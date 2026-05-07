Съдът не одобри искането на Брад Пит за личните имейли на Анджелина Джоли

Анджелина Джоли постигна процесуална победа в съдебния спор с Брад Пит за френското имение и винарна „Шато Миравал“. Съдия Синди Панюко от Върховния съд на Лос Анджелис постанови, че актрисата не е длъжна да предоставя на правния екип на Пит 22 лични имейла и съобщения, свързани с продажбата на дела ѝ във винарната. Съдът прие, че кореспонденцията е защитена от адвокатска тайна, тъй като е била част от правната стратегия на Джоли.

Решението отменя предишно разпореждане, според което актрисата трябваше да предаде документите в нередактиран вид. Съдията посочва, че Брад Пит „не е изпълнил доказателствената си тежест“, за да обори привилегията върху комуникацията, макар че решението оставя възможност въпросът да бъде повдигнат отново при нови данни. Искането на Анджелина Джоли за финансови санкции срещу бившия ѝ съпруг обаче е било отхвърлено.

Адвокатът на актрисата Пол Мърфи определи съдебното решение като „важна победа“ и заяви, че първоначално екипът на Пит е поискал достъп до над 100 документа, но в крайна сметка не е получил нито един от оспорваните имейли. От страна на Брад Пит източници, близки до делото, коментират, че решението е временно и съдебната битка продължава.

Спорът около „Шато Миравал“ започна през февруари 2022 г., когато Брад Пит заведе дело срещу бившата си съпруга заради продажбата на нейния дял от имението на инвестиционната група Tenute del Mondo, свързана с компанията Stoli. Холивудският ас твърди, че двамата са имали устна договорка никой да не продава дела си без съгласието на другия. Анджелина Джоли отрича подобно споразумение да е съществувало.

В съдебните документи актьорът настоява за сериозно финансово обезщетение, като според неговия екип продажбата е нанесла щети върху бизнеса и репутацията на винарната. От своя страна Джоли обвинява Пит в опити за контрол върху общите им активи и свързва конфликта с напрежението след раздялата им през 2016 г.

Бившата холивудска двойка официално финализира развода си в края на 2024 г. след осемгодишни съдебни процедури, но делото за „Шато Миравал“ остава едно от най-скъпите и ожесточени юридически противопоставяния в Холивуд. Процесът по същество е насрочен за 2027 г.