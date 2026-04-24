24 април 1184 г. пр.н.е.: Гърците превземат с хитрост Троя, с легендарния дървен кон

Според традиционните летописи и антични предания, на 24 април 1184 г. пр.н.е. гръцките войски, водени от Одисей, влизат в Троя с помощта на хитрост – Троянския кон, слагайки край на 10-годишната обсада.
Това се счита за "традиционната дата" на падането на Троя, изчислена от древни историци като Ератостен (3-ти век пр.н.е.).
Гърците строят огромен дървен кух кон, в който се скриват елитни войници. Останалото гръцко войнство симулира оттегляне, а троянците вкарват коня в града като дар за богинята Атина.
През нощта гръцките войници излизат от коня, отварят портите на града и помагат на основната армия да влезе, което води до опожаряването на Троя.
Въпреки че Троянската война вероятно се е състояла (археологически доказателства показват унищожение на Троя около 1200 г. пр.н.е.), съществуването на Троянския кон е по-скоро легенда. Някои учени предполагат, че той е метафора за обсадна машина (таран) или за земетресение, съборило стените.
Тази история не фигурира в Омировата "Илиада", която описва само част от войната, а е разказана в "Одисея", "Енеида" на Вергилий и други по-късни епоси.
Дълго време се е смятало, че войната е само плод на въображението на Омир. Всичко се променя през XIX век, когато германският археолог Хайнрих Шлиман открива останките на древния град Троя в днешна Турция. Днес учените смятат, че е имало поредица от конфликти в този район, които са вдъхновили легендата.
Според митологията поводът за войната е т.нар. „ябълка на раздора“. Ерида, богинята на раздора, подхвърля златна ябълка с надпис „За най-красивата“. Парис трябва да избере между Хера, Атина и Афродита, като избира Афродита, защото тя му обещава любовта на най-красивата жена – Елена.
Ахил е представен като най-великия войн, но той прекарва голяма част от поемата на Омир в отказ да се бие заради лична обида от Агамемнон. Неговата ярост е основната тема на „Илиада“, а не самата десетгодишна война.
Древните гърци (ахейците) не са били единна армия под общо командване. Те са били сбор от независими вождове, които често са се карали помежду си и са предприемали собствени набези за грабеж в околните райони, вместо само да обсаждат града.
24 април често се отбелязва в исторически календари като символ на легендарната победа на хитростта над физическата сила.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #37
12:17 24.04.2026
2 Мурка
12:19 24.04.2026
3 Кривоверен алкаш
Коментиран от #4, #41
12:22 24.04.2026
4 хахаха
До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":сега радев пое поста вътре в коня, че орбан изпадна през задния капак...
12:26 24.04.2026
5 аналогия
Коментиран от #17
12:26 24.04.2026
6 Анджо
Коментиран от #12, #15, #45
12:27 24.04.2026
7 Тъпанар
Коментиран от #13, #26
12:30 24.04.2026
8 Ако
Коментиран от #19
12:31 24.04.2026
9 Идън
12:31 24.04.2026
10 6135
Също така и дълго време се е смятало, че във войната са участвали гърци, но и тази заблуда ще отмине...
12:31 24.04.2026
11 Хмм
Коментиран от #16
12:34 24.04.2026
12 хахахах
До коментар #6 от "Анджо":голяма завист...
Коментиран от #38
12:36 24.04.2026
13 Троя е съществувала
До коментар #7 от "Тъпанар":Останките от Троя може да видите дори от сателитни снимки. Оврорете Гугъл мапс, посока запад от с.Тевфикие(Tevfikiye) - село в окръг Чанаккале.
Коментиран от #23
12:37 24.04.2026
14 Единственото древно елинска /гръцко/
12:37 24.04.2026
15 Неподписан
До коментар #6 от "Анджо":Демек ТИМ-аджиите само козината си менят - затуй троянски кон в знака имат,или баш не те разбрах...
Коментиран от #40
12:37 24.04.2026
16 Мурка
До коментар #11 от "Хмм":Е МИ КАТО ГЛЕДАХ АРГОНАВТИТЕ ----РАЗБРАХ ЧЕ ТРАКЪТ ОРФЕИ Е КЮМУР
12:38 24.04.2026
17 6135
До коментар #5 от "аналогия":Въпросният троянски кон не е бил кон а кораб. Тогава са наричали корабите "морски кон". По подобен начин в днешно време използваме думата "плаване" като "въздухо-плаване" когато става въпрос за летене.
А това, че в наше време показват някакви си дървени коне, то невежи винаги е имало.
12:39 24.04.2026
18 Баш на 24ти
12:40 24.04.2026
19 Идън
До коментар #8 от "Ако":Ма Парис я взема- защото тя бавно разкопчава малките копченца на роклята си...т.е.била е красива съблазнителка. Как да не са се интересували мъжете от жените... И до днес е така- НО едни гледат с любов към жените- а други гледат като стока на тях.А копченцата... те зависят от това като каква желае да бъде третирана жената.
