НАСА би тревога: Мексико Сити потъва с 25 см на година (СНИМКИ)

Мексико Сити потъва с темпове, които вече могат да бъдат наблюдавани от космоса, показват нови сателитни данни на НАСА. Според измерванията части от мегаполиса се снижават с до 25 сантиметра годишно.

Причината е комбинация от интензивно изпомпване на подпочвени води и урбанизация, които водят до свиване на древното езерно дъно, върху което е изградена столицата. Процесът на слягане продължава повече от век, като за този период общото понижение на терена надхвърля 12 метра.

Най-засегнати са зони с ключова инфраструктура, включително районът около международното летище и монументът Ангелът на независимостта, където средното понижение достига около 2 сантиметра месечно. Сградите в историческия център, сред които Метрополитенската катедрала, са видимо наклонени вследствие на неравномерното слягане на почвата.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

Изследването се базира на данни от спътника NISAR, който извършва регулярни измервания на земната повърхност. Системата използва радар с голяма дължина на вълната, способен да отчита минимални движения на терена при всякакви метеорологични условия.

По думите на геофизика Енрике Кабрал от Национален автономен университет на Мексико, процесът засяга сериозно инфраструктурата на града, включително метрото, водоснабдителната система и пътната мрежа. Слягането допринася и за задълбочаваща се водна криза, тъй като уврежда канализационните и дренажните съоръжения.

Проблемът е документиран още през 1925 г., като в края на XX век в някои райони са регистрирани темпове от над 35 сантиметра годишно. Новите данни потвърждават, че процесът продължава с висока скорост.

Технологията на NISAR позволява детайлно проследяване на деформациите и се очаква да подпомогне бъдещи анализи на локално ниво, включително оценка на риска за отделни сгради. Освен за урбанистични изследвания, системата се използва и за наблюдение на природни процеси като движение на ледници, земетресения и ефектите от климатичните промени.