Деми Мур влиза в журито на филмовия фестивал в Кан

5 Май, 2026 07:43 581 2

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Организаторите на 79-ия филмов фестивал в Кан обявиха журито, което включва известни актьори, режисьори и сценаристи, сред които Деми Мур, Стелан Скарсгард и Клое Джао.

Списъкът беше публикуван от пресслужбата на фестивала. Освен гореспоменатите актьори, победителят ще бъде оценен от Исак де Банколе, Рут Нега, Лора Вандел, Диего Сеспедес и Пол Лаверти.

Журито ще бъде председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук.

79-ият филмов фестивал в Кан ще се проведе от 12 до 23 май. Церемонията по награждаването, както обикновено, ще се проведе в последния ден. Тази година 22 филма ще се състезават за главната награда - „Златната палма“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 лоза

    1 0 Отговор
    Пак този Чан-Шмук.

    08:06 05.05.2026

  • 2 в кратце

    0 1 Отговор
    Деми Мооре ще е в журирането с мъжки костюм и вратовръзка,а Пак ще е с рокля.

    08:08 05.05.2026