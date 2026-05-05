Деми Мур влиза в журито на филмовия фестивал в Кан

Организаторите на 79-ия филмов фестивал в Кан обявиха журито, което включва известни актьори, режисьори и сценаристи, сред които Деми Мур, Стелан Скарсгард и Клое Джао.
Списъкът беше публикуван от пресслужбата на фестивала. Освен гореспоменатите актьори, победителят ще бъде оценен от Исак де Банколе, Рут Нега, Лора Вандел, Диего Сеспедес и Пол Лаверти.
Журито ще бъде председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук.
79-ият филмов фестивал в Кан ще се проведе от 12 до 23 май. Церемонията по награждаването, както обикновено, ще се проведе в последния ден. Тази година 22 филма ще се състезават за главната награда - „Златната палма“.
