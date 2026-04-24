Новини
Любопитно »
24 април 1184 г. пр.н.е.: Гърците превземат с хитрост Троя, с легендарния дървен кон

24 Април, 2026 12:16

  • гърци-
  • троя-
  • омир-
  • война-
  • история

Дълго време се е смятало, че войната е само плод на въображението на Омир

24 април 1184 г. пр.н.е.: Гърците превземат с хитрост Троя, с легендарния дървен кон - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Според традиционните летописи и антични предания, на 24 април 1184 г. пр.н.е. гръцките войски, водени от Одисей, влизат в Троя с помощта на хитрост – Троянския кон, слагайки край на 10-годишната обсада.

Това се счита за "традиционната дата" на падането на Троя, изчислена от древни историци като Ератостен (3-ти век пр.н.е.).

Гърците строят огромен дървен кух кон, в който се скриват елитни войници. Останалото гръцко войнство симулира оттегляне, а троянците вкарват коня в града като дар за богинята Атина.

През нощта гръцките войници излизат от коня, отварят портите на града и помагат на основната армия да влезе, което води до опожаряването на Троя.

Въпреки че Троянската война вероятно се е състояла (археологически доказателства показват унищожение на Троя около 1200 г. пр.н.е.), съществуването на Троянския кон е по-скоро легенда. Някои учени предполагат, че той е метафора за обсадна машина (таран) или за земетресение, съборило стените.

Тази история не фигурира в Омировата "Илиада", която описва само част от войната, а е разказана в "Одисея", "Енеида" на Вергилий и други по-късни епоси.

Дълго време се е смятало, че войната е само плод на въображението на Омир. Всичко се променя през XIX век, когато германският археолог Хайнрих Шлиман открива останките на древния град Троя в днешна Турция. Днес учените смятат, че е имало поредица от конфликти в този район, които са вдъхновили легендата.

Според митологията поводът за войната е т.нар. „ябълка на раздора“. Ерида, богинята на раздора, подхвърля златна ябълка с надпис „За най-красивата“. Парис трябва да избере между Хера, Атина и Афродита, като избира Афродита, защото тя му обещава любовта на най-красивата жена – Елена.

Ахил е представен като най-великия войн, но той прекарва голяма част от поемата на Омир в отказ да се бие заради лична обида от Агамемнон. Неговата ярост е основната тема на „Илиада“, а не самата десетгодишна война.

Древните гърци (ахейците) не са били единна армия под общо командване. Те са били сбор от независими вождове, които често са се карали помежду си и са предприемали собствени набези за грабеж в околните райони, вместо само да обсаждат града.

24 април често се отбелязва в исторически календари като символ на легендарната победа на хитростта над физическата сила.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Данайците от еврейското племе Дан измамват българите беласки

    Коментиран от #37

    12:17 24.04.2026

  • 2 Мурка

    20 4 Отговор
    ВЕЧЕ ЗНАЕМ КАКВО Е ДА ВЗЕМЕШ ДАНАИСКИТЕ ДАРОВЕ БАНАНИ

    12:19 24.04.2026

  • 3 Кривоверен алкаш

    8 7 Отговор
    Сложете до статуята и Орбан...да се вижда,кой ...кой е..

    Коментиран от #4, #41

    12:22 24.04.2026

  • 4 хахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    сега радев пое поста вътре в коня, че орбан изпадна през задния капак...

    12:26 24.04.2026

  • 5 аналогия

    4 9 Отговор
    В чест на хилядолетния незабравим спомен на метода на дървения троянски кон, бивш президент на дървен бял кон завзема властта в страна от европейския съюз.

    Коментиран от #17

    12:26 24.04.2026

  • 6 Анджо

    21 3 Отговор
    Тогава не е имало гърци, те приемат името 1828година. Истинското име е ГРАЙКИ и това е тракийска общност , а и другото име елини пак не е тяхно то е тракийско и днешните гърци нямат нищо общо с древните.

    Коментиран от #12, #15, #45

    12:27 24.04.2026

  • 7 Тъпанар

    8 9 Отговор
    В приказки от преди 3200 години вярват само гърците и вардарските българи.

    Коментиран от #13, #26

    12:30 24.04.2026

  • 8 Ако

    13 0 Отговор
    Се чете внимателно Илиада, без да се обръща внимание на романтичните глупости ще разберете, че хубавата Елена не е интересувала мъжете, като жена. Парис я взема като компенсираща стока. А нейният съпруг - Агамемнон, започва войната, защото някой си е позволил да открадне негово имущество. Нито веднъж не споменава, че това е жена, която обича!

    Коментиран от #19

    12:31 24.04.2026

  • 9 Идън

    4 0 Отговор
    Човек не знае какво губи,когато печели ... или му подаряват зложелатели.

