Саундтракът към „Дяволът носи Прада 2“ събира Лейди Гага, Доечии, Сиена Спиро и Оливия Дийн

5 Май, 2026 14:16 391 4

13-песенното издание излиза заедно с премиерата на филма

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Саундтракът към The Devil Wears Prada 2: Music From The Motion Picture вече е достъпен и още с траклиста си поставя музиката като важна част от завръщането на филмовия свят на Runway. Изданието включва три оригинални песни от Lady Gaga, сред които колаборацията ѝ с Doechii – “RUNWAY”, специално написаната за филма “Material Lover” от Sienna Spiro, както и музика от Dua Lipa, Miley Cyrus с Brittany Howard, Olivia Dean, SZA, Laufey, RAYE, Ledisi, Izzy Escobar и The Marías.

13-песенното издание излиза заедно с премиерата на „Дяволът носи Прада 2“, който връща публиката в света на модата, амбицията и безупречното присъствие почти две десетилетия след оригиналния филм. Музикалната селекция следва същата линия – силни артистични имена, съвременен поп, денс енергия, R&B, соул и по-фини кинематографични моменти, събрани в саундтрак, който работи едновременно като продължение на филмовата атмосфера и като самостоятелно музикално издание.

В центъра на проекта застава “RUNWAY” – съвместната песен на Lady Gaga и Doechii, която прозвуча във финалния трейлър на филма и бързо се превърна в един от най-коментираните музикални акценти около премиерата. Заглавието ѝ директно препраща към фикционалното модно списание Runway, ръководено от Миранда Пристли, а звученето носи клубна увереност, плътен бас и категорично сценично присъствие. Това е песен, изградена около идеята за самочувствие, контрол и онзи момент, в който всяка крачка изглежда като излизане на подиум.

“RUNWAY” вече отбеляза сериозно присъствие в класациите. Песента достигна №1 в Billboard Dance Digital Song Sales, влезе в Топ 10 на Digital Song Sales, Hot Dance/Pop Songs и Dance Streaming Songs, както и в Топ 50 на Billboard Hot 100. Сингълът се появи и в международни класации в пазари като Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия и Япония.

Останалите две оригинални песни на Lady Gaga в саундтрака – “Shape of a Woman” и “Glamorous Life” – разширяват нейното присъствие в проекта и допълват музикалната линия на филма. Те поставят Gaga не само като водещо име в саундтрака, но и като артист, чието звучене естествено се вписва в света на The Devil Wears Prada.

Сред специалните акценти в изданието е и “Material Lover” на Sienna Spiro, написана ексклузивно за филма. Sienna, която през последните години привлича внимание с гласа си и емоционално наситените си балади, влиза в саундтрака с песен, която носи по-интимен, но също толкова характерен за историята заряд. Видеото към “Material Lover” вече е достъпно, като е заснето в Ню Йорк, в Electric Lady Studio, и е режисирано съвместно от Sienna Spiro и Ivy Tellin.

Останалата част от траклиста разгръща различни нюанси на съвременната поп култура. Dua Lipa присъства с “End of an Era”, Miley Cyrus и Brittany Howard – с “Walk of Fame (Edit)”, Olivia Dean – с “Nice to Each Other”, SZA – със “Saturn”, RAYE – с “Worth It.”, а Laufey, Ledisi, Izzy Escobar и The Marías допълват изданието с различни посоки – от елегантна меланхолия до соул и алтернативен поп.

Филмът „Дяволът носи Прада 2“ връща на екран Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt и Stanley Tucci в ролите на Miranda, Andy, Emily и Nigel. Продължението отново събира оригиналния основен актьорски състав с режисьора David Frankel и сценаристката Aline Brosh McKenna, а към историята се присъединяват Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen и B.J. Novak.

Интересът към завръщането на филма започна още преди премиерата. Първият тийзър се превърна в най-гледания комедиен трейлър за последните 15 години, а официалният трейлър събра 222 милиона гледания в първите 24 часа и стана най-гледаният трейлър в историята на 20th Century Studios.


  • 1 Елементарен

    2 0 Отговор
    Филм, за още по елементарни жени, които съществуват само защото има й още по елементарни жени от тях! Продължението ще е същото!

    14:21 05.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Абе този трансджедър Лейди Гага няма ли да най после да спре да го натрапва САЩ на почти всеки филм било с роля или музика .

    Коментиран от #4

    14:35 05.05.2026

  • 4 Вярно !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Това е антижена некаква!

    14:44 05.05.2026