Коментиран от #31
12:40 24.04.2026
20 Българин
Гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.
По начало гърците са отделен народ със собствени характеристики
Примери за това са:
- Яркото деление на “елини” и “варвари” – то не е типично за местните предгръцки народности, а при гърците е отличителен белег.
- Свидетелствата на древногръцките автори – например:
Херодот – І-58 : Гръцкото племе отначало е едно и винаги е говорело един и същ език. Гърците се превръщат от незначително племе във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора. Преди гърците да се обединят с пеласгите, пеласгите са варвари.
12:41 24.04.2026
21 Българин
Първите сведения са от Омир. Той не нарича гърците “елини” – нарича ги данайци. Когато описва гръцкия лагер той говори за данайци, ахейци и аргосци.
12:42 24.04.2026
22 Българин
Ахейците не са гърци
Те са предгръцки народ. В гръцките легенди историята на племената и народите се предава с олицетворение в легендарни герои със символични племенни имена:
Ахей и Пеласг са братя - Хеланик.
Дионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по имената на своите вождове – Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг …
И така, според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход. А за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци, но все пак:
Героят (героите) с име Пеласг:
Хезиод - Пеласг е “автохтон”, роден в Аркадия. Според преданията на аркадийците той е “първия човек, който живеел по тези земи, станал цар, измислил хитона” и т.н…
Херодот – VIII-44 - По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада.
12:44 24.04.2026
23 Неподписан
До коментар #13 от "Троя е съществувала":Там вижда ли се някъде от Космоса и вездата од Кутлеш,новото сонце на слободата...
Коментиран от #39
12:45 24.04.2026
24 Българин
Херодот I-56 - Йонийците са пеласги по произход.
Гърците се отличават от пред-гръцките народности на Балканите по произход и език:
Херодот – I-57 - Пеласгийския език не е в никакъв случай гръцки. Той е “варварски”. Атиняните са по произход пеласги, които са сменили езика си, когато са били асимилирани от гърците.
С племенното име Пеласг е наречен и героя, който посреща
данайците:
“Пеласг посреща на морския бряг на Аргос Данай и Данаидите, които бягат от Египет и им дава убежище.”
Страбон дава пример и че гърците (данайците) асимилират предгръцко население:
Данай… според Еврипид „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се наричат данайци” - Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9
12:45 24.04.2026
25 Българин
Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1 - Данай довежда хората си от Египет.
Според цялата гръцка митология Данай идва от Африка. Да се оспори това е … трудно. Също и че героя Данай символизира племето данайци.
И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка.
- Майка му Анхиноя е наричана “дъщеря на Нил”
- Брат му носи името Египт
- Баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт – в Арабия .
- Бащата на Данай – Бел е митически цар на Египет.
- Бащата на Бел - Епаф също е митичен цар на Египет, а на майка му Мемфида легендата кръщава египетския град Мемфис.
Египетски източник потвърждава идването на данайците от Египет:
Сведения дава египетския историк Манетон от 3-4 в. пр. Хр. Сред египетските управници той поставя и Данай – същия Данай, който по-късно с хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на Балканите.
12:46 24.04.2026
26 Тъпчо!
До коментар #7 от "Тъпанар":Чете ли статията?! Ясно е написано - Троя е открита от Хайнрих Шлиман!!! Куриозното за него е, че не е истински археолог, а любител,! С още по куриозното - открива Троя, само като се базира на описанията на Омир!!! Без никакви допълнителни известни!!! В този смисъл, някои наричат Омир - първият военен кореспондент в историята!!!
12:47 24.04.2026
27 Българин
Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата “Срещу Апион”:
Фр. 50. Йосиф, Срещу Апион, І, 15, 16, 93 – 105
“…Сетос се наричал Египт, а брат му Хармаис – Данай.”
Фр. 54. Йосиф, Срещу Апион, І, 26 – 31, 227 – 287
“… Сетос се прекръстил на Египт, а Хермей – на Данай…”
Манетон, цитиран от Евсевий:
Фр. 53 (а). Синцел, стр. 116, 129, 133, 135. Според Евсевий.
12. “Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците.”
Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.
12:48 24.04.2026
28 Българин
Преселението на данайците (гърците) от Египет е било общоизвестно в античността:
Some Israelites Migrate
PRE-CAPTIVITY (before 745 B.C.) MIGRATIONS OF ISRAEL
“По времето на Херодот египетския произход на гърците е добре известен.”
Примерите са от самите древногръцки автори:
Херодот IV-189 - Гръцката дреха аегис е африканска по произход.
“Облеклото и егидата (щита) на изображенията на Атина гърците са взели от либийците. Само че либийската дреха е от кожи, а висулките са от ленти, вместо змии – останалото е същото. Самото име показва, че дрехата на изображенията на Палада е с либийски произход. Либийците носят върху облеклото кози кожи без вълна, завършващи с ресни и боядисани с брош. От името на тая дреха “айгес” (козя кожа) елините са взели егидата (щит от козя кожа). Смятам, че и гръмките призивни вопли при ритуалите са тръгнали оттук.