    12:31 24.04.2026

  • 10 6135

    16 2 Отговор
    "Дълго време се е смятало, че войната е само плод на въображението на Омир"

    Също така и дълго време се е смятало, че във войната са участвали гърци, но и тази заблуда ще отмине...

    12:31 24.04.2026

  • 11 Хмм

    15 3 Отговор
    какви гърци, ахейците завземат Троя, високи, руси и красиви, така ги описва Омир в "Илиада", идете в Гърция и сравнете, руси са били траките, Спартак е рус

    Коментиран от #16

    12:34 24.04.2026

  • 12 хахахах

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    голяма завист...

    Коментиран от #38

    12:36 24.04.2026

  • 13 Троя е съществувала

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тъпанар":

    Останките от Троя може да видите дори от сателитни снимки. Оврорете Гугъл мапс, посока запад от с.Тевфикие(Tevfikiye) - село в окръг Чанаккале.

    Коментиран от #23

    12:37 24.04.2026

  • 14 Единственото древно елинска /гръцко/

    14 2 Отговор
    племе, което участва в Троянската война са данайците. Всички останали са тракийци, пеласги, които водят братоубийствена война един срещу друг! Омир никъде не говори за гърци, а за Ахейци, Аргивци, Мирмидонци, Данайци, Абанти и др.

    12:37 24.04.2026

  • 15 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    Демек ТИМ-аджиите само козината си менят - затуй троянски кон в знака имат,или баш не те разбрах...

    Коментиран от #40

    12:37 24.04.2026

  • 16 Мурка

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Е МИ КАТО ГЛЕДАХ АРГОНАВТИТЕ ----РАЗБРАХ ЧЕ ТРАКЪТ ОРФЕИ Е КЮМУР

    12:38 24.04.2026

  • 17 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "аналогия":

    Въпросният троянски кон не е бил кон а кораб. Тогава са наричали корабите "морски кон". По подобен начин в днешно време използваме думата "плаване" като "въздухо-плаване" когато става въпрос за летене.

    А това, че в наше време показват някакви си дървени коне, то невежи винаги е имало.

    12:39 24.04.2026

  • 18 Баш на 24ти

    0 0 Отговор
    Стига с тази псевдо история, били сме различни календари. По кой календар е на днешната дата?

    12:40 24.04.2026

  • 19 Идън

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ако":

    Ма Парис я взема- защото тя бавно разкопчава малките копченца на роклята си...т.е.била е красива съблазнителка. Как да не са се интересували мъжете от жените... И до днес е така- НО едни гледат с любов към жените- а други гледат като стока на тях.А копченцата... те зависят от това като каква желае да бъде третирана жената.

    Коментиран от #31

    12:40 24.04.2026

  • 20 Българин

    3 1 Отговор
    Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките “племена” – като ахейци, йонийци и др.
    Гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.
    По начало гърците са отделен народ със собствени характеристики
    Примери за това са:
    - Яркото деление на “елини” и “варвари” – то не е типично за местните предгръцки народности, а при гърците е отличителен белег.
    - Свидетелствата на древногръцките автори – например:
    Херодот – І-58 : Гръцкото племе отначало е едно и винаги е говорело един и същ език. Гърците се превръщат от незначително племе във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора. Преди гърците да се обединят с пеласгите, пеласгите са варвари.

    12:41 24.04.2026

  • 21 Българин

    4 0 Отговор
    Ранните гърци
    Първите сведения са от Омир. Той не нарича гърците “елини” – нарича ги данайци. Когато описва гръцкия лагер той говори за данайци, ахейци и аргосци.

    12:42 24.04.2026

  • 22 Българин

    4 1 Отговор
    КОИ НЕ СА ГЪРЦИ
    Ахейците не са гърци
    Те са предгръцки народ. В гръцките легенди историята на племената и народите се предава с олицетворение в легендарни герои със символични племенни имена:
    Ахей и Пеласг са братя - Хеланик.
    Дионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по имената на своите вождове – Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг …
    И така, според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход. А за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци, но все пак:
    Героят (героите) с име Пеласг:
    Хезиод - Пеласг е “автохтон”, роден в Аркадия. Според преданията на аркадийците той е “първия човек, който живеел по тези земи, станал цар, измислил хитона” и т.н…
    Херодот – VIII-44 - По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада.

    12:44 24.04.2026

  • 23 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Троя е съществувала":

    Там вижда ли се някъде от Космоса и вездата од Кутлеш,новото сонце на слободата...

