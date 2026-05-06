6 май е: България отбелязва Деня на храбростта и празника на Българската армия

6 Май, 2026 07:14 700 25

Честванията включват традиционни военни ритуали

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 6 май България отбелязва Деня на храбростта и празник на Българската армия. Датата съвпада с православния празник Гергьовден, посветен на Свети Георги Победоносец — покровител на войнството.

Водосвет на бойните знамена се провежда пред паметника на Незнайния войн в София, където се осветяват знамената-светини на Българската армия.

Тържественият парад включва преминаване на представителни блокове на различните видове въоръжени сили и демонстрация на военна техника и авиация.

Пред сградата на Президентството се извършва тържествена смяна на почетния караул.

Празникът има дълга и превратна история в българския календар. Учреден е от княз Александър I Батенберг с указ № 5 от 9 януари 1880 г. като Ден на храбростта.

През годините датата е променяна няколко пъти. След 1946 г. е заменен с Ден на Народната армия (9 септември или 23 септември). Официално е върнат на 6 май 1993 г. с постановление на Министерския съвет.

Празникът е пряко свързан с учредяването на държавния Военният орден „За храброст“ през 1880 г.

Свети Георги е избран за патрон заради своята храброст и победа над злото, символизирана чрез победата над змея.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръгъл като топка

    6 0 Отговор
    За умрял или добро или нищо, така че:
    -Нищо!

    07:24 06.05.2026

  • 2 Мафията ще празнува обирането ни

    8 0 Отговор
    Каква армия те дадоха всичко на фашистите в укрия?

    07:26 06.05.2026

  • 3 12340

    5 0 Отговор
    "...Тържественият парад включва преминаване на представителни блокове на различните видове въоръжени сили и демонстрация на военна техника и авиация...."
    .....Беше то !

    Коментиран от #13

    07:32 06.05.2026

  • 4 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор
    За каква армия говорим , при положение , че официално регистрираните ловци в България са повече от военните ни ?

    Коментиран от #15

    07:40 06.05.2026

  • 5 Децимация

    2 0 Отговор
    За по-голямо шоу , не е ли най-добре с остатъците от армията ни , да минат Бойко и Делян ? Облечени в униформи , с каски и оръжие , ще бъдат много застрашителни , смешни и комични. И ще осигурят на зрителите неподправев хумор , сатира и забава !

    07:43 06.05.2026

  • 6 внуче

    4 0 Отговор
    Както казваше дедо - БГ. армия сега е по малка от военният оркестър на Русия !!!

    07:46 06.05.2026

  • 7 ПЪГУОШ

    3 0 Отговор
    Цялата тази галимация , паради и експозиции не са ли нещото , което народа нарича с думите - НА ГОЛ Г.ъ3 - ЧИФТЕ ПИЩОФИ ?

    07:46 06.05.2026

  • 8 ШперПЛАТ

    3 0 Отговор
    За каква армия говорите бе , хора ? Майтапите ли се ? Дано не се наложи да я пробваме в реална бойна обстановка.

    Коментиран от #21

    07:49 06.05.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    що не вземе вече да гpъмне тоя АЕЦ в козлодуй, че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    07:49 06.05.2026

  • 10 ЯЗЪК

    1 0 Отговор
    В нашата армия май ГЕНЕРАЛИТЕ и офицерския състав , са много повече от самите войници !?

    07:50 06.05.2026

  • 11 ,,И ето дойде ден Гергьовден

    2 0 Отговор
    Обичай красив и свещен!
    И нашето шарено агне
    видя си последният ден"
    И из под трикольорнната стряха
    видяхме ний всички сега ,че
    Нашите политици ни,, клаха"
    А ЕУ то кожуха Одра

    07:50 06.05.2026

  • 12 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    Велик е нашият войник....велиииК , велИИИИК , веЛИИИИИИИК !
    Бил е .....някога !

    07:52 06.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    Парадът ще открие
    Строй от Двама пехотинци❗
    От ВВС ще премине
    F- 16 Б-група теглен от ЗиЛ-влекач❗
    От ВМС ще премине
    Гумена лодка за Океански операции❗
    А зрителите ще могат да разгледат оръжието на НАТОвската ни армия - АК,
    както и Полевата кухня, Полевата баня и
    Санитарната палатка....
    КАКТО и ПАРАДА ОТ 1981-ва година❗
    Честит празник‼️

    07:53 06.05.2026

  • 14 ЖлъченМЕХУР

    2 0 Отговор
    За какво може да се ползва нашата армия ? Каква е ползата от нея ?

    07:55 06.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Йеронимус БОШ":

    Не са просто повече , а НЯКОЛКО ПЪТИ ПОВЕЧЕ❗
    Регистрирани са около 160 000 ловци,
    а едва ли имаме и 16 000 войници❗
    Да не забравяме, че ловците стрелят почти всяка седмица , а много от войниците стрелят веднъж годишно❗

    07:58 06.05.2026

  • 16 свиреп ОХЛЮВ

    1 0 Отговор
    А на парада да очакваме ли да минат и самолетите , които една ТИКВА с вид на ТУЛУП плати предварително , а получихме след години , при това с неработещи системи !?

    07:59 06.05.2026

  • 17 резил, но такива са фактите

    0 0 Отговор
    1300 години безмислено съществевание
    повечето от които години сме били под робство

    08:02 06.05.2026

  • 18 втори златен век е времето на Т .ЖИВКОВ

    2 0 Отговор
    по времето на великия държавник ТОДОР ЖИВКОВ имахме и армия! тогава насочено към Истанбул. Имахме над 150000 въоръжена до зъби и подготвена армия,
    над 400 самолета и над 2500 танка, ракети СС 20 - в пет пояса насочени към Турция и ядрено оръжие!!. Така, че "нотите" бяха само за добър ден, имаха ни страха. Сега сме Гола вода, без армия и ракети.

    08:04 06.05.2026

  • 19 иметонаВИМЕТО

    0 0 Отговор
    А генерал0 Борисов ще го видимЕ ли на парадО и него ? Все пак генерал е и той , макар и сложен за такъв по служебен ред ! Много напет вид ще има натруфен с униформа и фуражка , барабар с медалите и ордените си - чудесия !

    08:05 06.05.2026

  • 20 дядо дръмпир-размисли

    1 0 Отговор
    НаЙЙ смешното е ,че на куцо и сакато държавата плаща за звания ,която тя сама раздава......единствените ,които не я ощетяват са званията на шахматистите ,които се дават от международната шахматна организация и не бъркат в джоба на бг-бюроклати.Цялата ви система е много смешна.най слабите ви артисти стават политици ,а най -глупавите стават милиционери.да сте живи и здрави ,щото сте на такова ниво ,че сами и до тоалетната не мож отидете!в бг е пълно с генерали ,професори и други.....народни артисти плюс президенти и всичко това лапа.

    08:12 06.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БеГемот

    1 0 Отговор
    Цървули с фуражки!

    08:21 06.05.2026