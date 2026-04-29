Шайло, дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит, пак изненада с нова визия

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит, Шайло, се появи публично в Лос Анджелис, при това с нова визия, съобщава Halo.
19-годишната Шайло Пит бе боядисала косата си в тъмно. Тя се беше изрусила през септември 2025 г.
На 31 декември People съобщи, че Анджелина Джоли и Брад Пит са постигнали споразумение за финализиране на развода си. Според изданието актьорите са подписали документите за развод на 30 декември. Според адвоката на Джоли, Джеймс Саймън, това е само част от дълъг съдебен процес, започнал преди осем години. Той добави, че актрисата е „изтощена, но се радва, че тази част е приключила“. Адвокатът на Пит отказа да коментира развода.
Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца: синовете Мадокс Чиван, Пакс Тиен и Нокс Леон, и дъщерите Захара Марли, Шайло Нувел и Вивиан Маршелин.