    Коментиран от #39

    12:45 24.04.2026

  • 24 Българин

    5 1 Отговор
    Йонийците не са гърци
    Херодот I-56 - Йонийците са пеласги по произход.
    Гърците се отличават от пред-гръцките народности на Балканите по произход и език:
    Херодот – I-57 - Пеласгийския език не е в никакъв случай гръцки. Той е “варварски”. Атиняните са по произход пеласги, които са сменили езика си, когато са били асимилирани от гърците.
    С племенното име Пеласг е наречен и героя, който посреща
    данайците:
    “Пеласг посреща на морския бряг на Аргос Данай и Данаидите, които бягат от Египет и им дава убежище.”
    Страбон дава пример и че гърците (данайците) асимилират предгръцко население:
    Данай… според Еврипид „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се наричат данайци” - Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9

    12:45 24.04.2026

  • 25 Българин

    3 1 Отговор
    ДАНАЙЦИТЕ (ГЪРЦИТЕ) ИДВАТ ОТ АФРИКА – ЕГИПЕТ
    Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1 - Данай довежда хората си от Египет.
    Според цялата гръцка митология Данай идва от Африка. Да се оспори това е … трудно. Също и че героя Данай символизира племето данайци.
    И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка.
    - Майка му Анхиноя е наричана “дъщеря на Нил”
    - Брат му носи името Египт
    - Баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт – в Арабия .
    - Бащата на Данай – Бел е митически цар на Египет.
    - Бащата на Бел - Епаф също е митичен цар на Египет, а на майка му Мемфида легендата кръщава египетския град Мемфис.
    Египетски източник потвърждава идването на данайците от Египет:
    Сведения дава египетския историк Манетон от 3-4 в. пр. Хр. Сред египетските управници той поставя и Данай – същия Данай, който по-късно с хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на Балканите.

    12:46 24.04.2026

  • 26 Тъпчо!

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тъпанар":

    Чете ли статията?! Ясно е написано - Троя е открита от Хайнрих Шлиман!!! Куриозното за него е, че не е истински археолог, а любител,! С още по куриозното - открива Троя, само като се базира на описанията на Омир!!! Без никакви допълнителни известни!!! В този смисъл, някои наричат Омир - първият военен кореспондент в историята!!!

    12:47 24.04.2026

  • 27 Българин

    1 1 Отговор
    Манетон – История на Египет – фрагменти
    Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата “Срещу Апион”:
    Фр. 50. Йосиф, Срещу Апион, І, 15, 16, 93 – 105
    “…Сетос се наричал Египт, а брат му Хармаис – Данай.”
    Фр. 54. Йосиф, Срещу Апион, І, 26 – 31, 227 – 287
    “… Сетос се прекръстил на Египт, а Хермей – на Данай…”
    Манетон, цитиран от Евсевий:
    Фр. 53 (а). Синцел, стр. 116, 129, 133, 135. Според Евсевий.
    12. “Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците.”
    Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.

    12:48 24.04.2026

  • 28 Българин

    3 0 Отговор
    АФРИКАНСКИ РАБОТИ
    Преселението на данайците (гърците) от Египет е било общоизвестно в античността:
    Some Israelites Migrate
    PRE-CAPTIVITY (before 745 B.C.) MIGRATIONS OF ISRAEL
    “По времето на Херодот египетския произход на гърците е добре известен.”
    Примерите са от самите древногръцки автори:
    Херодот IV-189 - Гръцката дреха аегис е африканска по произход.
    “Облеклото и егидата (щита) на изображенията на Атина гърците са взели от либийците. Само че либийската дреха е от кожи, а висулките са от ленти, вместо змии – останалото е същото. Самото име показва, че дрехата на изображенията на Палада е с либийски произход. Либийците носят върху облеклото кози кожи без вълна, завършващи с ресни и боядисани с брош. От името на тая дреха “айгес” (козя кожа) елините са взели егидата (щит от козя кожа). Смятам, че и гръмките призивни вопли при ритуалите са тръгнали оттук.
    Погребалните обичаи на гърците са същите като на африканските номади.”

    12:51 24.04.2026

  • 29 Българин

    2 0 Отговор
    СЕМИТСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ГЪРЦИТЕ
    Диодор Сицилийски - ”Историческа библиотека ”:
    28. …Казват, че и тези, които били с Данай, тръгнали също от там и основали едва ли не най-стария от елинските градове, Аргос, а колхидският народ в Понта и този на юдеите между Арабия и Сирия също били основани като колонии от хора, тръгнали от Египет; затова и при тези народи има древна традиция да се обрязват новородените деца, която е била пренесена от Египет. Дори и атиняните по техните думи са колонисти от Саис в Египет… атиняните единствени от всички гърци наричат града си “астю”, като са пренесли това названия от египетския град Астю. Нещо повече, самото им държавно устройство било уредено и поделено като в Египет…
    Дори и някои от водачите на атиняните били египтяни; например Петес, баща на онзи Менестен, който взел участие в Троянската война, явно е бил египтянин, който по-късно е получил атинско гражданство и царска власт. … той е имал двойно гражданство, елинско и варварско, тоест е бил смятан отчасти за звяр, отчасти за човек.

