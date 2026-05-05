68-годишната Шарън Стоун се радва на слънчевите дни по бански (СНИМКИ)

5 Май, 2026 17:31 1 012 3

Звездата публикува снимка по бански без филтри и корекции

68-годишната Шарън Стоун се радва на слънчевите дни по бански (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шарън Стоун си спечели нова доза харесвания и одобрителни коментари в социалните мрежи с нова снимка по бански, публикувана в профила ѝ в Instagram. Кадърът, споделен в края на седмицата, показва 68-годишната актриса край басейн, облечена в бикини в зелени, тъмносини и лилави нюанси.

Звездата от "Първичен инстинкт" придружи публикацията с кратко послание, свързано с настъпването на летния сезон. На снимката тя прикрива очите си със зелени листа, като визията подчертава естествения ѝ външен вид без видима обработка.

Публикацията предизвика бърза реакция от страна на последователите ѝ, които коментираха както визията ѝ, така и увереността, с която актрисата демонстрира отношението си към възрастта и външния вид. Шарън Стоун последователно защитава позицията си за натуралния вид в публичните си изяви през последните години.

В интервю за списание Allure още през 2019 г. тя заяви, че е променила възприятието си за собственото тяло с времето, като е започнала да го приема като част от естествения процес на остаряване. По думите ѝ с възрастта жените придобиват увереност и познание за себе си, което надхвърля външния вид.

В по-скорошни публикации актрисата поставя под въпрос обществените нагласи към остаряването, като подчертава, че идентичността не се изчерпва с физическите характеристики, а включва социални и професионални роли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    1 0 Отговор
    Няма колаген, нямааааа...

    17:44 05.05.2026

  • 2 Набора

    2 1 Отговор
    Абе с бански и без бански 68 са си ...68...
    Не са нито 18...нито 28...или 38...дори...48...

    18:13 05.05.2026

  • 3 пенсионер от Варна

    1 0 Отговор
    доста по-зле изглежда от повечето си наборки в Бг.

    18:15 05.05.2026