Погребалните обичаи на гърците са същите като на африканските номади.”
12:51 24.04.2026
29 Българин
Диодор Сицилийски - ”Историческа библиотека ”:
28. …Казват, че и тези, които били с Данай, тръгнали също от там и основали едва ли не най-стария от елинските градове, Аргос, а колхидският народ в Понта и този на юдеите между Арабия и Сирия също били основани като колонии от хора, тръгнали от Египет; затова и при тези народи има древна традиция да се обрязват новородените деца, която е била пренесена от Египет. Дори и атиняните по техните думи са колонисти от Саис в Египет… атиняните единствени от всички гърци наричат града си “астю”, като са пренесли това названия от египетския град Астю. Нещо повече, самото им държавно устройство било уредено и поделено като в Египет…
Дори и някои от водачите на атиняните били египтяни; например Петес, баща на онзи Менестен, който взел участие в Троянската война, явно е бил египтянин, който по-късно е получил атинско гражданство и царска власт. … той е имал двойно гражданство, елинско и варварско, тоест е бил смятан отчасти за звяр, отчасти за човек.
12:52 24.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ако
До коментар #19 от "Идън":Говорим за днешно време, напълно съм съгласен. Ние ( поне някои от нас ) искрено обичаме жените, и ги приемаме като красиви съблазнителки. За съжаление, нещо което лично не одобрявам, колкото по назад се връщаме в историята, толкова повече положението на жената се доближава до това на стоката! Въпреки че съществуват някои поеми, които възпяват жените. Няма да привеждам доказателства, защото разговора ще стане неудобен. Само ще вметна - древните гърци са се забавлявали с мъже, като учител - ученик, сетете се на какво са се учили. Когато на фрески и съдове видите сцена, в която младеж прислужва на зрели мъже, а над, или около него пише "Калос" , значи това е човека. Честа практика е било, ако на някой грък му гостува силен и прославен мъж, гръка да се опита да пробута жена си, за да бъде забременена. Това пренебрежение към жените води до остров Лесбос!
Коментиран от #35
13:00 24.04.2026
32 Българин
Тук задължително следва да напомним, че из цела Македония по време на турското робство е нямало НИТО ЕДНО УЧИЛИЩЕ на скопските "етнически македонци" И НИТО ЕДНО УЧИЛИЩЕ НА ДЕДИТЕ НА "ГОРДАТА МАКЕДОНКА ", гръцката евродепутатка Афродити Латинопулу!!!!
13:03 24.04.2026
33 Макробиолог
13:16 24.04.2026
34 ОТТО МАН
13:18 24.04.2026
35 Идън
До коментар #31 от "Ако":И в днешно време тази тенденция расте... Надявам се да не стане задължителна...Визирам ,,капките,,...ма хората уж не разбират този ,, art,, ...
13:24 24.04.2026
36 Коня
13:33 24.04.2026
37 Дойче зеле
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Данайците идват на Балканите и Фригия 200-300 години след Троянската война !!!!!!!!!!!!! Войната е между тракийски владетели !!!!!! ПЛАТЕНИ ОТ ЧУЖДИ ФОНДАЦИИ ИСТОРИЦИ У НАС ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРИЗНАВАТ ОФИЦИАЛНО ИСТИНАТА !!!!!
13:38 24.04.2026
38 Анджо
До коментар #12 от "хахахах":Това е истината, Българската история е най фалшифицираната в света, защо ли, защото ние стоим в основата на човешката цивилизация. Няма завис, истината е важна.
13:55 24.04.2026
39 Не, но
До коментар #23 от "Неподписан":Веднъж видях нещо подобно в небето и си помислих, че идват извънземните.👽🛸🫣
Коментиран от #42
13:56 24.04.2026
40 Анджо
До коментар #15 от "Неподписан":И аз не ти разбирам коментара.
13:57 24.04.2026
41 Някой
До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":По-добре на Фон дер Лайен и другите. Те не са тези които да казват кой какво да мисли. Някога ЕС бил уж съюз на суверените държави. Сега е съюз на колонизираните държави.
14:04 24.04.2026
42 Мислите, че се шегувам ли?
До коментар #39 от "Не, но":Неее. Летеше ниско над хълмовете северно от града и светеше ослепително, а беше 4 ч. следобед.
Помислих си, че е дрон, но не беше. Както се появи, така и изчезна. Само аз я видях.
14:16 24.04.2026
43 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #44
14:25 24.04.2026
44 сватбеният агент
До коментар #43 от "Архимандрисандрит Бибиян":Бай Старвос каза, че не си красив като древногръцка скулптура, но той и така те харесва.😘
14:37 24.04.2026
45 БеГемот
До коментар #6 от "Анджо":Абе направо пиши българи ....ама че си претиснителен.... хахаха...
14:57 24.04.2026