    12:52 24.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ако

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Идън":

    Говорим за днешно време, напълно съм съгласен. Ние ( поне някои от нас ) искрено обичаме жените, и ги приемаме като красиви съблазнителки. За съжаление, нещо което лично не одобрявам, колкото по назад се връщаме в историята, толкова повече положението на жената се доближава до това на стоката! Въпреки че съществуват някои поеми, които възпяват жените. Няма да привеждам доказателства, защото разговора ще стане неудобен. Само ще вметна - древните гърци са се забавлявали с мъже, като учител - ученик, сетете се на какво са се учили. Когато на фрески и съдове видите сцена, в която младеж прислужва на зрели мъже, а над, или около него пише "Калос" , значи това е човека. Честа практика е било, ако на някой грък му гостува силен и прославен мъж, гръка да се опита да пробута жена си, за да бъде забременена. Това пренебрежение към жените води до остров Лесбос!

    Коментиран от #35

    13:00 24.04.2026

  • 32 Българин

    1 0 Отговор
    СОЛУНСКАТА БЪЛГАРСКА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ ПРАЗНУВА ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
    Тук задължително следва да напомним, че из цела Македония по време на турското робство е нямало НИТО ЕДНО УЧИЛИЩЕ на скопските "етнически македонци" И НИТО ЕДНО УЧИЛИЩЕ НА ДЕДИТЕ НА "ГОРДАТА МАКЕДОНКА ", гръцката евродепутатка Афродити Латинопулу!!!!

    13:03 24.04.2026

  • 33 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Няма гърци в тая война.

    13:16 24.04.2026

  • 34 ОТТО МАН

    3 1 Отговор
    През 1922 година, когато “данайците” са изритани от Анадола, а корабите на Англия и Франция са принудени да напуснат“Троя”/ Проливите - Истанбул/, турският пълководец Мустафа Кемал Ататюрк казва : “Отмъстен си, Хекторе”. !

    13:18 24.04.2026

  • 35 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ако":

    И в днешно време тази тенденция расте... Надявам се да не стане задължителна...Визирам ,,капките,,...ма хората уж не разбират този ,, art,, ...

    13:24 24.04.2026

  • 36 Коня

    2 0 Отговор
    Бил много тесен и като излезли от него, гърците много се срамували...

    13:33 24.04.2026

  • 37 Дойче зеле

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Данайците идват на Балканите и Фригия 200-300 години след Троянската война !!!!!!!!!!!!! Войната е между тракийски владетели !!!!!! ПЛАТЕНИ ОТ ЧУЖДИ ФОНДАЦИИ ИСТОРИЦИ У НАС ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРИЗНАВАТ ОФИЦИАЛНО ИСТИНАТА !!!!!

    13:38 24.04.2026

  • 38 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "хахахах":

    Това е истината, Българската история е най фалшифицираната в света, защо ли, защото ние стоим в основата на човешката цивилизация. Няма завис, истината е важна.

    13:55 24.04.2026

  • 39 Не, но

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Неподписан":

    Веднъж видях нещо подобно в небето и си помислих, че идват извънземните.👽🛸🫣

    Коментиран от #42

    13:56 24.04.2026

  • 40 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Неподписан":

    И аз не ти разбирам коментара.

    13:57 24.04.2026

  • 41 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    По-добре на Фон дер Лайен и другите. Те не са тези които да казват кой какво да мисли. Някога ЕС бил уж съюз на суверените държави. Сега е съюз на колонизираните държави.

    14:04 24.04.2026

  • 42 Мислите, че се шегувам ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Не, но":

    Неее. Летеше ниско над хълмовете северно от града и светеше ослепително, а беше 4 ч. следобед.
    Помислих си, че е дрон, но не беше. Както се появи, така и изчезна. Само аз я видях.

    14:16 24.04.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Последнио кон у Европа верно е дървен ма има големи уши на плешивата си китара и прилича по скоро на хасковски осьол!

    Коментиран от #44

    14:25 24.04.2026

  • 44 сватбеният агент

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Бай Старвос каза, че не си красив като древногръцка скулптура, но той и така те харесва.😘

    14:37 24.04.2026

  • 45 БеГемот

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    Абе направо пиши българи ....ама че си претиснителен.... хахаха...

    14:57 24.04.2026