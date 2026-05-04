НАСА би тревога: Мексико Сити потъва с 25 см на година (СНИМКИ)

4 Май, 2026 17:31 1 133 5

Космическата агенция показа притеснителни сателитни снимки на потъващия мегаполис

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мексико Сити потъва с темпове, които вече могат да бъдат наблюдавани от космоса, показват нови сателитни данни на НАСА. Според измерванията части от мегаполиса се снижават с до 25 сантиметра годишно.

Причината е комбинация от интензивно изпомпване на подпочвени води и урбанизация, които водят до свиване на древното езерно дъно, върху което е изградена столицата. Процесът на слягане продължава повече от век, като за този период общото понижение на терена надхвърля 12 метра.

Най-засегнати са зони с ключова инфраструктура, включително районът около международното летище и монументът Ангелът на независимостта, където средното понижение достига около 2 сантиметра месечно. Сградите в историческия център, сред които Метрополитенската катедрала, са видимо наклонени вследствие на неравномерното слягане на почвата.

Изследването се базира на данни от спътника NISAR, който извършва регулярни измервания на земната повърхност. Системата използва радар с голяма дължина на вълната, способен да отчита минимални движения на терена при всякакви метеорологични условия.

По думите на геофизика Енрике Кабрал от Национален автономен университет на Мексико, процесът засяга сериозно инфраструктурата на града, включително метрото, водоснабдителната система и пътната мрежа. Слягането допринася и за задълбочаваща се водна криза, тъй като уврежда канализационните и дренажните съоръжения.

Проблемът е документиран още през 1925 г., като в края на XX век в някои райони са регистрирани темпове от над 35 сантиметра годишно. Новите данни потвърждават, че процесът продължава с висока скорост.

Технологията на NISAR позволява детайлно проследяване на деформациите и се очаква да подпомогне бъдещи анализи на локално ниво, включително оценка на риска за отделни сгради. Освен за урбанистични изследвания, системата се използва и за наблюдение на природни процеси като движение на ледници, земетресения и ефектите от климатичните промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Филантроп

    4 1 Отговор
    Жителите на Раковица се присъединяваме твърдо към подкрепата за нашите кръвни братя и сестри от Мексико Сити.

    Коментиран от #3

    17:35 04.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    И Пампорово потъва защото Бойко Борисов открадна парите за подпорна стена.

    Коментиран от #5

    17:44 04.05.2026

  • 3 хмммм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Филантроп":

    Вие от Раковица индианци ли сте?

    17:44 04.05.2026

  • 4 Маг

    0 0 Отговор
    Няма да е Мексико! Ще потънат Краков, Джакарта, и Катания. Земята ще ги погълне. Скоро! До пет години няма да ги има.

    17:55 04.05.2026

  • 5 А Ракията

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не ти ли открадна ?

    17:57 04.05.2026