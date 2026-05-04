Елисавета Белобрадова: 123 години след убийството на Гоце Делчев, тленните му останки все още не са намерили покой

4 Май, 2026 17:12

Въпросът „Чий е Гоце Делчев?“ все по-често измества историческата истина и същината на каузата, в чието име той дава живота си

Снимка: Нова телевизия
Четвърти май - преди 123 години при сражение с турски войски е убит Гоце Делчев в село Баница, сегашна гръцка Македония. Сега там има само разрушена камбанария и останки от църковен олтар.

Гоце Делчев е погребан в общ гроб със свои другари от четата. Поради опасения за оскверняване, Михаил Чаков и Таската Серски тайно изваждат част от костите (черепа, ръце, крака и таза), измиват ги със спирт и ги скриват под престола на църквата в Баница.

Това припомня във "Фейсбук" Елисавета Белобрадова.

При пренасянето на тленните останки на Гоце Делчев от Сяр към Ксанти по време на Първата световна война, клисарят Никола Мутафчиев ги поставя в голяма войнишка торба и се качва на влак, пълен с български войници. Двама от тях, заподозрели, че в торбата се пренасят ценности, успяват да я отворят и, ужасени от откритите човешки кости, я изхвърлят през прозореца.

След сигнал от Мутафчиев, командирът на частта – полковник Семерджиев – незабавно спира влака. След кратко разследване, виновниците се признават и показват мястото. Всички войници се строяват и претърсват района, докато мешката със сандъчето не е намерена и спасена, а останките му отиват в Ксанти, откъдето са пренесени в Пловдив, а оттам в Македонския дом в София.

След 9 септември 1944 г. под натиска на СССР и Югославия, комунистическото правителство предава костите на Гоце Делчев на новосъздадената Народна република Македония. Сандъчето е поставено на английски лафет и тържествено пренесено през Пиринския край към Скопие, където се намира и до днес.

Част от костите му остават в Баница. През 1943 г. там е възстановен гроба, поставена мраморна плоча с името му и е отслужена панахида, в присъствието на много общественици и трите му сестри. Паметникът е взривен от гърците през 1946 г., но според местни предания, „половината от Гоце“ все още е там.

123 години след убийството на Гоце Делчев, тленните му останки все още не са намерили окончателен покой.

Въпросът „Чий е Гоце Делчев?“ все по-често измества историческата истина и същината на каузата, в чието име той дава живота си.

Снимка: Фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  АЕ СКРИЙ СЕ

    Отговор
    И ти стана много компетентна.

    Коментиран от #7

    17:14 04.05.2026

  Последния Софиянец

    Отговор
    Тази е ухо на полицията.Пазете се от нея!

    17:17 04.05.2026

  ДА, ЗНАЕ СЕ МАНАСТИРА

    Отговор
    КЪДЕТО СА КОСТИТЕ МУ И СЕ ОТДАВА ПОЧИТ
    ЗА НЕГО ЯВОРОВ Е ПЛАКАЛ !!!

    17:21 04.05.2026

  Хмм

    Отговор
    Гоце е там, където трябва да бъде, в столицата на родната Македония, в България щеше да бъде един от националните ни герои, а в Гърция, където е загинал гробът му можеше да бъде осквернен, а в Скопие е единственият, в двора на старинна средновековна църква, двор потънал с цветя, и много добре се отнасят към поклонниците от България, снимаха се с нас, пратиха много здраве на България

    17:24 04.05.2026

  1488

    Отговор
    ми той умрял ма

    17:26 04.05.2026

  КОМЕНТАР

    Отговор
    ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ЗА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ЗА МАКЕДОНИЯ СЕ Е БОРИЛ, ВМОРО БЪЛГАРСКА ИЛИ МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ Е

    17:26 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  Сечко

    Отговор
    Получава се странна логическа линия – мешката и сандъчето с костите са „изхвърлени и не са намерени“, а малко по-късно вече се приемат за намиращи се в София. Ако има междинно обяснение, то липсва в текста и оставя читателя с повече въпроси, отколкото отговори.

    17:29 04.05.2026

  Гоце Делчев е на Санстефанска България

    Отговор
    Разпарчетосана от великите сили на Берлинския конгрес 1879

    17:30 04.05.2026

  Европеец

    Отговор
    Много глуп😀аво твърдение в това заглавие от тая госпожа.... Добре е политиците от bg територията да спрат да дрънкат костите на Гоце Делчев и другите поборници.... Ако много им е домъчняло за Гоце да идат с цветя в Скопие, в манастира и готово.... По-известни причини, без значение добри или лоши костите на Гоце са там..... Бг политиците и скопските политици трябва да градът мостове, а не да се конфронтират за глуп😀ости...

    17:31 04.05.2026

