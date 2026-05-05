68-годишната Шарън Стоун се радва на слънчевите дни по бански (СНИМКИ)

Шарън Стоун си спечели нова доза харесвания и одобрителни коментари в социалните мрежи с нова снимка по бански, публикувана в профила ѝ в Instagram. Кадърът, споделен в края на седмицата, показва 68-годишната актриса край басейн, облечена в бикини в зелени, тъмносини и лилави нюанси.

Звездата от "Първичен инстинкт" придружи публикацията с кратко послание, свързано с настъпването на летния сезон. На снимката тя прикрива очите си със зелени листа, като визията подчертава естествения ѝ външен вид без видима обработка.

Публикацията предизвика бърза реакция от страна на последователите ѝ, които коментираха както визията ѝ, така и увереността, с която актрисата демонстрира отношението си към възрастта и външния вид. Шарън Стоун последователно защитава позицията си за натуралния вид в публичните си изяви през последните години.

В интервю за списание Allure още през 2019 г. тя заяви, че е променила възприятието си за собственото тяло с времето, като е започнала да го приема като част от естествения процес на остаряване. По думите ѝ с възрастта жените придобиват увереност и познание за себе си, което надхвърля външния вид.

В по-скорошни публикации актрисата поставя под въпрос обществените нагласи към остаряването, като подчертава, че идентичността не се изчерпва с физическите характеристики, а включва социални и професионални роли.