Криминалната поредица от шест епизода е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Филмовият проект е поредното доказателство за ангажимента на NOVA в подкрепа на филмопроизводството в България.

В търсене на истината ще се впуснат двама разследващи полицаи, в чиито роли ще влязат Герасим Георгиев - Геро и Христина Джурова. Персонажите им ще се сблъскат със загадъчно престъпление в Рилския манастир – място, в което тишината е натежала от векове, а тайните са дълбоко скрити. Случаят, който среща двамата следователи, постепенно излиза извън рамките на престъплението и ще ги изправи пред собственото им минало и дълбоки страхове. “Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известено” – този библейски мотив пронизва цялата история, в която всяка истина има своята цена и не всеки е готов да я плати.

Към актьорския състав на криминалната драма се присъединяват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов.

Зад камерата застават утвърдени професионалисти в българското кино и телевизия - продуцентът Александър Христов (Albion Films), сценарният екип начело с автора Александър Чобанов, Владислав Тинчев, Лило Петров, Ивета Ставрева и Росен Йорданов, които са работили още по успешните сериали „Дяволското гърло”, „Отдел Издирване”, „Майките” и „Под прикритие”. Режисьори на сериала са награждаваните творци Кристина Грозева и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия. Музиката към проекта е поверена на Симеон Едуард.

Разплитането на мистериите в „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    6 0 Отговор
    Мълииий,Въй!!!

    16:01 04.05.2026

  • 2 Освалдо Риос

    1 3 Отговор
    Пожелавам на Геро да си навакса в интимните сцени с младите колежки сега като е заслабнал с Оземпика.

    Коментиран от #5, #6

    16:02 04.05.2026

  • 3 Аз пък

    4 0 Отговор
    От 6 години нямам и не гледам телевизия!

    16:04 04.05.2026

  • 4 ОК!

    6 0 Отговор
    Само се моля,във филма Геро,да не се хили,със своят отблъскващ хълцащ смях,както го прави с Рачков,че ще ми дойде в повечко...

    16:06 04.05.2026

  • 5 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Освалдо Риос":

    Не с оземпик , а с операция - бариетрична операция
    Ако взимаше оземпик нямаше отново да се налее
    Погледнете последните епизоди на Капките - започнал е отново да напълнява

    16:08 04.05.2026

  • 6 Направо...!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Освалдо Риос":

    Така заслабнаха Геро и Драго-чая,че приличат,на току-що излезли от...,,Освиенцим"...🙄!

    Коментиран от #10

    16:10 04.05.2026

  • 7 Режисьор

    6 0 Отговор
    Халтура. Не пак, а отново. Пропускайте смело.

    16:16 04.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Освалдо Риос

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Направо...!":

    Важното е и той завалията да топва чушката, каквото и да му косва.

    16:31 04.05.2026

  • 11 Пак...

    7 0 Отговор
    Хвърлени на вятъра пари.Жалко.

    16:44 04.05.2026

  • 12 СТИГА С ТЕЗИ

    1 0 Отговор
    ЕДНИ И СЪЩИ КАКТО ПРЕДИ
    МЛАДИ ТАЛАНТИ ВИСЯТ В ПРОВИНЦИИТЕ
    САМО С ВРЪЗКИ Е СЕГА НО, ПО- ГОЛЕМИ.

    17:24 04.05.2026